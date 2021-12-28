https://arabic.sputniknews.com/20211228/سوريا-ترد-على-الاعتداءات-الإسرائيلية-الأخيرة-وتصفها-بـالإجرامية-فيديو-1054685285.html

سوريا ترد على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة وتصفها بـ"الإجرامية"... فيديو

سوريا ترد على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة وتصفها بـ"الإجرامية"... فيديو

وصف وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، تصرفات إسرائيل ضد سوريا بـ"الإجرامية". 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T06:15+0000

2021-12-28T06:15+0000

2021-12-28T06:25+0000

أخبار سوريا اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

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وقال المقداد، في مقابلة مع قناتي "السورية" و"الإخبارية"، إن "إسرائيل تنتهك قرار الأمم المتحدة رقم 497 لعام 1981 الذي أعلن بطلان ضم إسرائيل للجولان"، مجددا التأكيد على تمسك سوريا الراسخ بحقها في استعادة كامل الجولان المحتل.ولفت إلى أن الهدف من الحرب الإرهابية التي شنت على سوريا والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها منعها من تحرير الجولان قائلا: إن "الجولان عائد إلى سوريا لا محالة ونحن على ثقة بأننا سنكون يوماً مع أهلنا في الجولان ونأمل أن يكون هذا اليوم قريباً".وأصدرت وزارة الخارجية السورية، مساء أمس الاثنين، بيانا للرد على قرار السلطات الإسرائيلية الأخير بمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان المحتل.وأدانت وزارة الخارجية السورية، التصعيد الخطير وغير المسبوق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، واصفة ممارسات تل أبيب بأنها ترقى لـ "جرائم حرب"، حسب وكالة الأنباء السورية- سانا.وأشار البيان إلى "قيام رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بشكل استفزازي وسافر بعقد اجتماع لكامل أعضاء حكومته في الجولان المحتل بهدف مضاعفة أعداد المستوطنين فيه".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الجمعة الماضية، إن بلاده ستصنع التاريخ في هضبة الجولان السورية المحتلة، من خلال الموافقة أو التصديق على خطة تاريخية لتطوير كبير في هضبة الجولان.ولم يكتف رئيس الوزراء الإسرائيلي بذلك، بل ادعى أن "تلك الخطة ستجلب الكثير من الأشخاص الطيبين إلى هذا الجزء الجميل من البلاد"، مدعيا أن الجولان السورية المحتلة هي جزء من إسرائيل.وكانت جامعة الدول العربية، طالبت السلطات الإسرائيلية، في وقت سابق، بالتوقف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل.كما دعتها إلى الكف بشكل خاص عن تدشين المستوطنات، مؤكدة أن جميع التدابير والإجراءات الإسرائيلية بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني "لاغية وباطلة"، حسبما ذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط".

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