مصرع 38 شخصا جراء انهيار منجم ذهب في ولاية غرب كردفان جنوبي السودان
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أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، اليوم الثلاثاء، مصرع 38 شخصا جراء انهيار منجم للذهب في ولاية غرب كردفان جنوبي البلاد.
الخرطوم - سبوتنيك. أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، اليوم الثلاثاء، مصرع 38 شخصا جراء انهيار منجم للذهب في ولاية غرب كردفان جنوبي البلاد.
وأشار بيان للشركة الحكومية إلى أن 38 شخصا لقوا مصرعهم "جراء انهيار منجم أم دريساية بوحدة فوجا الإدارية التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان".
وأشار بيان للشركة الحكومية إلى أن 38 شخصا لقوا مصرعهم "جراء انهيار منجم أم دريساية بوحدة فوجا الإدارية التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان".
وأوضحت الشركة أن المنجم "الذي وقع فيه الحادث المفجع قد تم إغلاقه ومُنع العمل به من قبل حكومة ولاية غرب كردفان ولجنة أمن الولاية، لعدم صلاحيته للتعدين بسبب الانهيار، حيث تمت حراسته بواسطة قـوى أمنية لفترة من الوقت، ولكن بعد التأكد من التوقف التام للنشاط التعديني بالمنجم، تم سحب القوى الأمنية".
وتابع البيان أن المعدنيين عاودوا "التسلل من جديد للعمل في المنجم مره أخرى وبكثافة كبيرة، مستغلين انشغال القوات الأمنية باحتواء تداعيات السيولة الأمنية التي شهدتها ولاية غرب كردفان جراء الصراعات القبلية المتكررة".
وتابع البيان أن المعدنيين عاودوا "التسلل من جديد للعمل في المنجم مره أخرى وبكثافة كبيرة، مستغلين انشغال القوات الأمنية باحتواء تداعيات السيولة الأمنية التي شهدتها ولاية غرب كردفان جراء الصراعات القبلية المتكررة".
لاحوله والاقوة الابالله في ولاية شمال كردفان اتهدم خط لتنقب الذهب في محلية فوجا ادارية ام درايسايه من ماادا الى مقتل 22شخص وعددمن الاصابات لم يتم التعرف على عددهم حتى الان pic.twitter.com/4369MdwWH2— الطاهرحمدان جوده شقيلة (@shqylt) December 28, 2021