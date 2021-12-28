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حصاد 2021 في لبنان...انهيار اقتصادي وأزمات متتالية
حصاد 2021 في لبنان...انهيار اقتصادي وأزمات متتالية
يعتبر عام 2021 من أسوأ الأعوام التي مرّت على لبنان منذ عقود طويلة، إلى حد دفع البنك الدولي تصنيف أزمة لبنان بين أسوأ ثلاث أزمات في العالم. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T12:46+0000
2021-12-28T12:46+0000
العالم
أخبار لبنان
الليرة اللبنانية
انهيار اقتصاد
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توضحت معالم العام السيئة مع بدايته، من خلال دخول لبنان بأزمة صحية صعبة بعد تفشي وباء كورونا وعدم قدرة المستشفيات على استيعاب الأعداد الكبيرة من الإصابات، وهو الأمر الذي كشف عن وضع اقتصادي بدأ بالتدهور خلال الأشهر الأولى من السنة، إلى أن أدى لانهيار المنظومة المالية مع نهاية العام، مع تدني قيمة العملة المحلية أمام الدولار إلى نسبة فاقت 90%.أما على المستوى السياسي، وبعد أن استبشر اللبنانيون خيراً من تشكيل الحكومة بعد جمود استمر لأكثر من عام، سرعان ما تعطل العمل الحكومي بسبب اعتراض عدد من الوزراء على عدم اتخاذ الحكومة موقفاً يتعلق بالمحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، فتوقفت الحكومة عن الإجتماع بعد عقدها لجلستين فقط.ولم يخلو الوضع الأمني في البلاد المعطوف على الأزمتين السياسية والإقتصادية، من تطورات سلبية، ذكّرت بعضها المواطنين بأيام أليمة من الحرب الأهلية، لا سيما اشتباكات منطقتي الطيونة وعين الرمانة التي أوقعت سبعة قتلى وعشرات الجرحى، عدا عن ارتفاع مستوى الجريمة والسرقات في البلاد.وتخلل العام 2021 مشاهد اعتقد اللبنانيون أنها لن تتكرر مجدداً، كمشهد طوابير السيارات أمام محطات البنزين، وخلو الصيدليات من أغلب أصناف الدواء.وقبيل انتهاء العام بأشهر قليلة، أبت سنة 2021 أن تنجلي بأي خبر سعيد للبنانيين، بعد أن قررت أغلب دول مجلس التعاون الخليجي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع لبنان بسبب تصريحات لوزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي حول حرب اليمن.فيما يلي أبرز الأحداث والمحطات التي حصلت في لبنان لعام 2021:06/01/2021قررت السلطات اللبنانية إغلاق البلاد بعد ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وبلوغ استيعاب المستشفيات لمرضى كورونا طاقتها القصوى.26/01/2021شهدت مدينة طرابلس شمال لبنان، مواجهات بين محتجين على الأوضاع الاقتصادية وقوات الأمن استمرت لأيام، أسفرت عن سقوط قتيل وعدداً من الجرحى.04/02/2021اغتيال الناشط السياسي المناهض ل"حزب الله" لقمان سليم، ولم تكشف التحقيقات هوية المتورطين بمقتله، فيما أعرب "حزب الله" عن استنكاره طالباً من الأجهزة الأمنية والقائية بالعمل سريعاً على كشف المرتكبين ومعاقبتهم.18/02/2021قررت محكمة التمييز كف يد المحقق العدلي في ملف إنفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان وتعيين مكانه القاضي طارق البيطار، على خلفية دعاوى الارتياب بحقه.23/04/2021أعلنت السعودية منع دخول الفواكه والخضار اللبنانية أو نقلها عبر أراضيها بعد اكتشاف تهريب مخدرات قادمة من لبنان.04/05/2021إستئناف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود بعد توقف استمر لعدة أشهر بسبب السجالات حول المناطق المتنازع عليها.19/05/2021شنت القوات المسلحة الإسرائيلية قصفاً مدفعياً على مناطق غير مأهولة في الجنوب، رداً على إطلاق أربعة صواريخ من جنوب لبنان بإتجاه إسرائيل.01/06/2021وصف البنك الدولي في تقرير له الأزمة في لبنان من بين أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ العام 1850.12/06/2021أغلقت الصيدليات أبوابها في لبنان بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية وشح إستيراد الدواء.15/06/2021دخول لبنان في أزمة محروقات وتكدس طوابير السيارات أمام محطات الوقود لتعبئة مادة البنزين.02/07/2021طلب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار من مجلس النواب رفع الحصانات عن النواب المدعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت، وحدد موعداً لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.09/07/2021إضراب عام للصيدليات في لبنان احتجاجاً على فقدان الأدوية.14/07/2021رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يقدم مقترح تشكيلة حكومية لرئيس الجمهورية ميشال عون.15/07/2021رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يعلن الاعتذار عن تشكيل الحكومة، بعد نحو 9 أشهر من التكليف.26/07/2021كلف الرئيس اللبناني ميشال عون نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة بعد أن حاز على تأييد 72 نائباً من أصل 115 نائباً.01/08/2021وقوع إشتباكات مسلحة في منطقة خلدة ببيروت بين أبناء المنطقة ومقربين من "حزب الله" ما أدى الى مقتل خمسة أشخاص.05/08/2021قصف إسرائيلي على مواقع جنوبي لبنان، رداً على إطلاق 3 صواريخ من الجنوب، لم يتبناها أحد.18/08/2021أعلن الأمين العام ل"حزب الله" حسن نصر الله انطلاق قافلة الناقلات للمشتقات النفطية الإيرانية، على أن تنقل إلى لبنان براً عبر المعابر غير الشرعية بعد تفاقم أزمة المحروقات في البلاد.04/09/2021زيارة وفد رسمي حكومي لبناني سوريا لأول مرة منذ اندلاع النزاع قبل 10 سنوات، بهدف البحث في استجرار الطاقة والغاز من مصر والأردن عبر سوريا.08/09/2021اتفاق وزراء الطاقة باجتماع رباعي بعمّان على إمداد لبنان بالغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سوريا.10/09/2021نجيب ميقاتي يعلن تشكيل حكومته، بعد شهرين من تكليفه.16/09/2021دخول أول دفعة من النفط الإيرانية إلى لبنان عبر سوريا.20/09/2021حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تنال ثقة البرلمان اللبناني.09/10/2021لبنان يغرق في عتمة شاملة بعد نفاد الوقود في معملين رئيسيين لإنتاج الكهرباء.11/10/2021اتهم أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله القاضي طارق البيطار واتهمه بالانحياز وتسييس الملف، وطالب الحكومة بعزله.13/10/2021إرجاء جلسة الحكومة بعد رفض الوزراء المحسوبين على "حركة أمل" و"حزب الله" على خلفية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.14/10/2021مواجهات مسلحة في منطقة الطيونة بعد توافد أنصار "حزب الله" و"حركة أمل" للمطالبة بعزل القاضي طارق البيطار، وسرعان ما وقعت مواجهات مسلحة بين منطقتي الطيونة ذات الغالبية الشيعية وعين الرمانة ذات الغالبية المسيحية استخدمت فيها الرشاشات الخفيفة وقذائف "آر بي جي" واستمرت نحو 5 ساعات، وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص وعدداً من الجرحى.29/10/2021السعودية تقطع العلاقات البلوماسية مع لبنان على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي قبل توليه منصبه عن الحرب في اليمن.03/12/2021وزير الإعلام جورج قرداحي يعلن استقالته من الحكومة في محاولة منه لتخفيف التوتر مع دول الخليج.14/12/2021ارتفاع غير مسبوق للدولار مقابل الليرة اللبنانية حيث سجل سعر الصرف في السوق السوداء 28 ألف ليرة للدولار الواحد.ويختتم العام 2021 أيامه من دون وجود بصيص أمل عن انفراجات متوقعة في العام الجديد، لا سميا وأن الأزمات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية ما زالت على حالها، ولم يتمكن المسؤولون عن البلاد من حلّ أي منها.
