توجيه عاجل من وزير سعودي بشأن مسجد "العمار" في جدة بعد تعرضه لحادث اصطدام مركبة

وذكرت صحيفة عكاظ، اليوم الثلاثاء، بأن توجيه الشيخ عبداللطيف آل الشيخ جاء على خلفية تعرض مسجد العمار الواقع جنوب شرقي محافظة جدة، لحادث اقتحام مركبة.وشدد آل الشيخ على ضرورة التأكد من سلامة مبنى المسجد إنشائيا، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، في وقت اطمأن على صحة وسلامة المصلين.ومن جانبه، قام مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة جدة، الشيخ خالد المالكي، بتفقد المسجد الذي تعرض لحادث ومرافقه كاملة، متابعا عمل فرق الصيانة والتشغيل وذلك بهدف معالجة الأضرار الناجمة عن الحادث بالمسجد، كما زار المصابين الذين تعرضوا لإصابات خفيفة، حيث يتلقون العلاج في المستشفى.ويشار إلى أن الإدارة العامة للمرور، قد أعلنت أمس الاثنين، وقوع حادث مركبة اصطدمت بمسجد العمار في المحافظة، نتج عنه إصابة 5 أشخاص، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وشدد آل الشيخ على ضرورة التأكد من سلامة مبنى المسجد إنشائيا، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، في وقت اطمأن على صحة وسلامة المصلين.
ومن جانبه، قام مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة جدة، الشيخ خالد المالكي، بتفقد المسجد الذي تعرض لحادث ومرافقه كاملة، متابعا عمل فرق الصيانة والتشغيل وذلك بهدف معالجة الأضرار الناجمة عن الحادث بالمسجد، كما زار المصابين الذين تعرضوا لإصابات خفيفة، حيث يتلقون العلاج في المستشفى.
ويشار إلى أن الإدارة العامة للمرور، قد أعلنت أمس الاثنين، وقوع حادث مركبة اصطدمت بمسجد العمار في المحافظة، نتج عنه إصابة 5 أشخاص، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.