https://arabic.sputniknews.com/20211228/ما-هي-قدرات-الجيش-الصومالي-بعد-تجدد-الخلاف-بين-فرماجو-وروبلي؟-1054708742.html

ما هي قدرات الجيش الصومالي بعد تجدد الخلاف بين فرماجو وروبلي؟

ما هي قدرات الجيش الصومالي بعد تجدد الخلاف بين فرماجو وروبلي؟

يشهد الصومال أزمة تسبب فيها الخلاف بين الرئيس المنتهية ولايته عبد الله فرماجو، ورئيس الوزراء حسين روبلي، حول من يحق له إدارة شؤون البلاد حتى يتم إجراء... 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T15:17+0000

2021-12-28T15:17+0000

2021-12-28T15:17+0000

رصد عسكري

أخبار الصومال

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ويعد الجيش الصومالي أحد المؤسسات التي يتنازع الطرفان على الحق في تبعيتها له، في ظل تمسك رئيس الوزراء بسلطاته بعدما قرر فرماجو تعليقها، وهو الإجراء الذي اعتبره روبلي "انتهاكا للدستور" ووصفه مسؤولون بأنه "انقلاب غير مباشر".يصنف الجيش الصومالي في المرتبة رقم 137 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021.يتجاوز عدد سكان الصومال 11.7 مليون نسمة بينهم 2.7 مليون نسمة يمثلون قوة بشرية متاحة للعمل ويصلح للخدمة العسكرية 1.6 مليون نسمة، بينما يصل سن التجنيد سنويا أكثر من 121 ألف شخص.يصل عدد جنود الجيش الصومالي إلى 20 ألف جندي جميعهم قوات عاملة ولا توجد قوات احتياطية.لا يمتلك الجيش الصومالي أي قوة جوية لكن عدد المطارات به يصل إلى 52 مطار، بينما تتكون قواته البرية من 80 مدرعة و25 مدفع ميداني، بينما لا يمتلك سوى 3 وحدات بحرية عسكرية ويمتلك مينائين ويتكون أسطوله التجاري من 4 سفن.تصل ميزانية الجيش الصومالي إلى 60.2 مليون دولار وتصل مساحته إلى 637 ألف و657 كيلومترا مربعا ولديه سواحل طولها 3 آلاف و25 كيلومترا وحدد مشتركة مع دول أخرى طولها ألفين و385 كيلومترا.ماذا يحدث في الصومال؟شملت قرارات الرئيس الصومالي، أمس الاثنين، تعليق سلطات رئيس الوزراء واتهامه بالاستيلاء على ممتلكات للجيش والتدخل في تحقيق بوزارة الدفاع كما قرر عزل قائد القوات البحرية الجنرال عبد الحميد محمد ديرر.لكن المتحدث باسم الحكومة وصف القرارات بـ "غير دستورية"، مؤكدا أن رئيس الوزراء سيواصل مهام عمله، بينما قال نائب وزير الإعلام يوسف عمر إن ما قام به الرئيس "انقلاب غير مباشر" وأن وجود قوات الأمن حول مكتب رئيس الحكومة لن يمنعه من أداء مهامه.ويتبادل الرئيس ورئيس الوزراء الاتهامات بشأن تعطيل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسة، التي يتولى رئيس الوزراء تنظيمها بناء على اتفاق سابق بين الطرفين بعدما تسبب تمديد الرئيس ولايته لعامين إضافيين في أبريل/ نيسان الماضي.

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رصد عسكري, أخبار الصومال