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https://arabic.sputniknews.com/20211228/زوكربرغ-يجري-توسعات-في-منزله-الضخم-المثير-للجدل-في-هاواي-مقابل-17-مليون-دولار-1054695298.html
زوكربرغ يجري توسعات في منزله الضخم المثير للجدل في هاواي مقابل 17 مليون دولار
زوكربرغ يجري توسعات في منزله الضخم المثير للجدل في هاواي مقابل 17 مليون دولار
أجرى مؤسس موقع "فيسبوك"، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربرغ، ‏توسعات في مجمعه السكني الضخم في هاواي.‏ 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T10:46+0000
2021-12-28T10:46+0000
مجتمع
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واشترى زوكبرغ 110 فدانات أخرى من الأراضي بجزيرة كاواي في هاواي إلى منزله الضخم الذي تمتد مساحته إلى 1500 فدان، والواقع على الشاطئ الشمالي لجزيرة كاواي، بحسب موقع "ستار أدفرتيزر".وكلفت عملية التوسعة مارك زوكربرغ مبلغ 17 مليون دولار، والتي تشمل خزان عمره قرن من الزمان تعرض للكسر في عام 2006، الذي تسبب في حدوث فيضان أسفر عن مقتل 7 أشخاص.وتعد عملية الشراء الأخيرة هي الثانية لمارك زوكربرغ خلال عام 2021، بعد أن دفع في مارس/ آذار الماضي مبلغ 53 مليون دولار لشراء ما يقرب من 600 فدان من الأراضي في كاواي، والتي تضم شاطئا عاما ومزرعة ماشية بعمالها ومزارعيها.يشار إلى أن وجود مارك زوكربرغ وزوجته، بريسيلا، في الجزيرة ظل مثيرا للجدل خلال السنوات السبع، منذ أن ترسخت جذورهما هناك.واعتبر العديد من السكان المحليين للجزيرة مشتريات زوكربرغ للأراضي على أنها "ملكية جديدة" قد فشلت في احترام تاريخ الجزيرة.وأثار زوكربرغ غضب الجيران لأول مرة في عام 2016، بعد أن بنى جدارا ارتفاعه 6 أقدام حول ممتلكاته، بهدف الحد من ضوضاء الطرق السريعة والطرق.ويقضي مارك زوكربرغ وزوجته، بريسيلا، وابنتيهما وقتا أطول في ملكيتهما بجزيرة كاواي، أكثر مما يقضونه في منزلهما ببالو ألتو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
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مجتمع, منوعات

زوكربرغ يجري توسعات في منزله الضخم المثير للجدل في هاواي مقابل 17 مليون دولار

10:46 GMT 28.12.2021
© REUTERS / LEAH MILLISالرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربرغ في انتظار لقاء السيناتور نيلسون في الكابيتول هيل في العاصمة الأمريكية واشنطن، الثلاثاء 10 نيسان/أبريل 2018
الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربرغ في انتظار لقاء السيناتور نيلسون في الكابيتول هيل في العاصمة الأمريكية واشنطن، الثلاثاء 10 نيسان/أبريل 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربرغ في انتظار لقاء السيناتور نيلسون في الكابيتول هيل في العاصمة الأمريكية واشنطن، الثلاثاء 10 نيسان/أبريل 2018
© REUTERS / LEAH MILLIS
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أجرى مؤسس موقع "فيسبوك"، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربرغ، ‏توسعات في مجمعه السكني الضخم في هاواي.‏
واشترى زوكبرغ 110 فدانات أخرى من الأراضي بجزيرة كاواي في هاواي إلى منزله الضخم الذي تمتد مساحته إلى 1500 فدان، والواقع على الشاطئ الشمالي لجزيرة كاواي، بحسب موقع "ستار أدفرتيزر".
وكلفت عملية التوسعة مارك زوكربرغ مبلغ 17 مليون دولار، والتي تشمل خزان عمره قرن من الزمان تعرض للكسر في عام 2006، الذي تسبب في حدوث فيضان أسفر عن مقتل 7 أشخاص.
وتعد عملية الشراء الأخيرة هي الثانية لمارك زوكربرغ خلال عام 2021، بعد أن دفع في مارس/ آذار الماضي مبلغ 53 مليون دولار لشراء ما يقرب من 600 فدان من الأراضي في كاواي، والتي تضم شاطئا عاما ومزرعة ماشية بعمالها ومزارعيها.
يشار إلى أن وجود مارك زوكربرغ وزوجته، بريسيلا، في الجزيرة ظل مثيرا للجدل خلال السنوات السبع، منذ أن ترسخت جذورهما هناك.
واعتبر العديد من السكان المحليين للجزيرة مشتريات زوكربرغ للأراضي على أنها "ملكية جديدة" قد فشلت في احترام تاريخ الجزيرة.
وأثار زوكربرغ غضب الجيران لأول مرة في عام 2016، بعد أن بنى جدارا ارتفاعه 6 أقدام حول ممتلكاته، بهدف الحد من ضوضاء الطرق السريعة والطرق.
ويقضي مارك زوكربرغ وزوجته، بريسيلا، وابنتيهما وقتا أطول في ملكيتهما بجزيرة كاواي، أكثر مما يقضونه في منزلهما ببالو ألتو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
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