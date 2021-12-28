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https://arabic.sputniknews.com/20211228/لم-يحدث-منذ-18-عاما-اقتصاديون-يتوقعون-بأن-يتجاوز-التضخم-في-تركيا-مستوى-30-1054713419.html
لم يحدث منذ 18 عاما... اقتصاديون يتوقعون بأن يتجاوز التضخم في تركيا مستوى 30%
لم يحدث منذ 18 عاما... اقتصاديون يتوقعون بأن يتجاوز التضخم في تركيا مستوى 30%
توقع خبراء اقتصاديون أن‭ ‬يتجاوز معدل التضخم السنوي في تركيا مستوى 30% في ديسمبر/ كانون الأول للمرة الأولى منذ عام 2003 مع ارتفاع الأسعار بسبب تقلبات قياسية... 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T17:25+0000
2021-12-28T17:25+0000
اقتصاد
أخبار تركيا اليوم
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وحسب استطلاع أجرته "رويترز" شمل 13 خبيرا اقتصاديا، بلغ متوسط توقعاتهم للتضخم 30.6 في المئة وهو الأعلى منذ مايو/ أيار 2003. وتراوحت توقعات الخبراء من 26.4 في المئة إلى 37.3 في المئة.ووفقا لمتوسط التوقعات، فإن الزيادة في الأسعار على أساس شهري من المتوقع أن تبلغ 9 في المئة، حيث تراوحت التقديرات من 5.5 في المئة إلى 14.6 في المئة.يذكر أن معدل التضخم في تركيا كان قد بلغ نحو 20 في المئة في الأشهر القليلة الماضية مدفوعا بهبوط الليرة إلى مستويات قياسية منخفضة بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر/ أيلول تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان.ويقول البنك المركزي إن عوامل مؤقتة تدفع الأسعار للارتفاع ويتوقع أن يسير التضخم في مسار متقلب في الأجل القصير.
https://arabic.sputniknews.com/20211118/خبير-اقتصادي-يتوقع-كارثة-تتعلق-بالليرة-التركية-خلال-نهاية-العام-الجاري-1050736941.html
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اقتصاد, أخبار تركيا اليوم, الليرة التركية

لم يحدث منذ 18 عاما... اقتصاديون يتوقعون بأن يتجاوز التضخم في تركيا مستوى 30%

17:25 GMT 28.12.2021
© Sputnik . Osman Nuri Ceritبعد أنباء ارتفاع أسعار البنزين وغاز السيارات والديزل ، تشكلت طوابير في محطات الوقود في تركيا
بعد أنباء ارتفاع أسعار البنزين وغاز السيارات والديزل ، تشكلت طوابير في محطات الوقود في تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© Sputnik . Osman Nuri Cerit
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توقع خبراء اقتصاديون أن‭ ‬يتجاوز معدل التضخم السنوي في تركيا مستوى 30% في ديسمبر/ كانون الأول للمرة الأولى منذ عام 2003 مع ارتفاع الأسعار بسبب تقلبات قياسية لليرة التركية.
وحسب استطلاع أجرته "رويترز" شمل 13 خبيرا اقتصاديا، بلغ متوسط توقعاتهم للتضخم 30.6 في المئة وهو الأعلى منذ مايو/ أيار 2003.
وتراوحت توقعات الخبراء من 26.4 في المئة إلى 37.3 في المئة.
ووفقا لمتوسط التوقعات، فإن الزيادة في الأسعار على أساس شهري من المتوقع أن تبلغ 9 في المئة، حيث تراوحت التقديرات من 5.5 في المئة إلى 14.6 في المئة.
الليرة التركية و الدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2021
خبير اقتصادي يتوقع كارثة تتعلق بالليرة التركية خلال نهاية العام الجاري
18 نوفمبر, 10:04 GMT
يذكر أن معدل التضخم في تركيا كان قد بلغ نحو 20 في المئة في الأشهر القليلة الماضية مدفوعا بهبوط الليرة إلى مستويات قياسية منخفضة بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر/ أيلول تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويقول البنك المركزي إن عوامل مؤقتة تدفع الأسعار للارتفاع ويتوقع أن يسير التضخم في مسار متقلب في الأجل القصير.
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