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https://arabic.sputniknews.com/20211215/الليرة-اللبنانية-تواصل-انهيارها-وتخوف-على-الوضع-الاجتماعي-1054064429.html
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https://arabic.sputniknews.com/20211225/ميشال-عون-لبنان-في-حاجة-إلى-6-أو-7-سنوات-للخروج-من-الأزمة-1054538226.html
https://arabic.sputniknews.com/20210709/الدولار-يواصل-ارتفاعه-إلى-نحو-غير-مسبوق-أمام-الليرة-اللبنانية--1049523321.html
https://arabic.sputniknews.com/20211124/مع-استمرار-الأزمات-الاقتصادية-والسياسية-هل-ينقذ-الحوار-الوطني-لبنان؟-1053256794.html
https://arabic.sputniknews.com/20211202/خبير-اقتصادي-البنك-الدولي-يغطي-ربع-ما-هو-مطلوب-والخوف-كبير-من-مجاعة-في-لبنان--1053469639.html
https://arabic.sputniknews.com/20211112/اشتداد-أزمات-لبنان-السياسية-والاقتصاديةولا-حلول-في-الأفق-1050684608.html
https://arabic.sputniknews.com/20211007/صحيفة-تكشف-المسؤولين-عن-إخفاء-تحذيرات-عن-الكارثة-الاقتصادية-في-لبنان-قبل-حصولها-1050360848.html
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العالم, أخبار لبنان, الليرة اللبنانية, انهيار اقتصاد

حصاد 2021 في لبنان...انهيار اقتصادي وأزمات متتالية

12:46 GMT 28.12.2021
© Sputnik . Abdul Kader Albayتزيين شوارع بيروت لاستقبال أعياد الميلاد ورأس السنة، لبنان
تزيين شوارع بيروت لاستقبال أعياد الميلاد ورأس السنة، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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يعتبر عام 2021 من أسوأ الأعوام التي مرّت على لبنان منذ عقود طويلة، إلى حد دفع البنك الدولي تصنيف أزمة لبنان بين أسوأ ثلاث أزمات في العالم.
توضحت معالم العام السيئة مع بدايته، من خلال دخول لبنان بأزمة صحية صعبة بعد تفشي وباء كورونا وعدم قدرة المستشفيات على استيعاب الأعداد الكبيرة من الإصابات، وهو الأمر الذي كشف عن وضع اقتصادي بدأ بالتدهور خلال الأشهر الأولى من السنة، إلى أن أدى لانهيار المنظومة المالية مع نهاية العام، مع تدني قيمة العملة المحلية أمام الدولار إلى نسبة فاقت 90%.
أما على المستوى السياسي، وبعد أن استبشر اللبنانيون خيراً من تشكيل الحكومة بعد جمود استمر لأكثر من عام، سرعان ما تعطل العمل الحكومي بسبب اعتراض عدد من الوزراء على عدم اتخاذ الحكومة موقفاً يتعلق بالمحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، فتوقفت الحكومة عن الإجتماع بعد عقدها لجلستين فقط.
أزمة بنزين في لبنان، طوابير طويلة من راكبي دراجات نارية في محطة البنزين في بيروت، لبنان 29 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
نقابة أصحاب محطات المحروقات: قرار مصرف لبنان تسبب بارتفاع أسعار البنزين
11:25 GMT
ولم يخلو الوضع الأمني في البلاد المعطوف على الأزمتين السياسية والإقتصادية، من تطورات سلبية، ذكّرت بعضها المواطنين بأيام أليمة من الحرب الأهلية، لا سيما اشتباكات منطقتي الطيونة وعين الرمانة التي أوقعت سبعة قتلى وعشرات الجرحى، عدا عن ارتفاع مستوى الجريمة والسرقات في البلاد.
