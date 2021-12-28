https://arabic.sputniknews.com/20211228/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-يوجه-دعوة-جديدة-إلى-القوى-العالمية-بشأن-المحادثات-النووية-مع-إيران-1054685745.html

رئيس الوزراء الإسرائيلي يوجه دعوة جديدة إلى القوى العالمية بشأن المحادثات النووية مع إيران

رئيس الوزراء الإسرائيلي يوجه دعوة جديدة إلى القوى العالمية بشأن المحادثات النووية مع إيران

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، القوى العالمية إلى اتخاذ موقف أكثر حزما في المحادثات النووية مع إيران. 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T06:45+0000

2021-12-28T06:45+0000

2021-12-28T06:50+0000

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أخبار إسرائيل اليوم

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وقال بينيت، في مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي، "بالطبع يمكن أن يكون هناك اتفاق جيد. بالطبع. نحن نعرف المعايير. هل من المتوقع أن يحدث ذلك الآن في الظروف الحالية؟ لا، لأنه يجب أن يكون هناك موقف أكثر حزما".وأضاف أن "إيران تتفاوض من موقف ضعيف للغاية. لكن للأسف العالم يتصرف كما لو أنها في موقف قوي".وكان كبير المفاوضين النوويين الإيراني، علي باقري كني، أعلن أن محادثات على مستوى لجان الخبراء في فيينا ستنعقد غدًا لبحث رفع العقوبات المفروضة على طهران ومقترحات الأخيرة بشأن مسألتي التحقق والضمانات.وأضاف أن لجان الخبراء من قبل إيران ومجموعة 4+1 ستبحثا العقوبات المصرفية والمالية، موضحا أن مراجعة مقترحات إيران بشأن التحقق والضمانات مدرجة على جدول الأعمال، وجميع الوفود أكدت أولوية بحث رفع العقوبات وآلية التحقق والضمانات.وانطلق في العاصمة النمساوية فيينا، مساء أمس الاثنين، الاجتماع الأول للجولة الثامنة من مباحثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني بين إيران ودول مجموعة 4+1.وقالت البعثة الإيرانية لدى مقر الأمم المتحدة في فيينا، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "تنعقد الآن اللجنة المشتركة لخطة العمل المشتركة الشاملة [الاتفاق النووي]".وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت، في أيار/ مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق الموقع بين إيران من جهة ومجموعة 5+1 [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

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