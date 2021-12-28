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https://arabic.sputniknews.com/20211228/علماء-كورونا-قادر-على-البقاء-في-جسم-الإنسان-مدة-سبعة-أشهر-1054691521.html
علماء: "كورونا" قادر على البقاء في جسم الإنسان مدة سبعة أشهر
علماء: "كورونا" قادر على البقاء في جسم الإنسان مدة سبعة أشهر
ادعى علماء وأطباء أمريكيون أن فيروس كورونا المستجد قادر على البقاء في جسم الإنسان مدة سبعة أشهر مع إمكانيته اختراق معظم أعضاء الجسم وخاصة القلب والدماغ. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T09:46+0000
2021-12-28T09:46+0000
2021-12-28T09:46+0000
منوعات
صحة
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ونشر موقع "Research Square" الدراسة التي أجراها علماء من المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة (NIH)، حيث قاموا بأخذ عينات من 44 متوفيا من فيروس كورونا المستجد.وبحسب الدراسة، وجد العلماء مقاومة فاعلة ضد فيروس كورونا في العديد من الأعضاء عند الموتى خلال تشريحهم.كما تبين في الدراسة أن الفيروس ضرب أنحاء من الدماغ منذ فترة طويلة تصل إلى 230 يومًا من يوم الإصابة بالفيروس.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, صحة
علماء: "كورونا" قادر على البقاء في جسم الإنسان مدة سبعة أشهر
ادعى علماء وأطباء أمريكيون أن فيروس كورونا المستجد قادر على البقاء في جسم الإنسان مدة سبعة أشهر مع إمكانيته اختراق معظم أعضاء الجسم وخاصة القلب والدماغ.
ونشر موقع "Research Square" الدراسة التي
أجراها علماء من المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة
(NIH)، حيث قاموا بأخذ عينات من 44 متوفيا من فيروس كورونا المستجد.
وبحسب الدراسة، وجد العلماء مقاومة فاعلة ضد فيروس كورونا في العديد من الأعضاء عند الموتى خلال تشريحهم.
كما تبين في الدراسة أن الفيروس ضرب أنحاء من الدماغ منذ فترة طويلة تصل إلى 230 يومًا من يوم الإصابة بالفيروس.