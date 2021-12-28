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كوريا الجنوبية... زوجة مرشح رئاسي متهمة بتزوير مؤهلاتها الدراسية
كوريا الجنوبية... زوجة مرشح رئاسي متهمة بتزوير مؤهلاتها الدراسية
أعلنت الشرطة في كوريا الجنوبية، أنها بدأت تحقيقا اليوم الثلاثاء، بشأن زوجة المرشح الرئاسي يون سيوك-يول، التي تتهمها بلاغات بتزوير مؤهلاتها الدراسية. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T07:11+0000
2021-12-28T07:11+0000
أخبار كوريا الجنوبية
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وتستجوب الشرطة مقدمي البلاغات من إحدى الجماعات المدنية، حيث يقولون إن كيم كون-هي، زوجة المرشح الرئاسي يون سيوك-يول، زورت بعض مؤهلاتها الدراسية للعمل في جامعات حكومية، حسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".وحسب البلاغات فقد زورت كيم كون- هي أوراق مؤهلاتها للعمل في جامعات مثل سوون النسائية وجامعة كوكمين. وأكدت كيم أنها كتبت مؤهلاتها خطأ لتبدو جيدة. وتتهمها المجموعات المدنية التي قدمت بلاغات ضدها بتزوير 20 ورقة لمؤهلاتها. وتجري الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية يوم 9 مارس المقبل.
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أخبار كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية... زوجة مرشح رئاسي متهمة بتزوير مؤهلاتها الدراسية

07:11 GMT 28.12.2021
© Sputnik . Seung Il Ryu  / الذهاب إلى بنك الصورسائحون يسيرون عبر الجسر البنفسجي في مقاطعة جولا الجنوبية في كوريا الجنوبية
سائحون يسيرون عبر الجسر البنفسجي في مقاطعة جولا الجنوبية في كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© Sputnik . Seung Il Ryu
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أعلنت الشرطة في كوريا الجنوبية، أنها بدأت تحقيقا اليوم الثلاثاء، بشأن زوجة المرشح الرئاسي يون سيوك-يول، التي تتهمها بلاغات بتزوير مؤهلاتها الدراسية.
وتستجوب الشرطة مقدمي البلاغات من إحدى الجماعات المدنية، حيث يقولون إن كيم كون-هي، زوجة المرشح الرئاسي يون سيوك-يول، زورت بعض مؤهلاتها الدراسية للعمل في جامعات حكومية، حسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".
وحسب البلاغات فقد زورت كيم كون- هي أوراق مؤهلاتها للعمل في جامعات مثل سوون النسائية وجامعة كوكمين.
لكن كيم من جهتها اعترفت بالأمر قائلة: "كل ذلك كان خطأي وإهمالي، أرجوكم سامحوني".
وأكدت كيم أنها كتبت مؤهلاتها خطأ لتبدو جيدة. وتتهمها المجموعات المدنية التي قدمت بلاغات ضدها بتزوير 20 ورقة لمؤهلاتها. وتجري الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية يوم 9 مارس المقبل.
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