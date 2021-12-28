https://arabic.sputniknews.com/20211228/صحيفة-عبرية-علي-بابا-تتوقف-عن-إرسال-الطرود-للسلطة-الفلسطينية-فما-السبب؟-1054708594.html

صحيفة عبرية: "علي بابا" تتوقف عن إرسال الطرود للسلطة الفلسطينية.. فما السبب؟

صحيفة عبرية: "علي بابا" تتوقف عن إرسال الطرود للسلطة الفلسطينية.. فما السبب؟

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن شركة "علي بابا" للتجارة الإلكترونية ستتوقف عن إرسال الطرود إلى المدن الفلسطينية، بداية من العام المقبل. 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T15:14+0000

2021-12-28T15:14+0000

2021-12-28T15:14+0000

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وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع توقف المواقع التجارية الصينية، مثل "علي إكسبرس" و"shein" عن إرسال الطرود إلى السلطة الفلسطينية، بداية من العام المقبل، بدعوى أن البريد الفلسطيني يطلب تسجيل اسم "فلسطين" كبلد المقصد وليس إسرائيل.وأكدت الصحيفة أن السبب ليس تجاريا، وإنما المشكلة أن الزبائن غالبيتهم لا يعرفون اختيار "فلسطين" كدولة المقصد، وهو ما يعني أن كميات كبيرة من الطرود يتم إرسالها إلى المدن في السلطة الفلسطينية تحمل دولة المقصد إسرائيل، ولا تصل إلى وجهتها الصحيحة.ومن بين المدن الفلسطينية التي ستتوقف عن استقبال الطرود، الخليل ورام الله ونابلس وأريحا وجنين، كما أن البريد الفلسطيني يرفض فرز الطرود غير المخصصة لـ"فلسطين"، وإنما إلى إسرائيل، وهو ما يعني أن الزبائن لا يحصلون على الطرود.وأوضحت الصحيفة أن الحديث يتعلق بعدد قليل من الطرود، وهو ما دفع بالمواقع الإلكترونية الصينية إلى الاعتراف بأن الشحن للمدن الفلسطينية غير مربح، حتى قررت بعدها وقف إرسال الطرود بداية من الأول من يناير/كانون الثاني 2022.

https://arabic.sputniknews.com/20211217/فلسطين-تطالب-المجتمع-الدولي-بتحرك-عاجل-لوقف-إرهاب-المستوطنين-1054281424.html

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