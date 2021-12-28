تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211228/طاجيكستان-تتخذ-قرارا-بشأن-سفر-الإماراتيين-إليها-ينفذ-بداية-العام-الجديد-1054692699.html
طاجيكستان تتخذ قرارا بشأن سفر الإماراتيين إليها... ينفذ بداية العام الجديد
طاجيكستان تتخذ قرارا بشأن سفر الإماراتيين إليها... ينفذ بداية العام الجديد
أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، أن دولة طاجيكستان قررت إعفاء مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول لأراضيها، ما يؤكد متانة العلاقات بين البلدين. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T10:09+0000
2021-12-28T10:09+0000
طيران الإمارات
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/09/1049518604_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_72ae706ef3c8a24c0e9bdead7627ed69.jpg
وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، أنه ابتداء من أول العام المقبل سيتمكن مواطنو الإمارات حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية من السفر إلى طاجيكستان من دون تأشيرة والبقاء فيها لمدة تصل إلى 90 يوماً في كل زيارة.ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية، عن بيان الخارجية تأكيدها أنه "في الوقت الراهن، لا يسمح لمواطني دولة الإمارات بدخول الأراضي الطاجكستانية بسبب الأوضاع الناجمة عن جائحة كوفيد - 19".وصرح وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، خالد عبد الله حميد بالهول، بأن "قرار إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول يعكس قوة العلاقات بين البلدين والتي تأسست على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة في تطوير هذه العلاقات الثنائية".وأكد بالهول أن "هذه الخطوة تندرج في سياق الجهود الدبلوماسية والقنصلية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي والرامية لتعزيز مكانة الإمارات على المستوى العالمي".ووفقا لآخر الإحصاءات يتمكن حاملو جواز السفر الإماراتي من دخول 160 دولة بلا تأشيرة مسبقة، منها 104 دول من دون تأشيرة و56 دولة بتأشيرة إلكترونية أو لدى الوصول إلى المطار.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/09/1049518604_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_a0ec4f0a0be58cdea157ed8640acc9a0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طيران الإمارات, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

طاجيكستان تتخذ قرارا بشأن سفر الإماراتيين إليها... ينفذ بداية العام الجديد

10:09 GMT 28.12.2021
© REUTERS / Ahmed Jadallahدبي مارينا، دبي، الإمارات العربية المتحدة 22 مايو 2015
دبي مارينا، دبي، الإمارات العربية المتحدة 22 مايو 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / Ahmed Jadallah
تابعنا عبر
أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، أن دولة طاجيكستان قررت إعفاء مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول لأراضيها، ما يؤكد متانة العلاقات بين البلدين.
وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، أنه ابتداء من أول العام المقبل سيتمكن مواطنو الإمارات حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية من السفر إلى طاجيكستان من دون تأشيرة والبقاء فيها لمدة تصل إلى 90 يوماً في كل زيارة.
ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية، عن بيان الخارجية تأكيدها أنه "في الوقت الراهن، لا يسمح لمواطني دولة الإمارات بدخول الأراضي الطاجكستانية بسبب الأوضاع الناجمة عن جائحة كوفيد - 19".
وصرح وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، خالد عبد الله حميد بالهول، بأن "قرار إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول يعكس قوة العلاقات بين البلدين والتي تأسست على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة في تطوير هذه العلاقات الثنائية".
وأكد بالهول أن "هذه الخطوة تندرج في سياق الجهود الدبلوماسية والقنصلية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي والرامية لتعزيز مكانة الإمارات على المستوى العالمي".
ووفقا لآخر الإحصاءات يتمكن حاملو جواز السفر الإماراتي من دخول 160 دولة بلا تأشيرة مسبقة، منها 104 دول من دون تأشيرة و56 دولة بتأشيرة إلكترونية أو لدى الوصول إلى المطار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:26 GMTوزير الخارجية الإيراني: تعيين سفير جديد في اليمن قريبا
11:25 GMTنقابة أصحاب محطات المحروقات: قرار مصرف لبنان تسبب بارتفاع أسعار البنزين
11:22 GMTإعلام محلي يكشف بعض التفاصيل عن تشكيلة الحكومة الكويتية الجديدة
11:19 GMTالمبعوث الأممي يعتبر التصعيد الأخير ضمن أسوأ ما شهده اليمن منذ أعوام
11:17 GMT"مرعب وخطير"... كيف يخترق برنامج إسرائيلي هاتفك بسهولة شديدة حتى ولو كان آيفون
11:09 GMTمصورون يلتقطون لحظات مرور مذنب في سماء لبنان... صورة
10:52 GMTطعام شائع يمكن أن يضاعف خطر الإصابة بحصوات المرارة المؤلمة
10:49 GMTالإدارة المحلية السورية تصف دور الأمم المتحدة في ملف عودة اللاجئين بـ "الخجول"
10:46 GMTزوكربرغ يجري توسعات في منزله الضخم المثير للجدل في هاواي مقابل 17 مليون دولار
10:42 GMTيبدو أن الحياة على الأرض لم تعد كافية... والكوكب الأحمر يخطف الأنظار من جديد
10:38 GMTارتفاع معظم البورصات الخليجية اقتداء بالنفط وأسواق آسيا
10:36 GMTصحيفة: مجلس السيادة السوداني يحسم استقالة عبد الله حمدوك بعد فشل جميع المحاولات
10:30 GMTمسؤول سوري: عدد المهجرين داخليا يقارب 3 ملايين شخص
10:27 GMTدواء روسي آخر يؤكد فاعليته في مكافحة السلالات الجديدة من نوع "دلتا" و"أوميكرون"
10:24 GMTدراسة تحدد أكثر 10 أماكن في مكتبك تنقل كورونا بسهولة
10:22 GMTالكرملين يؤكد التحضيرات للقاء القمة الروسية الإيرانية المرتقبة
10:14 GMTلماذا قد يشتعل القتال مجددا في إثيوبيا وما عوائق تثبيت الهدنة؟
10:11 GMTمدرس أمريكي يعود إلى بلاده بعد احتجازه في ليبيا لمدة 6 أسابيع
10:09 GMTطاجيكستان تتخذ قرارا بشأن سفر الإماراتيين إليها... ينفذ بداية العام الجديد
10:02 GMTمسؤولون في الصحة السودانية يحذرون من علاج كورونا منزليا