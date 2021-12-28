لم يحدث منذ 18 عاما... اقتصاديون يتوقعون بأن يتجاوز التضخم في تركيا مستوى 30%

وحسب استطلاع أجرته "رويترز" شمل 13 خبيرا اقتصاديا، بلغ متوسط توقعاتهم للتضخم 30.6 في المئة وهو الأعلى منذ مايو/ أيار 2003. وتراوحت توقعات الخبراء من 26.4 في المئة إلى 37.3 في المئة.ووفقا لمتوسط التوقعات، فإن الزيادة في الأسعار على أساس شهري من المتوقع أن تبلغ 9 في المئة، حيث تراوحت التقديرات من 5.5 في المئة إلى 14.6 في المئة.يذكر أن معدل التضخم في تركيا كان قد بلغ نحو 20 في المئة في الأشهر القليلة الماضية مدفوعا بهبوط الليرة إلى مستويات قياسية منخفضة بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر/ أيلول تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان.ويقول البنك المركزي إن عوامل مؤقتة تدفع الأسعار للارتفاع ويتوقع أن يسير التضخم في مسار متقلب في الأجل القصير.
يذكر أن معدل التضخم في تركيا كان قد بلغ نحو 20 في المئة في الأشهر القليلة الماضية مدفوعا بهبوط الليرة إلى مستويات قياسية منخفضة بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر/ أيلول تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويقول البنك المركزي إن عوامل مؤقتة تدفع الأسعار للارتفاع ويتوقع أن يسير التضخم في مسار متقلب في الأجل القصير.