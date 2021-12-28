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https://arabic.sputniknews.com/20211228/رغم-وفاة-301-طفل-بكورونا-رئيس-البرازيل-يقول-إنه-لن-يطعم-ابنته-1054684265.html
رغم وفاة 301 طفل بكورونا.. رئيس البرازيل يقول إنه لن يطعم ابنته
رغم وفاة 301 طفل بكورونا.. رئيس البرازيل يقول إنه لن يطعم ابنته
قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إنه لن يمنح ابنته البالغ عمرها 11 عاما لقاحا ضد كوفيد-19 مواصلا موقفه المناهض للقاحات مما جلب عليه انتقادات من خبراء في... 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T02:23+0000
2021-12-28T02:23+0000
بولسونارو
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وأضاف الزعيم اليميني، أن وزير الصحة مارسيلو كيروجا سيعلن في الخامس من يناير/كانون الثاني الطريقة التي ستتبعها بلاده في إدارة حملة التطعيم من كوفيد-19، لمن تتراوح أعمارهم من الخامسة إلى 11 عاما، والتي وافقت عليها السلطات في ديسمبر كانون الأول الحالي.وتابع، "الأطفال ليسوا عرضة لخطر الوفاة بما يبرر تطعيمهم"، وفقا لرويترز.وهناك جدل كبير بشأن تطعيم الأطفال من كوفيد-19 في البرازيل، إذ يعارضه أنصار بولسونارو بشدة على الرغم من أن الغالبية العظمى من البرازيليين يؤيدون التطعيم.وأضاف الرئيس البرازيلي "تحدثت مع كيروجا وسوف يعلن في الخامس (من يناير) كيف سيتم تطعيم الأطفال ضد كوفيد-19.. أريد أن أؤكد أن ابنتي لن تحصل على لقاح".يرفض بولسونارو الحصول على لقاح مضاد لكوفيد-19 ويشكك في أمان اللقاحات وفعاليتها.
https://arabic.sputniknews.com/20211026/فيسبوك-ويوتيوب-يزيلان-فيديو-لرئيس-البرازيل-لمزاعم-كاذبة-عن-لقاحات-كوفيد-19-1050534514.html
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رغم وفاة 301 طفل بكورونا.. رئيس البرازيل يقول إنه لن يطعم ابنته

02:23 GMT 28.12.2021
© REUTERS / Adriano Machadoرئيس البرازيل جايير بولسونارو يحضر احتفال يوم الاستقلال في برازيليا، البرازيل، 7 سبتمبر 2021
رئيس البرازيل جايير بولسونارو يحضر احتفال يوم الاستقلال في برازيليا، البرازيل، 7 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / Adriano Machado
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قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إنه لن يمنح ابنته البالغ عمرها 11 عاما لقاحا ضد كوفيد-19 مواصلا موقفه المناهض للقاحات مما جلب عليه انتقادات من خبراء في مجال الصحة وأثر على شعبيته.
وأضاف الزعيم اليميني، أن وزير الصحة مارسيلو كيروجا سيعلن في الخامس من يناير/كانون الثاني الطريقة التي ستتبعها بلاده في إدارة حملة التطعيم من كوفيد-19، لمن تتراوح أعمارهم من الخامسة إلى 11 عاما، والتي وافقت عليها السلطات في ديسمبر كانون الأول الحالي.
وتابع، "الأطفال ليسوا عرضة لخطر الوفاة بما يبرر تطعيمهم"، وفقا لرويترز.
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وهناك جدل كبير بشأن تطعيم الأطفال من كوفيد-19 في البرازيل، إذ يعارضه أنصار بولسونارو بشدة على الرغم من أن الغالبية العظمى من البرازيليين يؤيدون التطعيم.
وأضاف الرئيس البرازيلي "تحدثت مع كيروجا وسوف يعلن في الخامس (من يناير) كيف سيتم تطعيم الأطفال ضد كوفيد-19.. أريد أن أؤكد أن ابنتي لن تحصل على لقاح".
وجاء في تقرير للجنة استشارية حكومية أن كوفيد-19 تسبب في وفاة 301 طفل، في الفئة العمرية من الخامسة وحتى 11 عاما في البرازيل.
يرفض بولسونارو الحصول على لقاح مضاد لكوفيد-19 ويشكك في أمان اللقاحات وفعاليتها.
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