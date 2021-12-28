دواء روسي آخر يؤكد فاعليته في مكافحة السلالات الجديدة من نوع "دلتا" و"أوميكرون"

وذكرت الشركة في بيانها أن الدواء يعمل على فيروسات الحمض النووي الريبي من خلال ثلاث آليات في وقت واحد والتي تمنع العدوى الفيروسية تمامًا.كما أكدت الدراسات السريرية أن الفيروس غير قادر على مقاومة الدواء "أفيفافير- Avifavir" حتى في حال التعرض للخلايا المصابة وهذا يميز الدواء عن نظائره.ونحجت شركة الأدوية الروسية المطورة لهذا الدواء من تأكيد فاعليته ضد السلالات الجديدة في العالم، حيث يتميز دواء "أفيفافير- Avifavir" بقدرته على تخفيف الأعراض وتقليل مدة المرض إلى النصف تقريبا، لكن بشرط تناوله خلال الأيام الخمسة الأولى بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.يذكر أنه بين عامي 2020-2021 خضع الدواء الروسي لعدة دراسات في دول مختلفة لكشف إمكانياته، حيث تم تأكيد كفاءته العالية وسلامته.في هذا الصدد، قالت المديرة الطبية لمجموعة شركات "خيمرار"، إيلينا ياكوبوفا، إنه وفقًا لنتائج الدراسات في معظم الحالات ليس هناك عوارض سلبية جديدة.
ونحجت شركة الأدوية الروسية المطورة لهذا الدواء من تأكيد فاعليته ضد السلالات الجديدة في العالم، حيث يتميز دواء "أفيفافير- Avifavir" بقدرته على تخفيف الأعراض وتقليل مدة المرض إلى النصف تقريبا، لكن بشرط تناوله خلال الأيام الخمسة الأولى بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
يذكر أنه بين عامي 2020-2021 خضع الدواء الروسي لعدة دراسات في دول مختلفة لكشف إمكانياته، حيث تم تأكيد كفاءته العالية وسلامته.
في هذا الصدد، قالت المديرة الطبية لمجموعة شركات "خيمرار"، إيلينا ياكوبوفا، إنه وفقًا لنتائج الدراسات في معظم الحالات ليس هناك عوارض سلبية جديدة.