https://arabic.sputniknews.com/20211228/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-حجم-عملياتنا-العسكرية-في-2021-تسبب-في-تشويش-أي-عملية-ضدنا-1054715891.html

رئيس الأركان الإسرائيلي: حجم عملياتنا العسكرية في 2021 تسبب في تشويش أي عملية ضدنا

رئيس الأركان الإسرائيلي: حجم عملياتنا العسكرية في 2021 تسبب في تشويش أي عملية ضدنا

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، اليوم الثلاثاء، إن حجم العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال عام 2021 تسبب في تشويش وإرباك عمليات التهريب ومحاولة... 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T19:20+0000

2021-12-28T19:20+0000

2021-12-28T19:20+0000

إسرائيل

عالم

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القدس، 28 ديسمبر - سبوتنيك. وذكر كوخافي في بيان له حول العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال العام 2021، أن "حجم العمليات العسكرية في هذا العام تسبب في تشويش وإرباك عمليات التهريب، ومحاولة تهريب الأسلحة إلى مختلف الجبهات، وعلى كافة المحاور.وأضاف أن العام 2021 شهد تقدما ملموسا في خطة بناء القوة العسكرية وفي مقدمتها زيادة ملموسة في بنك الأهداف العسكرية، وإبرام الصفقات لزيادة حجم ونطاق الأسلحة الهجومية وصواريخ الاعتراض، فضلا عن تطوير خطة الدفاع الجوي الوطنية وشبكات الاتصالات.وجاء في بيان كوخافي أنه تم تطوير قدرات تنفيذ اجتياح بري للقوات البرية الإسرائيلية من خلال تطوير قدرات لنقل الاستخبارات النوعية للقوات المقاتلة وتوسيع رقعة الأسلحة والوسائل القتالية، كما تم تنفيذ عشرات العمليات العسكرية في إطار المعركة "ما بين الحروب"، واستهداف آلاف الأهداف العسكرية في الجبهات المختلفة، تنفيذ آلاف الطلعات الجوية وعشرات العمليات الخاصة ومئات التدريبات والتمارين.وعلى جبهة قطاع غزة، قال كوخافي إنه "تم استكمال إقامة الحاجز الأمني الذكي على طول حدود القطاع بعد 3.5 سنوات، حيث يتضمن العائق قدرات متقدمة ومئات من الكاميرات والرادارات وأجهزة الاستشعار والإنذار".وتعليقا على الوضع في جبهة لبنان، ذكر رئيس الأركان الإسرائيلي أنه تم إطلاق 31 صاروخا وقذيفة من لبنان نحو بلاده في العام الأخير، حيث تم الرد عليها بنحو 15 صاروخا من الطائرات المقاتلة ونحو 200 قذيفة مدفعية، وكذلك إحباط 9 محاولات للتسلل من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية وزيادة النشاطات لإحباط تهريب الأسلحة والمخدرات من لبنان إلى بلاده، حيث تم ضبط 120 كيلوغرام من المخدرات و75 مسدسا.وأكد الجنرال أفيف كوخافي أن "سلاح الجو نفذ أكثر من 1000 طلعة جوية للطائرات المقاتلة وتم امتلاك 6 طائرة حربية جديدة"، مضيفا أن "سلاح البحرية نفذ 100 عملية بحرية من بينها العشرات من العمليات الخاصة. كما تم امتلاك 4 سفن صواريخ جديدة ومتقدمة من طراز ساعار 6".

https://arabic.sputniknews.com/20211228/الجيش-الإسرائيلي-يكشف-عدد-الأهداف-التي-ضربها-في-سوريا-1054712636.html

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