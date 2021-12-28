https://arabic.sputniknews.com/20211228/غانتس-يوجه-دعوة-لدول-المنطقة-بشأن-إيران-1054714217.html

غانتس يوجه دعوة لدول المنطقة بشأن إيران

غانتس يوجه دعوة لدول المنطقة بشأن إيران

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، دعوة إلى دول منطقة الشرق الأوسط بشأن إيران. 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T18:07+0000

2021-12-28T18:07+0000

2021-12-28T18:07+0000

إسرائيل

عالم

إيران

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ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أنه زار القاعدة العسكرية لسلاح الجو الإسرائيلي "رمات ديفيد" بهدف التوقف على مدى استعداد بلاده لأي عمليات عسكرية، موضحا أن الجيش الإسرائيلي اختتم عاما من العمليات المؤثرة والمهمة للغاية.وذكر بيني غانتس في تغريدته أنه يدعو دول المنطقة إلى وقف ما أسماه بـ"غزو إيران لسيادة" بعض الدول، وبأن إسرائيل لن تسمح لإيران بتزويد هذه الدول بأسلحة تهدد مواطني إسرائيل، على حد قوله.وفي السياق نفسه، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، القوى العالمية إلى اتخاذ موقف أكثر حزما في المحادثات النووية مع إيران.وقال بينيت، في مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي: "بالطبع يمكن أن يكون هناك اتفاق جيد. بالطبع. نحن نعرف المعايير. هل من المتوقع أن يحدث ذلك الآن في الظروف الحالية؟ لا، لأنه يجب أن يكون هناك موقف أكثر حزما".وأضاف أن "إيران تتفاوض من موقف ضعيف للغاية. لكن للأسف العالم يتصرف كما لو أنها في موقف قوي".

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