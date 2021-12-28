تونس تفتح تحقيقا في وفاة الرئيس السبسي بعد ادعاءات بأنه قتل

وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية، أن جفال أصدرت الأمر طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في تونس.ووجهت الوزيرة بفتح بحث تحقيقي في ملابسات وفاة رئيس البلاد السابق، إجراء الأبحاث الجزائية اللازمة "ضد كل من سيكشف عنه البحث"، بعد ما أثير خلال لقاء تلفزيوني بشأن واقعة الوفاة.وبحسب تقارير إعلامية، كان القيادي السابق بحركة النهضة، الشيخ محمد الهنتاتي، محور الجدل الذي أثير حول وفاة الرئيس السابق، عندما حل ضيفا في أحد البرامج التلفزيونية هذا الأسبوع وادعى أن السبسي "مات مقتولا".من جانبه، ذكرت شبكة "العين" الإخبارية، أن المحامي منذر بالحاج علي، المقرب من الرئيس الراحل، ادعى سابقا أن قصر قرطاج كان مُخترقا وأن السبسي يمكن أن يكون مات مسموما.وأعلنت الرئاسة التونسية وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي عن عمر يناهز الـ92 عاما في 25 يوليو/ تموز عام 2019.
أمرت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، بالتحقيق في ملابسات وفاة رئيس الجمهورية السابق، الباجي قائد السبسي، في أعقاب تقارير إعلامية مثيرة للجدل حول رحيله.
وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية، أن جفال أصدرت الأمر طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في تونس.
ووجهت الوزيرة بفتح بحث تحقيقي في ملابسات وفاة رئيس البلاد السابق، إجراء الأبحاث الجزائية اللازمة "ضد كل من سيكشف عنه البحث"، بعد ما أثير خلال لقاء تلفزيوني بشأن واقعة الوفاة.
وبحسب تقارير إعلامية، كان القيادي السابق بحركة النهضة، الشيخ محمد الهنتاتي، محور الجدل الذي أثير حول وفاة الرئيس السابق، عندما حل ضيفا في أحد البرامج التلفزيونية هذا الأسبوع وادعى أن السبسي "مات مقتولا".
من جانبه، ذكرت شبكة "العين" الإخبارية، أن المحامي منذر بالحاج علي، المقرب من الرئيس الراحل، ادعى سابقا أن قصر قرطاج كان مُخترقا وأن السبسي يمكن أن يكون مات مسموما.
وأعلنت الرئاسة التونسية وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي عن عمر يناهز الـ92 عاما في 25 يوليو/ تموز عام 2019.