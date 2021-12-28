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https://arabic.sputniknews.com/20211228/تونس-تتوقع-عجزا-في-الميزانية-93-مليار-دينار-عام-2022-1054699857.html
تونس تتوقع عجزا في الميزانية 9.3 مليار دينار عام 2022
تونس تتوقع عجزا في الميزانية 9.3 مليار دينار عام 2022
أعلنت تونس، اليوم الثلاثاء، عن عجز متوقع في ميزانية العام المقبل. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T12:15+0000
2021-12-28T12:15+0000
2021-12-28T12:15+0000
أخبار تونس اليوم
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وأفادت "رويترز" بأن تونس أعلنت عن ميزانية قدرها 57.2 مليار دينار (20 مليار دولار) لعام 2022 بزيادة 2.3 في المئة عن ميزانية عام 2021.وتحتاج تونس إلى الاقتراض الداخلي بمقدار 18.67 مليار دينار؛ حسب الوكالة المذكورة. وتتوقع تونس أن يكون العجز 9.3 مليار دينار (3.2 مليار دولار) أي 6.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
تونس تتوقع عجزا في الميزانية 9.3 مليار دينار عام 2022
أعلنت تونس، اليوم الثلاثاء، عن عجز متوقع في ميزانية العام المقبل.
وأفادت "رويترز" بأن تونس أعلنت عن ميزانية قدرها 57.2 مليار دينار (20 مليار دولار) لعام 2022 بزيادة 2.3 في المئة عن ميزانية عام 2021.
وتحتاج
تونس
إلى الاقتراض الداخلي بمقدار 18.67 مليار دينار؛ حسب الوكالة المذكورة.
وتتوقع تونس أن يكون العجز 9.3 مليار دينار (3.2 مليار دولار) أي 6.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.