تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211228/ما-الذي-جذب-البريطانيين-لاستخدام-الإنترنت-أكثر-من-الضعف-في-2021-منذ-بداية-كورونا-1054712778.html
ما الذي جذب البريطانيين لاستخدام الإنترنت أكثر من الضعف في 2021 منذ بداية كورونا
ما الذي جذب البريطانيين لاستخدام الإنترنت أكثر من الضعف في 2021 منذ بداية كورونا
كشف تقرير أن معدل استهلاك شبكة الإنترنت داخل بريطانيا زاد أكثر من الضعف خلال 2021، منذ ‏بداية جائحة فيروس "كورونا" المستجد العام الماضي.‏ 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T17:15+0000
2021-12-28T17:15+0000
مجتمع
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103419/54/1034195438_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_915cec9c2f6e082a412089efe7e04a1a.jpg
وكشفت بيانات جديدة من شركة "Zen Internet" أن استخدام الإنترنت زاد بنسبة 113 في المئة في بريطانيا، منذ الإغلاق الأول في مارس/ آذار 2020، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وعلى وجه الخصوص، كانت أكبر ذروة في استخدام الإنترنت في ديسمبر/ كانون الأول 2021، والتي كانت أعلى بنسبة 27 في المئة من الذروة في عام 2020، والتي كانت أيضا في الشهر نفسه.ويشير التقرير إلى أن الأحداث الإخبارية كانت مسؤولة عن العديد من ارتفاع معدل استخدام الإنترنت منذ مارس 2020.وتزامنت ذروة استخدام الإنترنت في عام 2021 مع خطاب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي وجهه للأمة في 12 ديسمبر الجاري، بشأن الجرعات المعززة للقاح فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد ظهور متحور "أوميكرون" الجديد.وجاء في المراكز التالية: الالتزامات النهائية التي تم عرضها خلال قمة المناخ "كوب 26"، التي أقيمت في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 (حركة مرور أعلى بنسبة 23 في المئة من المتوسط)، وأحداث شغب الكابيتول في أمريكا في 6 يناير/ كانون الثاني 2021 (حركة مرور أعلى بنسبة 11 في المئة من المتوسط).كما كان للأحداث الرياضية دورا في زيادة البريطانيين لاستهلاكهم الإنترنت خلال عام 2021، مثل بطولات "ويفا" لكرة القدم خلال موسم الصيف، وكذلك الحلقة الأخيرة من المسلسل البريطاني "Line of Duty"، والتي حققت وحدها ارتفاعا في الاستخدام بنسبة 15 في المئة مقارنة بالمتوسط.ويتوقع الرئيس التنفيذي لشركة "Zen Internet"، بول ستوبارت، ألا ينخفض الطلب المتزايد على الإنترنت في بريطانيا خلال العام المقبل 2022، نظرا لكونه أصبح عاملا أساسيا في العمل واللعب.
https://arabic.sputniknews.com/20211129/ظاهرة-طبيعية-قد-تكون-سببا-لـنهاية-الإنترنت-والاتصالات-1053381410.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103419/54/1034195438_0:0:1707:1280_1920x0_80_0_0_8bf53748fe08d1e0b24db295f432a551.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, العالم

ما الذي جذب البريطانيين لاستخدام الإنترنت أكثر من الضعف في 2021 منذ بداية كورونا

17:15 GMT 28.12.2021
CC0 / / الاحتباس الحراري يمكن أن يؤدي إلى انقطاع الإنترنت في عدة قارات
الاحتباس الحراري يمكن أن يؤدي إلى انقطاع الإنترنت في عدة قارات - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
الاحتباس الحراري يمكن أن يؤدي إلى انقطاع الإنترنت في عدة قارات
CC0 / /
تابعنا عبر
كشف تقرير أن معدل استهلاك شبكة الإنترنت داخل بريطانيا زاد أكثر من الضعف خلال 2021، منذ ‏بداية جائحة فيروس "كورونا" المستجد العام الماضي.‏
وكشفت بيانات جديدة من شركة "Zen Internet" أن استخدام الإنترنت زاد بنسبة 113 في المئة في بريطانيا، منذ الإغلاق الأول في مارس/ آذار 2020، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وعلى وجه الخصوص، كانت أكبر ذروة في استخدام الإنترنت في ديسمبر/ كانون الأول 2021، والتي كانت أعلى بنسبة 27 في المئة من الذروة في عام 2020، والتي كانت أيضا في الشهر نفسه.
