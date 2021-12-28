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https://arabic.sputniknews.com/20211228/سفير-أفغاني-يعلن-لـسبوتنيك-أنه-لا-يعتزم-طلب-اللجوء-بعد-تهديدات-من-طالبان-1054708009.html
سفير أفغاني يعلن لـ"سبوتنيك" أنه لا يعتزم طلب اللجوء بعد تهديدات من طالبان
سفير أفغاني يعلن لـ"سبوتنيك" أنه لا يعتزم طلب اللجوء بعد تهديدات من طالبان
أعلن السفير الأفغاني في دوشنبه، محمد أغبر، اليوم الثلاثاء، أنه لن يطلب اللجوء إلى طاجيكستان بعد تعرضه لانتقادات من حركة طالبان "الخاضعة لعقوبات أممية بسبب... 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T15:08+0000
2021-12-28T15:08+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
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دوشنبه - سبوتنيك. وقال السفير الأفغاني، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لا أعتزم طلب اللجوء، كنت في شبابي ملازما للبطل الأفغاني العظيم أحمد شاه مسعود، وأنا لست ممن يسهل إخافتهم"، مشيرا إلى أنه لا يعتزم تشديد الحراسة.كما تحدث السفير عن التهديدات، التي تلقاها قائلا:وأكد أغبر، أنه سيحارب حركة طالبان من أجل حقوق الأفغان بالتعاون مع الولايات المتحدة ودول أخرى.وقال: "سنناضل حتى النهاية من أجل حقوق متساوية لجميع سكان البلاد، أريد عندما نعود إلى وطننا، أن يتم إجراء انتخابات نزيهة وحرة ليختار الشعب طريقه".وبحسب السفير الأفغاني، فإن "طالبان لا تمثل تهديدًا لأفغانستان فحسب بل تهديدًا عالميًا، لذلك سنتعاون ليس مع الولايات المتحدة فقط، بل مع كل الدول التي ستدعمنا في محاربة طالبان".وأنهت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) سحب قواتهم من أفغانستان، في 31 أغسطس/آب الماضي، بعد تواجد في هذا البلد استمر لنحو 20 عاما.وسيطرت طالبان، في 15 أغسطس الماضي، على العاصمة كابول ومعظم ولايات أفغانستان، وشكلت حكومة انتقالية؛ وذلك عقب مغادرة الرئيس السابق أشرف غني وعدد من المسؤولين، أراضي البلاد.وكان قد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس المنصرم، أن قرار الاعتراف بحكومة طالبان يجب أن يكون موحدا، قائلا: "ما يجب القيام به الآن هو تقديم المساعدة للشعب الأفغاني، ويجب أن يتم ذلك أولاً وقبل كل شيء من قبل تلك البلدان التي تسببت في مثل هذا الضرر الهائل، والأضرار التي طالت الاقتصاد الأفغاني والشعب الأفغاني والمجتمع الأفغاني نفسه. أولئك الذين بقوا هناك لمدة 20 عامًا ودمروا الاقتصاد، يجب عليهم أولاً وقبل كل شيء تقديم المساعدة".
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العالم, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان

سفير أفغاني يعلن لـ"سبوتنيك" أنه لا يعتزم طلب اللجوء بعد تهديدات من طالبان

15:08 GMT 28.12.2021
© AFP 2021 / Bulent Kilicمدير التربية البدنية والرياضة بحركة "طالبان بشير أحمد رستمزاي يزور صالة رياضية في كابول، أفغانستان 14 سبتمبر 2021
مدير التربية البدنية والرياضة بحركة طالبان بشير أحمد رستمزاي يزور صالة رياضية في كابول، أفغانستان 14 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© AFP 2021 / Bulent Kilic
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أعلن السفير الأفغاني في دوشنبه، محمد أغبر، اليوم الثلاثاء، أنه لن يطلب اللجوء إلى طاجيكستان بعد تعرضه لانتقادات من حركة طالبان "الخاضعة لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية".
دوشنبه - سبوتنيك. وقال السفير الأفغاني، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لا أعتزم طلب اللجوء، كنت في شبابي ملازما للبطل الأفغاني العظيم أحمد شاه مسعود، وأنا لست ممن يسهل إخافتهم"، مشيرا إلى أنه لا يعتزم تشديد الحراسة.
كما تحدث السفير عن التهديدات، التي تلقاها قائلا:

تلقيت تهديدات، كما تفعل حركة طالبان وأتباعها مع أقاربي، لكننا لسنا خائفين منهم. أنا ممتن للرئيس إمام علي رحمون، لعدم اعتراف طاجيكستان بطالبان، تماما مثلما لا يعترف بها المجتمع الدولي.

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وأكد أغبر، أنه سيحارب حركة طالبان من أجل حقوق الأفغان بالتعاون مع الولايات المتحدة ودول أخرى.
وقال: "سنناضل حتى النهاية من أجل حقوق متساوية لجميع سكان البلاد، أريد عندما نعود إلى وطننا، أن يتم إجراء انتخابات نزيهة وحرة ليختار الشعب طريقه".
وبحسب السفير الأفغاني، فإن "طالبان لا تمثل تهديدًا لأفغانستان فحسب بل تهديدًا عالميًا، لذلك سنتعاون ليس مع الولايات المتحدة فقط، بل مع كل الدول التي ستدعمنا في محاربة طالبان".
وأنهت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) سحب قواتهم من أفغانستان، في 31 أغسطس/آب الماضي، بعد تواجد في هذا البلد استمر لنحو 20 عاما.
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وسيطرت طالبان، في 15 أغسطس الماضي، على العاصمة كابول ومعظم ولايات أفغانستان، وشكلت حكومة انتقالية؛ وذلك عقب مغادرة الرئيس السابق أشرف غني وعدد من المسؤولين، أراضي البلاد.
وكان قد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس المنصرم، أن قرار الاعتراف بحكومة طالبان يجب أن يكون موحدا، قائلا: "ما يجب القيام به الآن هو تقديم المساعدة للشعب الأفغاني، ويجب أن يتم ذلك أولاً وقبل كل شيء من قبل تلك البلدان التي تسببت في مثل هذا الضرر الهائل، والأضرار التي طالت الاقتصاد الأفغاني والشعب الأفغاني والمجتمع الأفغاني نفسه. أولئك الذين بقوا هناك لمدة 20 عامًا ودمروا الاقتصاد، يجب عليهم أولاً وقبل كل شيء تقديم المساعدة".
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