وتخلل العام 2021 مشاهد اعتقد اللبنانيون أنها لن تتكرر مجدداً، كمشهد طوابير السيارات أمام محطات البنزين، وخلو الصيدليات من أغلب أصناف الدواء.
وقبيل انتهاء العام بأشهر قليلة، أبت سنة 2021 أن تنجلي بأي خبر سعيد للبنانيين، بعد أن قررت أغلب دول مجلس التعاون الخليجي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع لبنان بسبب تصريحات لوزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي حول حرب اليمن.
العملة اللبنانية الليرة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
الليرة اللبنانية تواصل انهيارها وتخوف على الوضع الاجتماعي
15 ديسمبر, 22:06 GMT
فيما يلي أبرز الأحداث والمحطات التي حصلت في لبنان لعام 2021:
06/01/2021
قررت السلطات اللبنانية إغلاق البلاد بعد ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وبلوغ استيعاب المستشفيات لمرضى كورونا طاقتها القصوى.
26/01/2021
شهدت مدينة طرابلس شمال لبنان، مواجهات بين محتجين على الأوضاع الاقتصادية وقوات الأمن استمرت لأيام، أسفرت عن سقوط قتيل وعدداً من الجرحى.
04/02/2021
اغتيال الناشط السياسي المناهض ل"حزب الله" لقمان سليم، ولم تكشف التحقيقات هوية المتورطين بمقتله، فيما أعرب "حزب الله" عن استنكاره طالباً من الأجهزة الأمنية والقائية بالعمل سريعاً على كشف المرتكبين ومعاقبتهم.
حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
حاكم مصرف لبنان يحدد عدد المليارات التي يمكنها تحريك الاقتصاد واستعادة الثقة
21 ديسمبر, 10:03 GMT
18/02/2021
قررت محكمة التمييز كف يد المحقق العدلي في ملف إنفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان وتعيين مكانه القاضي طارق البيطار، على خلفية دعاوى الارتياب بحقه.
23/04/2021
أعلنت السعودية منع دخول الفواكه والخضار اللبنانية أو نقلها عبر أراضيها بعد اكتشاف تهريب مخدرات قادمة من لبنان.
04/05/2021
إستئناف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود بعد توقف استمر لعدة أشهر بسبب السجالات حول المناطق المتنازع عليها.
19/05/2021
شنت القوات المسلحة الإسرائيلية قصفاً مدفعياً على مناطق غير مأهولة في الجنوب، رداً على إطلاق أربعة صواريخ من جنوب لبنان بإتجاه إسرائيل.
الرئيس اللبناني ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
ميشال عون: لبنان في حاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة
25 ديسمبر, 09:05 GMT
01/06/2021
وصف البنك الدولي في تقرير له الأزمة في لبنان من بين أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ العام 1850.
12/06/2021
أغلقت الصيدليات أبوابها في لبنان بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية وشح إستيراد الدواء.
15/06/2021
دخول لبنان في أزمة محروقات وتكدس طوابير السيارات أمام محطات الوقود لتعبئة مادة البنزين.
02/07/2021
طلب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار من مجلس النواب رفع الحصانات عن النواب المدعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت، وحدد موعداً لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.
مخيم برج البراجنة في بيروت، لبنان 21 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2021
الدولار يواصل ارتفاعه إلى نحو غير مسبوق أمام الليرة اللبنانية
9 يوليو, 18:07 GMT
09/07/2021
إضراب عام للصيدليات في لبنان احتجاجاً على فقدان الأدوية.
14/07/2021
رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يقدم مقترح تشكيلة حكومية لرئيس الجمهورية ميشال عون.
15/07/2021
رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يعلن الاعتذار عن تشكيل الحكومة، بعد نحو 9 أشهر من التكليف.
26/07/2021
كلف الرئيس اللبناني ميشال عون نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة بعد أن حاز على تأييد 72 نائباً من أصل 115 نائباً.
