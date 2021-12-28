زوكربرغ يجري توسعات في منزله الضخم المثير للجدل في هاواي مقابل 17 مليون دولار
© REUTERS / LEAH MILLISالرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربرغ في انتظار لقاء السيناتور نيلسون في الكابيتول هيل في العاصمة الأمريكية واشنطن، الثلاثاء 10 نيسان/أبريل 2018
الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربرغ في انتظار لقاء السيناتور نيلسون في الكابيتول هيل في العاصمة الأمريكية واشنطن، الثلاثاء 10 نيسان/أبريل 2018
أجرى مؤسس موقع "فيسبوك"، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربرغ، توسعات في مجمعه السكني الضخم في هاواي.
واشترى زوكبرغ 110 فدانات أخرى من الأراضي بجزيرة كاواي في هاواي إلى منزله الضخم الذي تمتد مساحته إلى 1500 فدان، والواقع على الشاطئ الشمالي لجزيرة كاواي، بحسب موقع "ستار أدفرتيزر".
وكلفت عملية التوسعة مارك زوكربرغ مبلغ 17 مليون دولار، والتي تشمل خزان عمره قرن من الزمان تعرض للكسر في عام 2006، الذي تسبب في حدوث فيضان أسفر عن مقتل 7 أشخاص.
وتعد عملية الشراء الأخيرة هي الثانية لمارك زوكربرغ خلال عام 2021، بعد أن دفع في مارس/ آذار الماضي مبلغ 53 مليون دولار لشراء ما يقرب من 600 فدان من الأراضي في كاواي، والتي تضم شاطئا عاما ومزرعة ماشية بعمالها ومزارعيها.
Mark Zuckerberg has bought 600 acres on Kauai from a non-profit for $53 million, nearly doubling his land holding in Hawaii.— AJ+ (@ajplus) May 3, 2021
Here's a look back at when he sued Native Hawaiians to force them to sell their land, to secure his previous 700-acre property.pic.twitter.com/pXe2rhKaDl
يشار إلى أن وجود مارك زوكربرغ وزوجته، بريسيلا، في الجزيرة ظل مثيرا للجدل خلال السنوات السبع، منذ أن ترسخت جذورهما هناك.
واعتبر العديد من السكان المحليين للجزيرة مشتريات زوكربرغ للأراضي على أنها "ملكية جديدة" قد فشلت في احترام تاريخ الجزيرة.
Free Speech Protest today near Leftist Globalist Communist Dem Zuckerberg prop Kilauea, Kauai [FB “no borders” titan who built a rock wall along his property blocking others view of the ocean & failed to provide adequate beach access for public - lying scum] @rcurtis808 pic.twitter.com/y6UEUPlykJ— David R. Hamman (@DavidRHamman) November 1, 2020
وأثار زوكربرغ غضب الجيران لأول مرة في عام 2016، بعد أن بنى جدارا ارتفاعه 6 أقدام حول ممتلكاته، بهدف الحد من ضوضاء الطرق السريعة والطرق.
ويقضي مارك زوكربرغ وزوجته، بريسيلا، وابنتيهما وقتا أطول في ملكيتهما بجزيرة كاواي، أكثر مما يقضونه في منزلهما ببالو ألتو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.