حظر الانترنت في جزيرة بالي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
ظاهرة طبيعية قد تكون سببا لـ"نهاية الإنترنت والاتصالات"
29 نوفمبر, 08:58 GMT
ويشير التقرير إلى أن الأحداث الإخبارية كانت مسؤولة عن العديد من ارتفاع معدل استخدام الإنترنت منذ مارس 2020.
وتزامنت ذروة استخدام الإنترنت في عام 2021 مع خطاب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي وجهه للأمة في 12 ديسمبر الجاري، بشأن الجرعات المعززة للقاح فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد ظهور متحور "أوميكرون" الجديد.
وجاء في المراكز التالية: الالتزامات النهائية التي تم عرضها خلال قمة المناخ "كوب 26"، التي أقيمت في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 (حركة مرور أعلى بنسبة 23 في المئة من المتوسط)، وأحداث شغب الكابيتول في أمريكا في 6 يناير/ كانون الثاني 2021 (حركة مرور أعلى بنسبة 11 في المئة من المتوسط).
كما كان للأحداث الرياضية دورا في زيادة البريطانيين لاستهلاكهم الإنترنت خلال عام 2021، مثل بطولات "ويفا" لكرة القدم خلال موسم الصيف، وكذلك الحلقة الأخيرة من المسلسل البريطاني "Line of Duty"، والتي حققت وحدها ارتفاعا في الاستخدام بنسبة 15 في المئة مقارنة بالمتوسط.
ويتوقع الرئيس التنفيذي لشركة "Zen Internet"، بول ستوبارت، ألا ينخفض الطلب المتزايد على الإنترنت في بريطانيا خلال العام المقبل 2022، نظرا لكونه أصبح عاملا أساسيا في العمل واللعب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:29 GMTصينيان يقومان بحركات رياضة مذهلة... فيديو
17:25 GMTلم يحدث منذ 18 عاما... اقتصاديون يتوقعون بأن يتجاوز التضخم في تركيا مستوى 30%
17:22 GMTالجيش الإسرائيلي يكشف عما يقض مضاجعه في السنوات المقبلة
17:20 GMT"يونيسف" تعلق على مذبحة "مروعة" في ميانمار... قتل وحرق العشرات بينهم أطفال
17:17 GMTماذا قال نصر محروس لإبراء ذمة بهاء سلطان على الهواء؟… فيديو
17:15 GMTما الذي جذب البريطانيين لاستخدام الإنترنت أكثر من الضعف في 2021 منذ بداية كورونا
17:00 GMTالجيش الإسرائيلي يكشف عدد الأهداف التي ضربها في سوريا
16:55 GMTوزير العمل اللبناني: لن نستقدم أي عامل أجنبي في وجود عامل لبناني
16:51 GMTالسيسي يتحدث عن حوادث قذف القطارات في مصر بالحجارة ويوضح السبب... فيديو
16:48 GMTأمريكا تخفض مدة الحجر الصحي إلى النصف وتتوقع تفاقم الإصابات بـ"أوميكرون"
16:39 GMTتوجيه عاجل من وزير سعودي بشأن مسجد "العمار" في جدة بعد تعرضه لحادث اصطدام مركبة
16:32 GMTالحرس الثوري: أركعنا صوايخ أمريكا بقوتنا الرادعة فاضطرت للتفاوض معنا بحذر
16:25 GMTالكشف عن سبب وفاة الفنان السوري محمد الشماط
16:24 GMTالسعودية تصدر تنبيها لمواطنيها الراغبين في السفر من وإلى المغرب
16:23 GMTالدبيبة يدعو إلى انتخابات ليبية وفق دستور يتم الاستفتاء عليه
16:21 GMTمصرع 38 شخصا جراء انهيار منجم ذهب في ولاية غرب كردفان جنوبي السودان
16:17 GMTمقتل 5 أشخاص خلال تبادل لإطلاق النيران في ولاية كولورادو الأمريكية
16:15 GMTميغان ماركل تتلقى اعتذارا من صحيفة بريطانية بسبب اقتحام خصوصيتها
16:14 GMTالصحة الروسية تجيز استخدام "سبوتنيك V" لتطعيم مرضى السرطان
16:11 GMTالبرلمان الإسباني يوافق على خطة استثمارية غير مسبوقة بـ 40 مليار يورو