https://arabic.sputniknews.com/20211228/علماء-يستخدمون-أسماكا-تبصق-في-تجربة-غريبة-لإثبات-امتلاكها-قدرة-مثيرة-للجدل-لسنوات-1054704029.html

علماء يستخدمون "أسماكا تبصق" في تجربة غريبة لإثبات امتلاكها قدرة مثيرة للجدل لسنوات

علماء يستخدمون "أسماكا تبصق" في تجربة غريبة لإثبات امتلاكها قدرة مثيرة للجدل لسنوات

لجأ علماء من معمل في إيطاليا إلى تجربة غريبة لإثبات أن السمك قادر على عد الأرقام والتمييز بينها.‏ 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T13:22+0000

2021-12-28T13:22+0000

2021-12-28T13:22+0000

مجتمع

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1054703955_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_24d40e2b636406321e7a295b88fdd66f.jpg

وقام معدو الدراسة من جامعة ترينتو الإيطالية، بتدريب أسماك محددة تدعى "القوس الشريطية"، تستخدم البصق بالمياه على فرائسها لاصطيادها، من أجل إثبات قدرتها على التمييز بين الأرقام.وفي تجربتهم المنشورة في مجلة "نيو ساينتست" العلمية، وضع الدكتور بوتريتش مع زملائه سمكة قوس شريطية في خزانات أسفل شاشات المراقبة التي تعرض مجموعتين تضم نقاطا بأعداد مختلفة، بينما سجلت الكاميرا الموضوعة أسفل الخزان الأسماك ومجموعة النقاط التي اختاروا البصق عليها، والتي تنظر إليها بأنها فرائس لها.بعد ذلك، تم عرض مجموعتين من النقاط بشكل متكرر على السمكة: الأولى تحتوي على 3 نقاط، بينما الأخرى 6 نقاط، وذلك بعد أن نجح فريق الدراسة في تدريبها على اختيار أحد الأرقام باستمرار.ولكي يضمن العلماء عدم تأثير عوامل أخرى على قرارات الأسماك في الاختيار، مثل المنطقة التي تغطيها النقاط، فقد طوروا برنامجا يقوم بتغيير حجم النقاط وترتيبها وتفاصيل الأخرى بصورة عشوائية، لكل اختبار فردي، وهذا يعني على سبيل المثال أن 6 نقاط قد تشغل مساحة على الشاشة أقل من 3 نقاط، ولكن في المرة التالية قد تغطي مساحة أكبر.لكن لوحظ أيضا أن الأسماك تميل - حوالي ثلاثة أرباع الوقت - إلى اختيار أكبر أو أصغر عدد (اعتمادا على تدريبها)، بدلا من عددها المعتاد، عند تقديم هذه الخيارات المختلفة، فمثلا السمكة التي تم تعليمها اختيار 6 على 3 ستختار 9 على 6، و8 على 4، بينما السمكة المدربة على اختيار 3 على 6 ستختار الرقم الأدنى من الرقمين عند عرض تركيبة مختلفة عليها.وعلّق عالم الأعصاب من جامعة كوليدج لندن، بريان بتروورث، والذي لم يشارك في الدراسة، في تصريحات لمجلة "نيو ساينتست": "يبدو لي أن الفريق قام بعمل جيد للغاية في محاولة فصل هذه الإشارات غير العددية عن الإشارات العددية".وتابع: "يمكن لسمك القوس على الأقل إصدار أحكام نسبية من حيث العدد".وكانت العديد من الدراسات السابقة جادلت أنه السمك مثل العديد من الطيور والثدييات، قادر على العد، ولديه إحساس فطري بالأرقام.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, منوعات