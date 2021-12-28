تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211228/غانتس-يوجه-دعوة-لدول-المنطقة-بشأن-إيران-1054714217.html
غانتس يوجه دعوة لدول المنطقة بشأن إيران
غانتس يوجه دعوة لدول المنطقة بشأن إيران
وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، دعوة إلى دول منطقة الشرق الأوسط بشأن إيران. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T18:07+0000
2021-12-28T18:07+0000
إسرائيل
عالم
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1c/1046122123_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f3c2261434328d27be527614b3c6ec0b.jpg
ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أنه زار القاعدة العسكرية لسلاح الجو الإسرائيلي "رمات ديفيد" بهدف التوقف على مدى استعداد بلاده لأي عمليات عسكرية، موضحا أن الجيش الإسرائيلي اختتم عاما من العمليات المؤثرة والمهمة للغاية.وذكر بيني غانتس في تغريدته أنه يدعو دول المنطقة إلى وقف ما أسماه بـ"غزو إيران لسيادة" بعض الدول، وبأن إسرائيل لن تسمح لإيران بتزويد هذه الدول بأسلحة تهدد مواطني إسرائيل، على حد قوله.وفي السياق نفسه، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، القوى العالمية إلى اتخاذ موقف أكثر حزما في المحادثات النووية مع إيران.وقال بينيت، في مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي: "بالطبع يمكن أن يكون هناك اتفاق جيد. بالطبع. نحن نعرف المعايير. هل من المتوقع أن يحدث ذلك الآن في الظروف الحالية؟ لا، لأنه يجب أن يكون هناك موقف أكثر حزما".وأضاف أن "إيران تتفاوض من موقف ضعيف للغاية. لكن للأسف العالم يتصرف كما لو أنها في موقف قوي".
إسرائيل
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1c/1046122123_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_ee367eb4ef6ae9b523498f01678bc94a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, عالم, إيران

غانتس يوجه دعوة لدول المنطقة بشأن إيران

18:07 GMT 28.12.2021
© REUTERS / POOLوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / POOL
تابعنا عبر
وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، دعوة إلى دول منطقة الشرق الأوسط بشأن إيران.
ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أنه زار القاعدة العسكرية لسلاح الجو الإسرائيلي "رمات ديفيد" بهدف التوقف على مدى استعداد بلاده لأي عمليات عسكرية، موضحا أن الجيش الإسرائيلي اختتم عاما من العمليات المؤثرة والمهمة للغاية.
وذكر بيني غانتس في تغريدته أنه يدعو دول المنطقة إلى وقف ما أسماه بـ"غزو إيران لسيادة" بعض الدول، وبأن إسرائيل لن تسمح لإيران بتزويد هذه الدول بأسلحة تهدد مواطني إسرائيل، على حد قوله.
وفي السياق نفسه، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، القوى العالمية إلى اتخاذ موقف أكثر حزما في المحادثات النووية مع إيران.
وقال بينيت، في مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي: "بالطبع يمكن أن يكون هناك اتفاق جيد. بالطبع. نحن نعرف المعايير. هل من المتوقع أن يحدث ذلك الآن في الظروف الحالية؟ لا، لأنه يجب أن يكون هناك موقف أكثر حزما".
وأضاف أن "إيران تتفاوض من موقف ضعيف للغاية. لكن للأسف العالم يتصرف كما لو أنها في موقف قوي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
19:02 GMTقوات أمريكية تحاول الدخول إلى قرية في ريف الحسكة والجيش السوري يتصدى لها
18:45 GMTوزير الخارجية السعودي يجري اتصالين هاتفيين برئيسي مجلس السيادة والوزراء في السودان
18:34 GMTوفاة "أقوى رجل في العالم" بكورونا بعدما رفض اللقاحات
18:31 GMTواشنطن تدعو إلى حظر بيع الأسلحة للجيش في ميانمار بعد مذبحة أودت بحياة العشرات
18:20 GMTالبرهان يشكل لجنة عليا برئاسة دقلو لحل قضايا شرق السودان
18:13 GMTإلغاء وتأخر أكثر من 7 آلاف رحلة جوية حول العالم اليوم
18:07 GMTغانتس يوجه دعوة لدول المنطقة بشأن إيران
18:05 GMTتامر حسني: فكرة الاعتزال موجودة ولدي أحلام أخرى أريد تحقيقها... فيديو
17:50 GMTمصر: متحور "أوميكرون" سيسود العالم وهذا ما يجب فعله لمواجهته
17:48 GMTالخارجية الروسية: روسيا لا تعتزم العودة إلى "الستار الحديدي" في علاقاتها مع الغرب
17:29 GMTصينيان يقومان بحركات رياضة مذهلة... فيديو
17:25 GMTلم يحدث منذ 18 عاما... اقتصاديون يتوقعون بأن يتجاوز التضخم في تركيا مستوى 30%
17:22 GMTالجيش الإسرائيلي يكشف عما يقض مضاجعه في السنوات المقبلة
17:20 GMT"يونيسف" تعلق على مذبحة "مروعة" في ميانمار... قتل وحرق العشرات بينهم أطفال
17:17 GMTماذا قال نصر محروس لإبراء ذمة بهاء سلطان على الهواء؟… فيديو
17:15 GMTما الذي جذب البريطانيين لاستخدام الإنترنت أكثر من الضعف في 2021 منذ بداية كورونا
17:00 GMTالجيش الإسرائيلي يكشف عدد الأهداف التي ضربها في سوريا
16:55 GMTوزير العمل اللبناني: لن نستقدم أي عامل أجنبي في وجود عامل لبناني
16:51 GMTالسيسي يتحدث عن حوادث قذف القطارات في مصر بالحجارة ويوضح السبب... فيديو
16:48 GMTأمريكا تخفض مدة الحجر الصحي إلى النصف وتتوقع تفاقم الإصابات بـ"أوميكرون"