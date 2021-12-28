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https://arabic.sputniknews.com/20211228/ماذا-قال-نصر-محروس-لإبراء-ذمة-بهاء-سلطان-على-الهواء؟-فيديو-1054712946.html
ماذا قال نصر محروس لإبراء ذمة بهاء سلطان على الهواء؟… فيديو
ماذا قال نصر محروس لإبراء ذمة بهاء سلطان على الهواء؟… فيديو
أعلن المنتج نصر محروس أن المطرب بهاء سلطان أصبح متحررا من أي التزامات مادية تجاهه ووقع إبراء ذمة يسمح للمطرب المصري بتوقيع أي تعاقدات فنية في المستقبل. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T17:17+0000
2021-12-28T17:17+0000
منوعات
أخبار الفنانين في مصر
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وجاء إعلان محروس، خلال لقاء مع بهاء سلطان في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أمس الاثنين، وهو ما أنهى خلافات بينهما دامت 6 سنوات، وتسببت في ابتعاد المطرب المصري عن الأعمال الفنية خلال تلك الفترة.ولفت المنتج نصر محروس إلى أنه تعرض لشتائم كثيرة من الناس بسبب بهاء سلطان، مؤكدا أنه لم يكن يريد وقف بهاء سلطان، مضيفا: "من المهم أن بهاء يظل موجودا ويغني".واستطرد: "بهاء سلطان تحرر من أي التزامات تجاه نصر محروس".ووقع المنتج نصر محروس براءة ذمة قدمها إلى المطرب بهاء سلطان قال فيها:"أبرئ ذمة الفنان بهاء سلطان من أي التزام بسداد المبالغ المستحقة عليه والالتزامات المتعلقة بالنسبة المتفق عليها من أجره عن اللايف ومن استكمال تنفيذ العقود المحررة معه".وتابع: "يصبح من حق بهاء سلطان التعاقد مع أي شركة أخرى دون اعتراض مني، والدافع الوحيد وراء ذلك هو فقط المحبة والتسامح"، مشيرا إلى أنه يتمنى له النجاح والتفوق وأنه مستعد لمساعدته في المستقبل.وبعد صلاح محروس وبهاء سلطان، أطلقت مقدمة البرنامج الفنانة المصرية إسعاد يونس "زغرودة" في الهواء.يذكر أن أزمة نصر محروس وبهاء سلطان كان سببها ألبوم يحمل اسم "سيجارة" تسبب في خلاف بين الطرفين عام 2014، وتحول إلى نزاع قضائي امتد سنوات دون الوصول إلى حل وتسبب في منع المطرب المصري من طرح ألبومات جديدة خلال تلك الفترة.
https://arabic.sputniknews.com/20211223/صلح-بهاء-سلطان-ونصر-محروس-التاريخي-يثير-تفاعلا-واسعا-على-مواقع-التواصل-الاجتماعي-فيديو-1054503794.html
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منوعات, أخبار الفنانين في مصر

ماذا قال نصر محروس لإبراء ذمة بهاء سلطان على الهواء؟… فيديو

17:17 GMT 28.12.2021
© AFP 2021 / STRINGERالمطرب المصري بهاء سلطان
المطرب المصري بهاء سلطان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© AFP 2021 / STRINGER
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أعلن المنتج نصر محروس أن المطرب بهاء سلطان أصبح متحررا من أي التزامات مادية تجاهه ووقع إبراء ذمة يسمح للمطرب المصري بتوقيع أي تعاقدات فنية في المستقبل.
وجاء إعلان محروس، خلال لقاء مع بهاء سلطان في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أمس الاثنين، وهو ما أنهى خلافات بينهما دامت 6 سنوات، وتسببت في ابتعاد المطرب المصري عن الأعمال الفنية خلال تلك الفترة.
وقال نصر محروس: "بهاء صاحبي وحبيبي وعشرة عمري… لازم نقول إن مفيش حاجة بينا… الحب أقوى من أي تعاقدات".
ولفت المنتج نصر محروس إلى أنه تعرض لشتائم كثيرة من الناس بسبب بهاء سلطان، مؤكدا أنه لم يكن يريد وقف بهاء سلطان، مضيفا: "من المهم أن بهاء يظل موجودا ويغني".
واستطرد: "بهاء سلطان تحرر من أي التزامات تجاه نصر محروس".
ووقع المنتج نصر محروس براءة ذمة قدمها إلى المطرب بهاء سلطان قال فيها:
"أبرئ ذمة الفنان بهاء سلطان من أي التزام بسداد المبالغ المستحقة عليه والالتزامات المتعلقة بالنسبة المتفق عليها من أجره عن اللايف ومن استكمال تنفيذ العقود المحررة معه".
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وتابع: "يصبح من حق بهاء سلطان التعاقد مع أي شركة أخرى دون اعتراض مني، والدافع الوحيد وراء ذلك هو فقط المحبة والتسامح"، مشيرا إلى أنه يتمنى له النجاح والتفوق وأنه مستعد لمساعدته في المستقبل.
وبعد صلاح محروس وبهاء سلطان، أطلقت مقدمة البرنامج الفنانة المصرية إسعاد يونس "زغرودة" في الهواء.
يذكر أن أزمة نصر محروس وبهاء سلطان كان سببها ألبوم يحمل اسم "سيجارة" تسبب في خلاف بين الطرفين عام 2014، وتحول إلى نزاع قضائي امتد سنوات دون الوصول إلى حل وتسبب في منع المطرب المصري من طرح ألبومات جديدة خلال تلك الفترة.
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