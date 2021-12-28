https://arabic.sputniknews.com/20211228/زوكربرغ-يجري-توسعات-في-منزله-الضخم-المثير-للجدل-في-هاواي-مقابل-17-مليون-دولار-1054695298.html

زوكربرغ يجري توسعات في منزله الضخم المثير للجدل في هاواي مقابل 17 مليون دولار

زوكربرغ يجري توسعات في منزله الضخم المثير للجدل في هاواي مقابل 17 مليون دولار

أجرى مؤسس موقع "فيسبوك"، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربرغ، ‏توسعات في مجمعه السكني الضخم في هاواي.‏ 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T10:46+0000

2021-12-28T10:46+0000

2021-12-28T10:46+0000

مجتمع

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103148/11/1031481101_0:0:2167:1219_1920x0_80_0_0_289c1c39bb706ef4c14896ef0f90d00d.jpg

واشترى زوكبرغ 110 فدانات أخرى من الأراضي بجزيرة كاواي في هاواي إلى منزله الضخم الذي تمتد مساحته إلى 1500 فدان، والواقع على الشاطئ الشمالي لجزيرة كاواي، بحسب موقع "ستار أدفرتيزر".وكلفت عملية التوسعة مارك زوكربرغ مبلغ 17 مليون دولار، والتي تشمل خزان عمره قرن من الزمان تعرض للكسر في عام 2006، الذي تسبب في حدوث فيضان أسفر عن مقتل 7 أشخاص.وتعد عملية الشراء الأخيرة هي الثانية لمارك زوكربرغ خلال عام 2021، بعد أن دفع في مارس/ آذار الماضي مبلغ 53 مليون دولار لشراء ما يقرب من 600 فدان من الأراضي في كاواي، والتي تضم شاطئا عاما ومزرعة ماشية بعمالها ومزارعيها.يشار إلى أن وجود مارك زوكربرغ وزوجته، بريسيلا، في الجزيرة ظل مثيرا للجدل خلال السنوات السبع، منذ أن ترسخت جذورهما هناك.واعتبر العديد من السكان المحليين للجزيرة مشتريات زوكربرغ للأراضي على أنها "ملكية جديدة" قد فشلت في احترام تاريخ الجزيرة.وأثار زوكربرغ غضب الجيران لأول مرة في عام 2016، بعد أن بنى جدارا ارتفاعه 6 أقدام حول ممتلكاته، بهدف الحد من ضوضاء الطرق السريعة والطرق.ويقضي مارك زوكربرغ وزوجته، بريسيلا، وابنتيهما وقتا أطول في ملكيتهما بجزيرة كاواي، أكثر مما يقضونه في منزلهما ببالو ألتو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, منوعات