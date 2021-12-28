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فاوتشي: دعم ترامب للقاحات كورونا جاء بعد فوات الأوان
فاوتشي: دعم ترامب للقاحات كورونا جاء بعد فوات الأوان
قال كبير المستشارين الطبيين للييت الأبيض، أنتوني فاوتشي، إن الرئيس الأمريكي السابق، ‏دونالد ترامب، كان "يسمم البئر" ضد اللقاحات لفترة طويلة، قبل أن يدعمه بشكل... 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T14:41+0000
2021-12-28T14:41+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
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وفيما أعرب فاوتشي، وهو أيضا مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أمس الاثنين، عن سعادته من أن ترامب أعرب عن دعمه للقاحات، فقد أشار إلى كيف ساهمت الإشارات المختلطة السابقة للرئيس السابق حول التطعيم في إحداث تردد بين الأمريكيين في الحصول على اللقاحات.وأكد فاوتشي في تصريحات لشبكة "سي إن إن" أن "البئر تسمم في وقت مبكر"، بحسب تعبيره، لافتا إلى أن عدم دعم ترامب للقاحات أصبح له الآن تأثير طويل الأمد بين الأمريكيين.وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كشف في وقت سابق من الشهر الجاري أمام حشد من مؤيديه أنه تلقى بالفعل جرعة معززة من لقاح فيروس "كورونا" المستجد، كما عبّر عن دعمه للقاحات، مما دفع الجمهور إلى الصياح ضده باستهجان.وواصل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رفضه التشكيك في لقاح "كورونا"، خلال مقابلة له الأسبوع الماضي، ووصف تطوير اللقاحات بأنه "أحد أعظم إنجازات البشرية".
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

فاوتشي: دعم ترامب للقاحات كورونا جاء بعد فوات الأوان

14:41 GMT 28.12.2021
© AP Photo / Evan Vucciمدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الدكتور أنطوني فاوتشي يتحدث خلال اجتماع مع الرئيس دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض
مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الدكتور أنطوني فاوتشي يتحدث خلال اجتماع مع الرئيس دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الدكتور أنطوني فاوتشي يتحدث خلال اجتماع مع الرئيس دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض
© AP Photo / Evan Vucci
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قال كبير المستشارين الطبيين للييت الأبيض، أنتوني فاوتشي، إن الرئيس الأمريكي السابق، ‏دونالد ترامب، كان "يسمم البئر" ضد اللقاحات لفترة طويلة، قبل أن يدعمه بشكل علني مؤخرا.‏
وفيما أعرب فاوتشي، وهو أيضا مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أمس الاثنين، عن سعادته من أن ترامب أعرب عن دعمه للقاحات، فقد أشار إلى كيف ساهمت الإشارات المختلطة السابقة للرئيس السابق حول التطعيم في إحداث تردد بين الأمريكيين في الحصول على اللقاحات.
وأكد فاوتشي في تصريحات لشبكة "سي إن إن" أن "البئر تسمم في وقت مبكر"، بحسب تعبيره، لافتا إلى أن عدم دعم ترامب للقاحات أصبح له الآن تأثير طويل الأمد بين الأمريكيين.
وتابع موضحا: "حتى عندما تخرج وتقول: اذهب لتلقي التطعيم، فإن بعض الأشخاص الذين يتابعون كل كلمة وفعل لترامب يقاومون الآن ولا يستمعون للنصيحة".
مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا، أنتوني فاوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
كبير مستشاري بايدن الطبيين: ندرس بجدية تقصير فترات عزل كورونا للعمال الأساسيين
أمس, 16:26 GMT
وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كشف في وقت سابق من الشهر الجاري أمام حشد من مؤيديه أنه تلقى بالفعل جرعة معززة من لقاح فيروس "كورونا" المستجد، كما عبّر عن دعمه للقاحات، مما دفع الجمهور إلى الصياح ضده باستهجان.
وشدد أنتوني فاوتشي لـ"سي إن إن" أن "الانقسام سياسيا بقوة في المجتمع الأمريكي هو أكبر حجر عثرة في سبيل السيطرة على هذا الوباء".
وواصل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رفضه التشكيك في لقاح "كورونا"، خلال مقابلة له الأسبوع الماضي، ووصف تطوير اللقاحات بأنه "أحد أعظم إنجازات البشرية".
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14:41 GMTفاوتشي: دعم ترامب للقاحات كورونا جاء بعد فوات الأوان