مصورون يلتقطون لحظات مرور مذنب في سماء لبنان... صورة

نشر المصور اللبناني، مارون حبيب، الصورة بصفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي قال فيها أنه بالتنسيق مع صديقه عكار خالد طالب استطاعوا من رصد وتصوير مذنب C/2021 A1 Leonard فوق لبنان.وأوضح المصور أن الصورة التي التقطت من منطقة دير القمر في جبل لبنان. وأشار إلى أن "سوء الأحوال الجوية في لبنان خلال الأسبوع الماضي، حال دون التمكن من تصوير المذنب في أوج قربه من الأرض كما يمثل التلوث الضوئي تحديا كبيرا لهواة هذا النوع من التصوير الذي يتطلب ابتعادا عن مصادر الضوء الاصطناعي للحصول على صور عالية الجودة". وتابع: "بالامكان رصد المذنب لجهة الجنوب تقريبا بعد غروب الشمس بقليل، وهذا ما يصعب من عملية تصوير المذنب قبل اختفائه خلف خط الافق".
وأوضح المصور أن الصورة التي التقطت من منطقة دير القمر في جبل لبنان.
وأشار إلى أن "سوء الأحوال الجوية في لبنان خلال الأسبوع الماضي، حال دون التمكن من تصوير المذنب في أوج قربه من الأرض كما يمثل التلوث الضوئي تحديا كبيرا لهواة هذا النوع من التصوير الذي يتطلب ابتعادا عن مصادر الضوء الاصطناعي للحصول على صور عالية الجودة".
وتابع: "بالامكان رصد المذنب لجهة الجنوب تقريبا بعد غروب الشمس بقليل، وهذا ما يصعب من عملية تصوير المذنب قبل اختفائه خلف خط الافق".