تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211228/سفير-أفغاني-المقاومة-ضد-طالبان-تنشط-في-بنجشير-وقندهار-وأندراب-1054709084.html
سفير أفغاني: المقاومة ضد طالبان تنشط في بنجشير وقندهار وأندراب
سفير أفغاني: المقاومة ضد طالبان تنشط في بنجشير وقندهار وأندراب
صرح السفير الأفغاني لدى طاجيكستان، محمد ظاهر أغبر، اليوم الثلاثاء، بأن هناك مقاومة في أفغانستان ضد حركة طالبان ( الخاضعة لعقوبات أممية بسبب الأنشطة الإرهابية)... 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T15:23+0000
2021-12-28T15:23+0000
أخبار أفغانستان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1049940928_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_92115739785beda0ead4c39854dee28f.jpg
تدوشانبيه - سبوتنيك. وفي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، قال السفير الأفغاني: "لم يتوقع أحد أن تستولي طالبان على البلاد بهذه السرعة والاستيلاء على كابول، كان لدى البلاد جيش قوامه أكثر من 50 ألف، مدربين جيداً ومجهزين، وكان هناك اتفاق مع الولايات المتحدة كان من المفترض أن يدافعوا عنا، لكنهم لم يفعلوا ذلك، هرب غني (الرئيس الأفغاني السابق أشرف) بعد اتفاق سري مع بعض عناصر طالبان وخان من اختاروه رئيسا".واختم السفير الأفغاني بالقول: "المقاومة هناك لم يكن لديها جيش جاهز وسلاح لصد طالبان، لكن مع ذلك بنجشير تقاتل، ولا تستسلم... أنا متأكد من أن البلاد بأكملها ستثور في القريب العاجل ضد طالبان، ولن تكون هذه مقاومة عسكرية وسياسية فحسب، بل ستكون أيضاً مقاومة على مستوى البلاد من جميع شرائح السكان".يذكر أنه في 15 آب/أغسطس الماضي، استطاعت حركة "طالبان" السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، من دون مقاومة تذكر من الجيش الأفغاني، بعد توالي سقوط الولايات الأفغانية بيد الحركة وتمكن مقاتليها من دخول القصر الرئاسي في كابول بعد فرار الرئيس أشرف غني، إلى الإمارات العربية المتحدة، التي قالت إنها استضافته "لأسباب إنسانية"، فيما بقيت ولاية باجشير الواقعة شمال شرقي كابول، الولاية الوحيدة الخارجة عن سيطرة الحركة.وأصبح إقليم بنجشير، الذي يقع شمالي العاصمة الأفغانية كابول، ملاذاً لآلاف الأشخاص الذين يريدون الانضمام إلى حركة المقاومة بقيادة أحمد مسعود، نجل الزعيم الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود.وحذر مسعود حركة طالبان من دخول الولاية؛ مؤكدا أنه يحظى بدعم قوات من الحكومة السابقة والأهالي.جاء ذلك، فيما أعلنت حركة طالبان، السيطرة على إقليم بنجشير؛ معللة ذلك بـ "رفض" الطرف المقابل التفاوض، مما أجبرها على "حسم القضية عسكرياً".وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد: "تم الاستيلاء بالكامل على ولاية بنجشير آخر معقل لمرتزقة العدو ...وقد تم تأمين البلاد بالكامل، ويخضع الآن إقليم بنجشير للسيطرة الكاملة للإمارة الإسلامية".
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1049940928_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e7cc0b294a83bb4eff263a7309cf4c08.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أفغانستان اليوم

سفير أفغاني: المقاومة ضد طالبان تنشط في بنجشير وقندهار وأندراب

15:23 GMT 28.12.2021
© AP Photo / Jalaluddin Sekandarمقاومة بنجشير، أفغانستان 25 أغسطس 2021
مقاومة بنجشير، أفغانستان 25 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
تابعنا عبر
صرح السفير الأفغاني لدى طاجيكستان، محمد ظاهر أغبر، اليوم الثلاثاء، بأن هناك مقاومة في أفغانستان ضد حركة طالبان ( الخاضعة لعقوبات أممية بسبب الأنشطة الإرهابية) ليس فقط في بنجشير، ولكن أيضاً في قندهار ومنطقة أندراب الواقعة في محافظة بغلان.
تدوشانبيه - سبوتنيك. وفي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، قال السفير الأفغاني: "لم يتوقع أحد أن تستولي طالبان على البلاد بهذه السرعة والاستيلاء على كابول، كان لدى البلاد جيش قوامه أكثر من 50 ألف، مدربين جيداً ومجهزين، وكان هناك اتفاق مع الولايات المتحدة كان من المفترض أن يدافعوا عنا، لكنهم لم يفعلوا ذلك، هرب غني (الرئيس الأفغاني السابق أشرف) بعد اتفاق سري مع بعض عناصر طالبان وخان من اختاروه رئيسا".

