مسؤولون في الصحة السودانية يحذرون من علاج كورونا منزليا

وقال المسؤولون حسب صحيفة الانتباهة السودانية، إن البرتوكول العلاجي لا يطبق بشكل صحيح في المنازل.وأضاف المسؤولون أن أسعار بروتوكول العلاج ارتفعت بشكل "خرافي".واعتبر المسؤولون أن المرضى في السودان يعالجون منزليا خوفا من "الوصمة"، وهو ما جعل الحكومة تقوم حتى بتركيب ماكينات غسيل كلى في المستشفيات حتى لا يحتاج المرضى الذين يعانون من كورونا والفشل الكلوي من الخروج من المستشفى.
وأضاف المسؤولون أن أسعار بروتوكول العلاج ارتفعت بشكل "خرافي".
واعتبر المسؤولون أن المرضى في السودان يعالجون منزليا خوفا من "الوصمة"، وهو ما جعل الحكومة تقوم حتى بتركيب ماكينات غسيل كلى في المستشفيات حتى لا يحتاج المرضى الذين يعانون من كورونا والفشل الكلوي من الخروج من المستشفى.