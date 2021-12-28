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https://arabic.sputniknews.com/20211228/ما-هي-قدرات-الجيش-الصومالي-بعد-تجدد-الخلاف-بين-فرماجو-وروبلي؟-1054708742.html
ما هي قدرات الجيش الصومالي بعد تجدد الخلاف بين فرماجو وروبلي؟
ما هي قدرات الجيش الصومالي بعد تجدد الخلاف بين فرماجو وروبلي؟
يشهد الصومال أزمة تسبب فيها الخلاف بين الرئيس المنتهية ولايته عبد الله فرماجو، ورئيس الوزراء حسين روبلي، حول من يحق له إدارة شؤون البلاد حتى يتم إجراء... 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T15:17+0000
2021-12-28T15:17+0000
رصد عسكري
أخبار الصومال
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ويعد الجيش الصومالي أحد المؤسسات التي يتنازع الطرفان على الحق في تبعيتها له، في ظل تمسك رئيس الوزراء بسلطاته بعدما قرر فرماجو تعليقها، وهو الإجراء الذي اعتبره روبلي "انتهاكا للدستور" ووصفه مسؤولون بأنه "انقلاب غير مباشر".يصنف الجيش الصومالي في المرتبة رقم 137 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021.يتجاوز عدد سكان الصومال 11.7 مليون نسمة بينهم 2.7 مليون نسمة يمثلون قوة بشرية متاحة للعمل ويصلح للخدمة العسكرية 1.6 مليون نسمة، بينما يصل سن التجنيد سنويا أكثر من 121 ألف شخص.يصل عدد جنود الجيش الصومالي إلى 20 ألف جندي جميعهم قوات عاملة ولا توجد قوات احتياطية.لا يمتلك الجيش الصومالي أي قوة جوية لكن عدد المطارات به يصل إلى 52 مطار، بينما تتكون قواته البرية من 80 مدرعة و25 مدفع ميداني، بينما لا يمتلك سوى 3 وحدات بحرية عسكرية ويمتلك مينائين ويتكون أسطوله التجاري من 4 سفن.تصل ميزانية الجيش الصومالي إلى 60.2 مليون دولار وتصل مساحته إلى 637 ألف و657 كيلومترا مربعا ولديه سواحل طولها 3 آلاف و25 كيلومترا وحدد مشتركة مع دول أخرى طولها ألفين و385 كيلومترا.ماذا يحدث في الصومال؟شملت قرارات الرئيس الصومالي، أمس الاثنين، تعليق سلطات رئيس الوزراء واتهامه بالاستيلاء على ممتلكات للجيش والتدخل في تحقيق بوزارة الدفاع كما قرر عزل قائد القوات البحرية الجنرال عبد الحميد محمد ديرر.لكن المتحدث باسم الحكومة وصف القرارات بـ "غير دستورية"، مؤكدا أن رئيس الوزراء سيواصل مهام عمله، بينما قال نائب وزير الإعلام يوسف عمر إن ما قام به الرئيس "انقلاب غير مباشر" وأن وجود قوات الأمن حول مكتب رئيس الحكومة لن يمنعه من أداء مهامه.ويتبادل الرئيس ورئيس الوزراء الاتهامات بشأن تعطيل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسة، التي يتولى رئيس الوزراء تنظيمها بناء على اتفاق سابق بين الطرفين بعدما تسبب تمديد الرئيس ولايته لعامين إضافيين في أبريل/ نيسان الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20211227/انقلاب-غير-مباشر-رئيس-الصومال-يعلق-سلطات-رئيس-الوزراء-ويعزل-قائد-البحرية-1054657184.html
https://arabic.sputniknews.com/20211227/رئيس-وزراء-الصومال-يأمر-القوات-المسلحة-بأن-تكون-تحت-سلطته-مباشرة-1054664423.html
https://arabic.sputniknews.com/20211219/هل-تمنح-الخلافات-السياسية-بين-الفرقاء-الصوماليين-مكاسب-جديدة-لـحركة-الشباب-1054350564.html
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رصد عسكري, أخبار الصومال

