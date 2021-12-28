دراسة تكشف عن عضلات جديدة في جسم الإنسان

نشرت مجلة "Annals of Anatomy" الاكتشاف الجديد الذي توصل له الأطباء في المعهد، حيث كان الاعتقاد السائد لدى العلماء أن عضلات المضغ لدى الإنسان تتكون من طبقتين عضليتين سطحية وعميقة.وبحسب الدراسة، الاكتشاف الذي توصل له العلماء بات يؤكد وجود ثلاث طبقات وليس اثنتين، حيث تم تنظيم دراسة كاملة خاصة عن الموضوع من خلال تشريح 12 جثة وتحليل تركيب عضلات المضغ ومقارنة تركيبتها بالموجودة لدى الأشخاص الأحياء الذين تم فحصهم من خلال التصوير المغنطيسي.وأشارت الدراسة إلى أنه تم العثور على الطبقة الهيكلية الثالثة والأعمق في عضلة الكتلة، التي تربط العملية الوجنية للعظم الصدعي والعملية التاجية للفك السفلي.وأوضحت الدراسة أن هذه الطبقة العميقة المسماة "Musculus masseter pars coridea"، أي الجزء التاجي من العضلة الماضغة، تختلف بشكل واضح من الناحية التشريحية عن الجزأين الآخرين في في وظائفها.واعتبر الباحثون أن الجزء التاجي يبدو أنه يساعد في استقرار الفك السفلي عن طريق سحبه للخلف، مضيفين أن اكتشاف طبقة عضلية جديدة مهم وأن معرفة وجودها سيساعد المتخصصين في جراحة الوجه والفكين في كل من إجراء العمليات والعلاج.
أعلن أطباء وعلماء في معهد التشريح ومركز طب الأسنان في جامعة بازل السويسرية عن اكتشافهم عضلات جديدة في جسم الإنسان.
نشرت مجلة "Annals of Anatomy" الاكتشاف الجديد الذي توصل له الأطباء في المعهد، حيث كان الاعتقاد السائد لدى العلماء أن عضلات المضغ لدى الإنسان تتكون من طبقتين عضليتين سطحية وعميقة.
وبحسب الدراسة، الاكتشاف الذي توصل له العلماء بات يؤكد وجود ثلاث طبقات وليس اثنتين، حيث تم تنظيم دراسة كاملة خاصة عن الموضوع من خلال تشريح 12 جثة وتحليل تركيب عضلات المضغ ومقارنة تركيبتها بالموجودة لدى الأشخاص الأحياء الذين تم فحصهم من خلال التصوير المغنطيسي.
وأشارت الدراسة إلى أنه تم العثور على الطبقة الهيكلية الثالثة والأعمق في عضلة الكتلة، التي تربط العملية الوجنية للعظم الصدعي والعملية التاجية للفك السفلي.
وأوضحت الدراسة أن هذه الطبقة العميقة المسماة "Musculus masseter pars coridea"، أي الجزء التاجي من العضلة الماضغة، تختلف بشكل واضح من الناحية التشريحية عن الجزأين الآخرين في في وظائفها.
واعتبر الباحثون أن الجزء التاجي يبدو أنه يساعد في استقرار الفك السفلي عن طريق سحبه للخلف، مضيفين أن اكتشاف طبقة عضلية جديدة مهم وأن معرفة وجودها سيساعد المتخصصين في جراحة الوجه والفكين في كل من إجراء العمليات والعلاج.