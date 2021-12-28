غانتس يوجه دعوة لدول المنطقة بشأن إيران
© REUTERS / POOLوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020
وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، دعوة إلى دول منطقة الشرق الأوسط بشأن إيران.
ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أنه زار القاعدة العسكرية لسلاح الجو الإسرائيلي "رمات ديفيد" بهدف التوقف على مدى استعداد بلاده لأي عمليات عسكرية، موضحا أن الجيش الإسرائيلي اختتم عاما من العمليات المؤثرة والمهمة للغاية.
ביקרתי היום בבסיס חיל האוויר ברמת דוד. צה׳׳ל מסכם שנה של עשייה מבצעית משמעותית מאוד. פעלנו מול איומים בחזיתות שונות שאת כולם מתדלקת איראן. אני קורא למדינות האזור לעצור את הפגיעה של איראן בריבונותן. לא נאפשר לאיראן להזרים נשק מפר איזון לשלוחיה שיאיים על אזרחי ישראל. pic.twitter.com/p7dChVLqT8— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) December 28, 2021
وذكر بيني غانتس في تغريدته أنه يدعو دول المنطقة إلى وقف ما أسماه بـ"غزو إيران لسيادة" بعض الدول، وبأن إسرائيل لن تسمح لإيران بتزويد هذه الدول بأسلحة تهدد مواطني إسرائيل، على حد قوله.
وفي السياق نفسه، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، القوى العالمية إلى اتخاذ موقف أكثر حزما في المحادثات النووية مع إيران.
רה"מ @naftalibennett מגלה אצל @efitriger כי לא יתנגד לכל הסכם גרעין: "אנחנו לא 'דובי לא-לא', ולא מחפשים לריב. בסופו של דבר יכול להיות הסכם טוב. האם זה צפוי לקרות כרגע? לא, כי צריך פה עמידה הרבה יותר חזקה. לאיראן קלפים מאוד חלשים - אבל העולם מתנהג כאילו היא בנקודת עוצמה" pic.twitter.com/YpddGH41BY— גלצ (@GLZRadio) December 28, 2021
وقال بينيت، في مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي: "بالطبع يمكن أن يكون هناك اتفاق جيد. بالطبع. نحن نعرف المعايير. هل من المتوقع أن يحدث ذلك الآن في الظروف الحالية؟ لا، لأنه يجب أن يكون هناك موقف أكثر حزما".
وأضاف أن "إيران تتفاوض من موقف ضعيف للغاية. لكن للأسف العالم يتصرف كما لو أنها في موقف قوي".