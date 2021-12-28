مسؤول سوري: عدد المهجرين داخليا يقارب 3 ملايين شخص

دمشق - سبوتنيك. وأشار معاون الوزير إلى أن هذا العدد يعتبر "أقل بكثير" من المهجرين في الأعوام السابقة، نتيجة العودة التدريجية للسوريين.وقال قطان في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن "عدد المهجرين داخليا الوافدين إلى المحافظات حاليا هو 2.9 مليون مهجرا حتى تاريخه"، مضيفا "هذا الرقم أقل بكثير من عدد المهجرين في الأعوام السابقة، نتيجة العودة التدريجية على مدار السنوات".وتابع قطان أن "عدد العائدين حاليا إلى منازلهم ممن كانوا مهجرين داخليا 4.9 مليون فرد، أما العائدين من الخارج فعددهم يفوق مليون شخص.
كشف معاون وزير الإدارة المحلية السوري معتز قطان، أن عدد السوريين المهجرين داخليا إلى المحافظات حاليا يقترب من 3 ملايين شخص.
دمشق - سبوتنيك. وأشار معاون الوزير إلى أن هذا العدد يعتبر "أقل بكثير" من المهجرين في الأعوام السابقة، نتيجة العودة التدريجية للسوريين. وقال قطان في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن "عدد المهجرين داخليا الوافدين إلى المحافظات حاليا هو 2.9 مليون مهجرا حتى تاريخه"، مضيفا "هذا الرقم أقل بكثير من عدد المهجرين في الأعوام السابقة، نتيجة العودة التدريجية على مدار السنوات". وتابع قطان أن "عدد العائدين حاليا إلى منازلهم ممن كانوا مهجرين داخليا 4.9 مليون فرد، أما العائدين من الخارج فعددهم يفوق مليون شخص.