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https://arabic.sputniknews.com/20211228/روسيا-تتفاوض-مع-عدة-دول-حول-إمدادات-جديدة-من-أنظمة-إس400--1054689208.html
روسيا تتفاوض مع عدة دول حول إمدادات جديدة من أنظمة "إس400"
روسيا تتفاوض مع عدة دول حول إمدادات جديدة من أنظمة "إس400"
صرحت الممثلة الرسمية للهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، فاليريا ريشيتنيكوفا، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا تتفاوض بشأن شحنات جديدة... 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T08:25+0000
2021-12-28T08:25+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقالت ريشيتنيكوفا: "في الوقت الحالي، تعمل عدة دول على مسألة شراء "إس400"، والمفاوضات بهذا الخصوص جارية".ووفقًا لريشيتنيكوفا، نظرًا للمنافسة غير النزيهة من طرف الولايات المتحدة، التي تمارس ضغطًا سياسيًا على العملاء وتهدد بفرض عقوبات، فإن عددًا من الدول لا تعلن عن اهتمامها بهذه الأنظمة.وأضافت ريشيتنيكوفا: "بمجرد إبرام العقود الجديدة لأنظمة "إس400"، ستعرفون عنها".وأشارت السكرتيرة الصحفية، إلى أن المفاوضات جارية أيضًا مع العديد من العملاء الأجانب بشأن توريد أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "إس 350" (فيتياز) و "بوك إم3".هذا وكان قد تم في وقت سابق، شراء أنظمة "إس 400" من قبل الصين وتركيا والهند. وقد تسلمتها الصين وتركيا بالفعل، بينما بدأت عمليات التسليم إلى الهند مؤخرًا.ويتكون نظام الدفاع الجوي "إس 400" الروسي من أربعة صواريخ مختلفة يمكنها اعتراض الطائرات الحربية المعادية والصواريخ الباليستية وطائرات أواكس من مسافة بعيدة، ويبلغ مداها 250 كلم في المدى المتوسط، و120 كلم في المدى القصير.
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روسيا, رصد عسكري

روسيا تتفاوض مع عدة دول حول إمدادات جديدة من أنظمة "إس400"

08:25 GMT 28.12.2021
© Sputnik . Sergey Malgavko / الذهاب إلى بنك الصورمنظومة صواريخ "إس-400" المضادة للأهداف الجوية
منظومة صواريخ إس-400 المضادة للأهداف الجوية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© Sputnik . Sergey Malgavko
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صرحت الممثلة الرسمية للهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، فاليريا ريشيتنيكوفا، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا تتفاوض بشأن شحنات جديدة لمنظومات الدفاع الجوي "إس400" مع عدة دول.
وقالت ريشيتنيكوفا: "في الوقت الحالي، تعمل عدة دول على مسألة شراء "إس400"، والمفاوضات بهذا الخصوص جارية".
ووفقًا لريشيتنيكوفا، نظرًا للمنافسة غير النزيهة من طرف الولايات المتحدة، التي تمارس ضغطًا سياسيًا على العملاء وتهدد بفرض عقوبات، فإن عددًا من الدول لا تعلن عن اهتمامها بهذه الأنظمة.
وأضافت ريشيتنيكوفا: "بمجرد إبرام العقود الجديدة لأنظمة "إس400"، ستعرفون عنها".
وأشارت السكرتيرة الصحفية، إلى أن المفاوضات جارية أيضًا مع العديد من العملاء الأجانب بشأن توريد أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "إس 350" (فيتياز) و "بوك إم3".
هذا وكان قد تم في وقت سابق، شراء أنظمة "إس 400" من قبل الصين وتركيا والهند. وقد تسلمتها الصين وتركيا بالفعل، بينما بدأت عمليات التسليم إلى الهند مؤخرًا.
ويتكون نظام الدفاع الجوي "إس 400" الروسي من أربعة صواريخ مختلفة يمكنها اعتراض الطائرات الحربية المعادية والصواريخ الباليستية وطائرات أواكس من مسافة بعيدة، ويبلغ مداها 250 كلم في المدى المتوسط، و120 كلم في المدى القصير.
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