أزمة لبنان، سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
مع استمرار الأزمات الاقتصادية والسياسية... هل ينقذ الحوار الوطني لبنان؟
24 نوفمبر, 20:34 GMT
01/08/2021
وقوع إشتباكات مسلحة في منطقة خلدة ببيروت بين أبناء المنطقة ومقربين من "حزب الله" ما أدى الى مقتل خمسة أشخاص.
05/08/2021
قصف إسرائيلي على مواقع جنوبي لبنان، رداً على إطلاق 3 صواريخ من الجنوب، لم يتبناها أحد.
18/08/2021
أعلن الأمين العام ل"حزب الله" حسن نصر الله انطلاق قافلة الناقلات للمشتقات النفطية الإيرانية، على أن تنقل إلى لبنان براً عبر المعابر غير الشرعية بعد تفاقم أزمة المحروقات في البلاد.
04/09/2021
زيارة وفد رسمي حكومي لبناني سوريا لأول مرة منذ اندلاع النزاع قبل 10 سنوات، بهدف البحث في استجرار الطاقة والغاز من مصر والأردن عبر سوريا.
لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
خبير اقتصادي: البنك الدولي يغطي ربع ما هو مطلوب والخوف كبير من مجاعة في لبنان
2 ديسمبر, 09:40 GMT
08/09/2021
اتفاق وزراء الطاقة باجتماع رباعي بعمّان على إمداد لبنان بالغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سوريا.
10/09/2021
نجيب ميقاتي يعلن تشكيل حكومته، بعد شهرين من تكليفه.
16/09/2021
دخول أول دفعة من النفط الإيرانية إلى لبنان عبر سوريا.
20/09/2021
حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تنال ثقة البرلمان اللبناني.
القصر الرئاسي في بيروت، لبنان 23 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2021
اشتداد أزمات لبنان السياسية والاقتصادية...ولا حلول في الأفق 
12 نوفمبر, 09:22 GMT
09/10/2021
لبنان يغرق في عتمة شاملة بعد نفاد الوقود في معملين رئيسيين لإنتاج الكهرباء.
11/10/2021
اتهم أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله القاضي طارق البيطار واتهمه بالانحياز وتسييس الملف، وطالب الحكومة بعزله.
13/10/2021
إرجاء جلسة الحكومة بعد رفض الوزراء المحسوبين على "حركة أمل" و"حزب الله" على خلفية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
14/10/2021
مواجهات مسلحة في منطقة الطيونة بعد توافد أنصار "حزب الله" و"حركة أمل" للمطالبة بعزل القاضي طارق البيطار، وسرعان ما وقعت مواجهات مسلحة بين منطقتي الطيونة ذات الغالبية الشيعية وعين الرمانة ذات الغالبية المسيحية استخدمت فيها الرشاشات الخفيفة وقذائف "آر بي جي" واستمرت نحو 5 ساعات، وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص وعدداً من الجرحى.
العملة اللبنانية الليرة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2021
صحيفة تكشف المسؤولين عن إخفاء تحذيرات عن الكارثة الاقتصادية في لبنان قبل حدوثها
7 أكتوبر, 07:54 GMT
29/10/2021
السعودية تقطع العلاقات البلوماسية مع لبنان على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي قبل توليه منصبه عن الحرب في اليمن.
03/12/2021
وزير الإعلام جورج قرداحي يعلن استقالته من الحكومة في محاولة منه لتخفيف التوتر مع دول الخليج.
14/12/2021
ارتفاع غير مسبوق للدولار مقابل الليرة اللبنانية حيث سجل سعر الصرف في السوق السوداء 28 ألف ليرة للدولار الواحد.
ويختتم العام 2021 أيامه من دون وجود بصيص أمل عن انفراجات متوقعة في العام الجديد، لا سميا وأن الأزمات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية ما زالت على حالها، ولم يتمكن المسؤولون عن البلاد من حلّ أي منها.
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