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مسؤولون في الصحة السودانية يحذرون من علاج كورونا منزليا
مسؤولون في الصحة السودانية يحذرون من علاج كورونا منزليا
حذر مسؤولون في وزارة الصحة السودانية، من علاج كورونا بالمنازل خلال الفترة الحالية. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T10:02+0000
2021-12-28T10:02+0000
أخبار السودان اليوم
فيروس كورونا
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وقال المسؤولون حسب صحيفة الانتباهة السودانية، إن البرتوكول العلاجي لا يطبق بشكل صحيح في المنازل.وأضاف المسؤولون أن أسعار بروتوكول العلاج ارتفعت بشكل "خرافي".واعتبر المسؤولون أن المرضى في السودان يعالجون منزليا خوفا من "الوصمة"، وهو ما جعل الحكومة تقوم حتى بتركيب ماكينات غسيل كلى في المستشفيات حتى لا يحتاج المرضى الذين يعانون من كورونا والفشل الكلوي من الخروج من المستشفى.
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أخبار السودان اليوم, فيروس كورونا

مسؤولون في الصحة السودانية يحذرون من علاج كورونا منزليا

10:02 GMT 28.12.2021
© AFP 2021 / ALEX MCBRIDEفيروس "كورونا" في السودان
فيروس كورونا في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© AFP 2021 / ALEX MCBRIDE
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حذر مسؤولون في وزارة الصحة السودانية، من علاج كورونا بالمنازل خلال الفترة الحالية.
وقال المسؤولون حسب صحيفة الانتباهة السودانية، إن البرتوكول العلاجي لا يطبق بشكل صحيح في المنازل.
وأضاف المسؤولون أن أسعار بروتوكول العلاج ارتفعت بشكل "خرافي".
واعتبر المسؤولون أن المرضى في السودان يعالجون منزليا خوفا من "الوصمة"، وهو ما جعل الحكومة تقوم حتى بتركيب ماكينات غسيل كلى في المستشفيات حتى لا يحتاج المرضى الذين يعانون من كورونا والفشل الكلوي من الخروج من المستشفى.
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