ما هي قدرات الجيش الصومالي بعد تجدد الخلاف بين فرماجو وروبلي؟

15:17 GMT 28.12.2021
© AFP 2021شخص يلتقط صورة لعضو في القوة العسكرية الصومالية يدعم المناوئين للحكومة أثناء وقوفه في أحد شوارع مقديشو، الصومال، 25 أبريل 2021
شخص يلتقط صورة لعضو في القوة العسكرية الصومالية يدعم المناوئين للحكومة أثناء وقوفه في أحد شوارع مقديشو، الصومال، 25 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© AFP 2021
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يشهد الصومال أزمة تسبب فيها الخلاف بين الرئيس المنتهية ولايته عبد الله فرماجو، ورئيس الوزراء حسين روبلي، حول من يحق له إدارة شؤون البلاد حتى يتم إجراء الانتخابات.
ويعد الجيش الصومالي أحد المؤسسات التي يتنازع الطرفان على الحق في تبعيتها له، في ظل تمسك رئيس الوزراء بسلطاته بعدما قرر فرماجو تعليقها، وهو الإجراء الذي اعتبره روبلي "انتهاكا للدستور" ووصفه مسؤولون بأنه "انقلاب غير مباشر".
شخص يلتقط صورة لعضو في القوة العسكرية الصومالية يدعم المناوئين للحكومة أثناء وقوفه في أحد شوارع مقديشو، الصومال، 25 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
"انقلاب غير مباشر"... رئيس الصومال يعلق سلطات رئيس الوزراء ويعزل قائد البحرية
أمس, 10:07 GMT
يصنف الجيش الصومالي في المرتبة رقم 137 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021.
يتجاوز عدد سكان الصومال 11.7 مليون نسمة بينهم 2.7 مليون نسمة يمثلون قوة بشرية متاحة للعمل ويصلح للخدمة العسكرية 1.6 مليون نسمة، بينما يصل سن التجنيد سنويا أكثر من 121 ألف شخص.
يصل عدد جنود الجيش الصومالي إلى 20 ألف جندي جميعهم قوات عاملة ولا توجد قوات احتياطية.
لا يمتلك الجيش الصومالي أي قوة جوية لكن عدد المطارات به يصل إلى 52 مطار، بينما تتكون قواته البرية من 80 مدرعة و25 مدفع ميداني، بينما لا يمتلك سوى 3 وحدات بحرية عسكرية ويمتلك مينائين ويتكون أسطوله التجاري من 4 سفن.
مقديشو الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
رئيس وزراء الصومال يأمر القوات المسلحة بأن تكون تحت سلطته مباشرة
أمس, 13:06 GMT
تصل ميزانية الجيش الصومالي إلى 60.2 مليون دولار وتصل مساحته إلى 637 ألف و657 كيلومترا مربعا ولديه سواحل طولها 3 آلاف و25 كيلومترا وحدد مشتركة مع دول أخرى طولها ألفين و385 كيلومترا.

ماذا يحدث في الصومال؟

شملت قرارات الرئيس الصومالي، أمس الاثنين، تعليق سلطات رئيس الوزراء واتهامه بالاستيلاء على ممتلكات للجيش والتدخل في تحقيق بوزارة الدفاع كما قرر عزل قائد القوات البحرية الجنرال عبد الحميد محمد ديرر.
عاصمة الصومال مقديشيو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
هل تمنح الخلافات السياسية بين الفرقاء الصوماليين مكاسب جديدة لـ"حركة الشباب"
19 ديسمبر, 18:15 GMT
لكن المتحدث باسم الحكومة وصف القرارات بـ "غير دستورية"، مؤكدا أن رئيس الوزراء سيواصل مهام عمله، بينما قال نائب وزير الإعلام يوسف عمر إن ما قام به الرئيس "انقلاب غير مباشر" وأن وجود قوات الأمن حول مكتب رئيس الحكومة لن يمنعه من أداء مهامه.
ويتبادل الرئيس ورئيس الوزراء الاتهامات بشأن تعطيل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسة، التي يتولى رئيس الوزراء تنظيمها بناء على اتفاق سابق بين الطرفين بعدما تسبب تمديد الرئيس ولايته لعامين إضافيين في أبريل/ نيسان الماضي.
© Sputnik . Mohamed Hassan13 معلومة عن تاريخ الصراع بين الصومال وأرض الصومال
13 معلومة عن تاريخ الصراع بين الصومال وأرض الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
13 معلومة عن تاريخ الصراع بين الصومال وأرض الصومال
© Sputnik . Mohamed Hassan
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