https://arabic.sputniknews.com/20211228/ما-الذي-جذب-البريطانيين-لاستخدام-الإنترنت-أكثر-من-الضعف-في-2021-منذ-بداية-كورونا-1054712778.html

ما الذي جذب البريطانيين لاستخدام الإنترنت أكثر من الضعف في 2021 منذ بداية كورونا

ما الذي جذب البريطانيين لاستخدام الإنترنت أكثر من الضعف في 2021 منذ بداية كورونا

كشف تقرير أن معدل استهلاك شبكة الإنترنت داخل بريطانيا زاد أكثر من الضعف خلال 2021، منذ ‏بداية جائحة فيروس "كورونا" المستجد العام الماضي.‏ 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T17:15+0000

2021-12-28T17:15+0000

2021-12-28T17:15+0000

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وكشفت بيانات جديدة من شركة "Zen Internet" أن استخدام الإنترنت زاد بنسبة 113 في المئة في بريطانيا، منذ الإغلاق الأول في مارس/ آذار 2020، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وعلى وجه الخصوص، كانت أكبر ذروة في استخدام الإنترنت في ديسمبر/ كانون الأول 2021، والتي كانت أعلى بنسبة 27 في المئة من الذروة في عام 2020، والتي كانت أيضا في الشهر نفسه.ويشير التقرير إلى أن الأحداث الإخبارية كانت مسؤولة عن العديد من ارتفاع معدل استخدام الإنترنت منذ مارس 2020.وتزامنت ذروة استخدام الإنترنت في عام 2021 مع خطاب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي وجهه للأمة في 12 ديسمبر الجاري، بشأن الجرعات المعززة للقاح فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد ظهور متحور "أوميكرون" الجديد.وجاء في المراكز التالية: الالتزامات النهائية التي تم عرضها خلال قمة المناخ "كوب 26"، التي أقيمت في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 (حركة مرور أعلى بنسبة 23 في المئة من المتوسط)، وأحداث شغب الكابيتول في أمريكا في 6 يناير/ كانون الثاني 2021 (حركة مرور أعلى بنسبة 11 في المئة من المتوسط).كما كان للأحداث الرياضية دورا في زيادة البريطانيين لاستهلاكهم الإنترنت خلال عام 2021، مثل بطولات "ويفا" لكرة القدم خلال موسم الصيف، وكذلك الحلقة الأخيرة من المسلسل البريطاني "Line of Duty"، والتي حققت وحدها ارتفاعا في الاستخدام بنسبة 15 في المئة مقارنة بالمتوسط.ويتوقع الرئيس التنفيذي لشركة "Zen Internet"، بول ستوبارت، ألا ينخفض الطلب المتزايد على الإنترنت في بريطانيا خلال العام المقبل 2022، نظرا لكونه أصبح عاملا أساسيا في العمل واللعب.

https://arabic.sputniknews.com/20211129/ظاهرة-طبيعية-قد-تكون-سببا-لـنهاية-الإنترنت-والاتصالات-1053381410.html

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