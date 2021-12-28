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https://arabic.sputniknews.com/20211228/محمد-صلاح-يهدر-أول-ركلة-جزاء-مع-ليفربول-في-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1054719504.html
محمد صلاح يهدر أول ركلة جزاء مع ليفربول في الدوري الإنجليزي... فيديو
محمد صلاح يهدر أول ركلة جزاء مع ليفربول في الدوري الإنجليزي... فيديو
لم يغتنم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول فرصة افتتاح التسجيل لفريقه أمام فريق ليستر سيتي من علامة الجزاء، في المباراة المقامة مساء الثلاثاء، ضمن منافسات... 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T21:35+0000
2021-12-28T21:35+0000
رياضة
ليفربول
الدوري الإنجليزي
محمد صلاح
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وكان محمد صلاح قد نجح في الحصول على ركلة جزاء بعد مرور 15 دقيقة من بداية المباراة لكنه أهدرها.وتصدى بيتر شمايكل حارس ليستر سيتي لتسديدة صلاح، قبل أن يحاول النجم المصري مرة أخرى لكن الكرة اصطدمت في العارضة الأفقية، لتظل النتيجة (0-0).وبهذا يهدر صلاح أول ركلة جزاء مع ليفربول منذ 4 سنوات، وتحديدا منذ مباراة هدرسفيلد في الدوري الإنجليزي يوم 28 أكتوبر 2017.يذكر أن محمد صلاح سجل كل من محاولاته الـ15 السابقة من علامة الجزاء، لتصبح ثاني ركلة جزاء يهدرها في البريميرليغ.
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رياضة, ليفربول, الدوري الإنجليزي, محمد صلاح

محمد صلاح يهدر أول ركلة جزاء مع ليفربول في الدوري الإنجليزي... فيديو

21:35 GMT 28.12.2021
© REUTERS / CARL RECINEمحمد صلاح في مباراة ليفربول ضد ولفر هامبتون، 23 يناير/ كانون الثاني 2020
محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد ولفر هامبتون، 23 يناير/ كانون الثاني 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / CARL RECINE
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لم يغتنم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول فرصة افتتاح التسجيل لفريقه أمام فريق ليستر سيتي من علامة الجزاء، في المباراة المقامة مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي.
وكان محمد صلاح قد نجح في الحصول على ركلة جزاء بعد مرور 15 دقيقة من بداية المباراة لكنه أهدرها.
وتصدى بيتر شمايكل حارس ليستر سيتي لتسديدة صلاح، قبل أن يحاول النجم المصري مرة أخرى لكن الكرة اصطدمت في العارضة الأفقية، لتظل النتيجة (0-0).
وبهذا يهدر صلاح أول ركلة جزاء مع ليفربول منذ 4 سنوات، وتحديدا منذ مباراة هدرسفيلد في الدوري الإنجليزي يوم 28 أكتوبر 2017.
يذكر أن محمد صلاح سجل كل من محاولاته الـ15 السابقة من علامة الجزاء، لتصبح ثاني ركلة جزاء يهدرها في البريميرليغ.
محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
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