وأضاف أن 33 ولاية أفغانية استسلمت لطالبان باستثناء بنجشير. وأشار إلى أن لا أحد توقع "مثل هذا التطور للأحداث ولم يكن جاهزا للحرب، لأن السنوات العشرين الماضية كانت بنجشير ممر سياحي، ومكان للراحة".

واختم السفير الأفغاني بالقول: "المقاومة هناك لم يكن لديها جيش جاهز وسلاح لصد طالبان، لكن مع ذلك بنجشير تقاتل، ولا تستسلم... أنا متأكد من أن البلاد بأكملها ستثور في القريب العاجل ضد طالبان، ولن تكون هذه مقاومة عسكرية وسياسية فحسب، بل ستكون أيضاً مقاومة على مستوى البلاد من جميع شرائح السكان".
يذكر أنه في 15 آب/أغسطس الماضي، استطاعت حركة "طالبان" السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، من دون مقاومة تذكر من الجيش الأفغاني، بعد توالي سقوط الولايات الأفغانية بيد الحركة وتمكن مقاتليها من دخول القصر الرئاسي في كابول بعد فرار الرئيس أشرف غني، إلى الإمارات العربية المتحدة، التي قالت إنها استضافته "لأسباب إنسانية"، فيما بقيت ولاية باجشير الواقعة شمال شرقي كابول، الولاية الوحيدة الخارجة عن سيطرة الحركة.
وأصبح إقليم بنجشير، الذي يقع شمالي العاصمة الأفغانية كابول، ملاذاً لآلاف الأشخاص الذين يريدون الانضمام إلى حركة المقاومة بقيادة أحمد مسعود، نجل الزعيم الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود.
وحذر مسعود حركة طالبان من دخول الولاية؛ مؤكدا أنه يحظى بدعم قوات من الحكومة السابقة والأهالي.
جاء ذلك، فيما أعلنت حركة طالبان، السيطرة على إقليم بنجشير؛ معللة ذلك بـ "رفض" الطرف المقابل التفاوض، مما أجبرها على "حسم القضية عسكرياً".
وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد: "تم الاستيلاء بالكامل على ولاية بنجشير آخر معقل لمرتزقة العدو ...وقد تم تأمين البلاد بالكامل، ويخضع الآن إقليم بنجشير للسيطرة الكاملة للإمارة الإسلامية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:04 GMTولي العهد السعودي يعلن نظاما تشريعيا جديدا يعزز العدالة لحماية المجتمع والأفراد
15:54 GMTالخارجية الروسية: المشاركون في مفاوضات فيينا يعتزمون تكثيف جهود حل مسألة الاتفاق النووي
15:43 GMTإيطاليا: ندعم مسار الإصلاحات الطموح الذي وضعه الرئيس التونسي... فيديو
15:39 GMT‏ ‏"آبل" تعيد فتح متاجرها في نيويورك بحالة واحدة فقط... بعد إغلاقها بسبب زيادة إصابات كورونا
15:36 GMTدراسة: أبناء المدخنين أكثر عرضة 4 مرات لتبني هذه العادة
15:34 GMTتجاهل المخاوف من "أوميكرون" يدفع بورصات الخليج ومصر للارتفاع
15:30 GMTحماس: المشاريع الاستيطانية في الجولان عدوان على الحقوق العربية
15:29 GMTألمانيا... آلاف المتظاهرين يخرجون ضد إجراءات كورونا والتطعيم الإجباري
15:26 GMTإندونيسيا ترفع الحظر عن طائرة "بوينغ 737 ماكس" بعد ثلاث سنوات من إيقافها
15:23 GMTسفير أفغاني: المقاومة ضد طالبان تنشط في بنجشير وقندهار وأندراب
15:19 GMTالهند تفرض قيودا مشددة في العاصمة بعد تفاقم إصابات "كوفيد 19"
15:17 GMTما هي قدرات الجيش الصومالي بعد تجدد الخلاف بين فرماجو وروبلي؟
15:14 GMTصحيفة عبرية: "علي بابا" تتوقف عن إرسال الطرود للسلطة الفلسطينية.. فما السبب؟
15:12 GMTكيم كارداشيان تحذف منشورا لها على "إنستغرام" أثار هجوما واسعا ضدها
15:10 GMTوزيرا الدفاع اللبناني والعراقي يوقعان مذكرة تعاون عسكري
15:08 GMTسفير أفغاني يعلن لـ"سبوتنيك" أنه لا يعتزم طلب اللجوء بعد تهديدات من طالبان
15:05 GMTهل ينزلق الصومال إلى الاحتراب الداخلي بعد محاولة "الانقلاب" الأخيرة؟
14:57 GMTاعتقال عشرات الأشخاص في تركيا متهمين بصلتهم بتنظيم "داعش"
14:50 GMTخبير: تفجير مرفأ بيروت واستهداف مرفأ اللاذقية يهدف لتجويع الشعبين
14:41 GMTفاوتشي: دعم ترامب للقاحات كورونا جاء بعد فوات الأوان