طاجيكستان تتخذ قرارا بشأن سفر الإماراتيين إليها... ينفذ بداية العام الجديد

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، أنه ابتداء من أول العام المقبل سيتمكن مواطنو الإمارات حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية من السفر إلى طاجيكستان من دون تأشيرة والبقاء فيها لمدة تصل إلى 90 يوماً في كل زيارة.ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية، عن بيان الخارجية تأكيدها أنه "في الوقت الراهن، لا يسمح لمواطني دولة الإمارات بدخول الأراضي الطاجكستانية بسبب الأوضاع الناجمة عن جائحة كوفيد - 19".وصرح وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، خالد عبد الله حميد بالهول، بأن "قرار إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول يعكس قوة العلاقات بين البلدين والتي تأسست على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة في تطوير هذه العلاقات الثنائية".وأكد بالهول أن "هذه الخطوة تندرج في سياق الجهود الدبلوماسية والقنصلية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي والرامية لتعزيز مكانة الإمارات على المستوى العالمي".ووفقا لآخر الإحصاءات يتمكن حاملو جواز السفر الإماراتي من دخول 160 دولة بلا تأشيرة مسبقة، منها 104 دول من دون تأشيرة و56 دولة بتأشيرة إلكترونية أو لدى الوصول إلى المطار.
أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، أن دولة طاجيكستان قررت إعفاء مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول لأراضيها، ما يؤكد متانة العلاقات بين البلدين.
وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، أنه ابتداء من أول العام المقبل سيتمكن مواطنو الإمارات حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية من السفر إلى طاجيكستان من دون تأشيرة والبقاء فيها لمدة تصل إلى 90 يوماً في كل زيارة.
ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية، عن بيان الخارجية تأكيدها أنه "في الوقت الراهن، لا يسمح لمواطني دولة الإمارات بدخول الأراضي الطاجكستانية بسبب الأوضاع الناجمة عن جائحة كوفيد - 19".
وصرح وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، خالد عبد الله حميد بالهول، بأن "قرار إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول يعكس قوة العلاقات بين البلدين والتي تأسست على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة في تطوير هذه العلاقات الثنائية".
وأكد بالهول أن "هذه الخطوة تندرج في سياق الجهود الدبلوماسية والقنصلية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي والرامية لتعزيز مكانة الإمارات على المستوى العالمي".
ووفقا لآخر الإحصاءات يتمكن حاملو جواز السفر الإماراتي من دخول 160 دولة بلا تأشيرة مسبقة، منها 104 دول من دون تأشيرة و56 دولة بتأشيرة إلكترونية أو لدى الوصول إلى المطار.