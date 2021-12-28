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https://arabic.sputniknews.com/20211228/توجيه-عاجل-من-وزير-سعودي-بشأن-مسجد-العمار-في-جدة-بعد-تعرضه-لحادث-اصطدام-مركبة-1054711732.html
توجيه عاجل من وزير سعودي بشأن مسجد "العمار" في جدة بعد تعرضه لحادث اصطدام مركبة
توجيه عاجل من وزير سعودي بشأن مسجد "العمار" في جدة بعد تعرضه لحادث اصطدام مركبة
وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة فورية لدراسة إعادة فتح مسجد العمار قفي محافظة جدة. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T16:39+0000
2021-12-28T16:39+0000
العالم العربي
مسجد
السعودية
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وذكرت صحيفة عكاظ، اليوم الثلاثاء، بأن توجيه الشيخ عبداللطيف آل الشيخ جاء على خلفية تعرض مسجد العمار الواقع جنوب شرقي محافظة جدة، لحادث اقتحام مركبة.وشدد آل الشيخ على ضرورة التأكد من سلامة مبنى المسجد إنشائيا، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، في وقت اطمأن على صحة وسلامة المصلين.ومن جانبه، قام مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة جدة، الشيخ خالد المالكي، بتفقد المسجد الذي تعرض لحادث ومرافقه كاملة، متابعا عمل فرق الصيانة والتشغيل وذلك بهدف معالجة الأضرار الناجمة عن الحادث بالمسجد، كما زار المصابين الذين تعرضوا لإصابات خفيفة، حيث يتلقون العلاج في المستشفى.ويشار إلى أن الإدارة العامة للمرور، قد أعلنت أمس الاثنين، وقوع حادث مركبة اصطدمت بمسجد العمار في المحافظة، نتج عنه إصابة 5 أشخاص، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
https://arabic.sputniknews.com/20210724/السعودية-تعلن-موعد-استقبال-المعتمرين-والمصلين-في-المسجد-الحرام-1049650966.html
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العالم العربي, مسجد, السعودية

توجيه عاجل من وزير سعودي بشأن مسجد "العمار" في جدة بعد تعرضه لحادث اصطدام مركبة

16:39 GMT 28.12.2021
© Sputnik . Salma Khattabمساجين داخل مسجد في سجن مصري، 24 نيسان/ أبريل 2021
مساجين داخل مسجد في سجن مصري، 24 نيسان/ أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© Sputnik . Salma Khattab
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وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة فورية لدراسة إعادة فتح مسجد العمار قفي محافظة جدة.
وذكرت صحيفة عكاظ، اليوم الثلاثاء، بأن توجيه الشيخ عبداللطيف آل الشيخ جاء على خلفية تعرض مسجد العمار الواقع جنوب شرقي محافظة جدة، لحادث اقتحام مركبة.
التحضيرات لاستقبال مراسم الحج، توافد الحجاج إلى مكة، المملكة العربية السعودية 17 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2021
السعودية تعلن موعد استقبال المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام
24 يوليو, 20:09 GMT
وشدد آل الشيخ على ضرورة التأكد من سلامة مبنى المسجد إنشائيا، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، في وقت اطمأن على صحة وسلامة المصلين.
ومن جانبه، قام مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة جدة، الشيخ خالد المالكي، بتفقد المسجد الذي تعرض لحادث ومرافقه كاملة، متابعا عمل فرق الصيانة والتشغيل وذلك بهدف معالجة الأضرار الناجمة عن الحادث بالمسجد، كما زار المصابين الذين تعرضوا لإصابات خفيفة، حيث يتلقون العلاج في المستشفى.
ويشار إلى أن الإدارة العامة للمرور، قد أعلنت أمس الاثنين، وقوع حادث مركبة اصطدمت بمسجد العمار في المحافظة، نتج عنه إصابة 5 أشخاص، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
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