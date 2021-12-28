قوات أمريكية تحاول الدخول إلى قرية في ريف الحسكة والجيش السوري يتصدى لها

وذكرت وكالة الأنباء السورية، اليوم الثلاثاء، أن 5 آليات تابعة للقوات الأمريكية حاولت الدخول إلى قرية الدردارة في ريف الحسكة الشمالي الشرقي.وأضافت أن حاجزا عسكريا للجيش السوري اعترضها وأجبرها على التراجع.يشار إلى أن مدرعات وجنود الجيش الأمريكي تكثف خلال الأيام الماضية من محاولات اقتحام الحواجز العسكرية التابعة للجيش العربي السوري والقرى الواقعة تحت سيطرته شرقي سوريا، والتي باءت جميعها بالفشل نتيجة الرفض والمقاومة الشعبية لها.وفي وقت سابق، تصدى سكان قرى الدمخية وأبو ذويل وحامو والقصير في منطقة القامشلي بريف محافظة الحسكة الشمالي وقرية المجيبرة وأم الذهب بريف مدينة الحسكة الشرقي والشمالي، لمدرعات عسكرية للقوات الأمريكية وأجبروها على التراجع بمساندة جنود من الجيش العربي السوري وذلك في إطار زيادة وتيرة الرفض القاطع لوجود قوات الاحتلال والتحرك الشعبي ضده على الأراضي السورية.بينما كشفت مصادر ميدانية سورية لوكالة "سبوتنيك"، أن "قوات الاحتلال الأمريكي وجيوش ما يسمى "التحالف الدولي" المزعوم، يحاولون من هذه التصرفات غير المسؤولة إيجاد شرعية لتواجدهم غير الشرعي من خلال الاقتراب من حواجز الجيش العربي السوري والقرى والبلدات الواقعة تحت سيطرته".
حاولت آليات عسكرية تابعة للجيش الأمريكي المتواجد في سوريا، دخول إحدى القرى في ريف الحسكة، ولكن تصدى لهم الجيش السوري.
وذكرت وكالة الأنباء السورية، اليوم الثلاثاء، أن 5 آليات تابعة للقوات الأمريكية حاولت الدخول إلى قرية الدردارة في ريف الحسكة الشمالي الشرقي.
وأضافت أن حاجزا عسكريا للجيش السوري اعترضها وأجبرها على التراجع.
يشار إلى أن مدرعات وجنود الجيش الأمريكي تكثف خلال الأيام الماضية من محاولات اقتحام الحواجز العسكرية التابعة للجيش العربي السوري والقرى الواقعة تحت سيطرته شرقي سوريا، والتي باءت جميعها بالفشل نتيجة الرفض والمقاومة الشعبية لها.
وفي وقت سابق، تصدى سكان قرى الدمخية وأبو ذويل وحامو والقصير في منطقة القامشلي بريف محافظة الحسكة الشمالي وقرية المجيبرة وأم الذهب بريف مدينة الحسكة الشرقي والشمالي، لمدرعات عسكرية للقوات الأمريكية وأجبروها على التراجع بمساندة جنود من الجيش العربي السوري وذلك في إطار زيادة وتيرة الرفض القاطع لوجود قوات الاحتلال والتحرك الشعبي ضده على الأراضي السورية.
بينما كشفت مصادر ميدانية سورية لوكالة "سبوتنيك"، أن "قوات الاحتلال الأمريكي وجيوش ما يسمى "التحالف الدولي" المزعوم، يحاولون من هذه التصرفات غير المسؤولة إيجاد شرعية لتواجدهم غير الشرعي من خلال الاقتراب من حواجز الجيش العربي السوري والقرى والبلدات الواقعة تحت سيطرته".