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https://arabic.sputniknews.com/20211228/معلومات-عن-الجيشين-العراقي-واللبناني-بعد-توقيع-مذكرة-تعاون-عسكري-بين-البلدين-1054716190.html
معلومات عن الجيشين العراقي واللبناني بعد توقيع مذكرة تعاون عسكري بين البلدين
معلومات عن الجيشين العراقي واللبناني بعد توقيع مذكرة تعاون عسكري بين البلدين
شهدت زيارة وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، إلى العراق توقيع مذكرة تفاهم مع نظيره العراقي عناد سعدون، لتطوير التعاون العسكري بين البلدين. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T19:41+0000
2021-12-28T19:41+0000
رصد عسكري
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أخبار العراق اليوم
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ويصنف الجيش العراقي في المرتبة رقم 57 بين أقوى 140 جيشا في العالم، بينما يأتي الجيش اللبناني في المرتبة رقم 116 عالميا، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021.ما هي قدرات الجيش العراقي؟يصلح للخدمة العسكرية في العراق 13.2 مليون نسمة بين سكانه البالغ عددهم نحو 38.8 مليون نسمة، ويصل إلى سن التجنيد سنويا أكثر من 661 ألف نسمة.تصنف القوات الجوية العراقية في المرتبة رقم 32 عالميا بـ 350 طائرة بينها 26 مقاتلة وطائرة اعتراضية و33 طائرة هجومية و16 طائرة نقل عسكري و104 طائرة تدريب و18 طائرة مهام خاصة.تتكون القوات البرية العراقية من 309 دبابة و4 آلاف و740 مدرعة و44 مدفع ذاتي الحركة و120 مدفع ميداني و30 راجمة صواريخ.يمتلك الجيش العراقي أسطول حربي يضم 60 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة رقم 40 عالميا ويتكون أسطوله التجاري من 73 سفينة ولديه 3 موانئ و102 مطار.تصل ميزانية الجيش العراقي إلى 6 مليارات دولار أمريكي، ومساحة الدولة تساوي 438 ألف و317 كيلومترا مربعا ولديه سواحل بطول 58 كيلومترا وحدود مشتركة مع دول أخرى بطول 3 آلاف و809 كيلومترات.ما هي قدرات الجيش اللبناني؟يصلح للخدمة العسكرية في لبنان أكثر من 1.8 مليون نسمة من عدد سكان الدولة البالغ عددهم نحو 5.4 مليون نسمة، بينما يصل سن التجنيد سنويا نحو 69 ألف فرد.يصل عدد جنود الجيش اللبناني إلى 95 ألف جندي بينهم 75 ألف جندي قوات عاملة و20 ألف قوات شبه عسكرية.تتكون القوات الجوية اللبنانية من 67 طائرة بينها 9 طائرات هجومية و49 مروحية، ويوجد في لبنان 8 مطارات.ويتكون الأسطول الحربي اللبناني من 57 وحدة بحرية ويمتلك مينائين، بينما يتكون الأسطول التجاري من 55 سفينة.تصل ميزانية الدفاع اللبنانية إلى 2.3 مليار دولار، ومساحة الدولة تساوي 10 آلاف و400 كيلومترا ولديها سواحل طولها 225 كيلومترا وحدود مشتركة مع دول أخرى طولها 484 كيلومترا.يذكر أن بيان وزارة الدفاع اللبنانية عن زيارة وزير الدفاع إلى العراق، اليوم الاثنين، أوضح أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تهدف إلى زيادة التعاون العسكري بين البلدين.
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رصد عسكري, أخبار لبنان, أخبار العراق اليوم

معلومات عن الجيشين العراقي واللبناني بعد توقيع مذكرة تعاون عسكري بين البلدين

19:41 GMT 28.12.2021
© Photo / Iraqi Security Cellنفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© Photo / Iraqi Security Cell
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شهدت زيارة وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، إلى العراق توقيع مذكرة تفاهم مع نظيره العراقي عناد سعدون، لتطوير التعاون العسكري بين البلدين.
ويصنف الجيش العراقي في المرتبة رقم 57 بين أقوى 140 جيشا في العالم، بينما يأتي الجيش اللبناني في المرتبة رقم 116 عالميا، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021.

ما هي قدرات الجيش العراقي؟

يصلح للخدمة العسكرية في العراق 13.2 مليون نسمة بين سكانه البالغ عددهم نحو 38.8 مليون نسمة، ويصل إلى سن التجنيد سنويا أكثر من 661 ألف نسمة.
إجمالي عدد جنود الجيش العراقي 310 ألف جندي بينهم 165 ألف قوات عاملة و145 ألف قوات شبه عسكرية ولا توجد قوات احتياطية.
تصنف القوات الجوية العراقية في المرتبة رقم 32 عالميا بـ 350 طائرة بينها 26 مقاتلة وطائرة اعتراضية و33 طائرة هجومية و16 طائرة نقل عسكري و104 طائرة تدريب و18 طائرة مهام خاصة.
وتمتلك القوات الجوية العراقية 153 مروحية بينها 40 مروحية هجومية.
تتكون القوات البرية العراقية من 309 دبابة و4 آلاف و740 مدرعة و44 مدفع ذاتي الحركة و120 مدفع ميداني و30 راجمة صواريخ.
إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
بعد تنفيذ 14 هجوما في يوم واحد... ما هي قدرات القوات الجوية العراقية؟
26 ديسمبر, 14:36 GMT
يمتلك الجيش العراقي أسطول حربي يضم 60 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة رقم 40 عالميا ويتكون أسطوله التجاري من 73 سفينة ولديه 3 موانئ و102 مطار.
تصل ميزانية الجيش العراقي إلى 6 مليارات دولار أمريكي، ومساحة الدولة تساوي 438 ألف و317 كيلومترا مربعا ولديه سواحل بطول 58 كيلومترا وحدود مشتركة مع دول أخرى بطول 3 آلاف و809 كيلومترات.

ما هي قدرات الجيش اللبناني؟

يصلح للخدمة العسكرية في لبنان أكثر من 1.8 مليون نسمة من عدد سكان الدولة البالغ عددهم نحو 5.4 مليون نسمة، بينما يصل سن التجنيد سنويا نحو 69 ألف فرد.
قوات المقاومة حزب الله في وادي الخيل على الحدود اللبنانية السورية، 29 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2021
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2 نوفمبر, 16:44 GMT
يصل عدد جنود الجيش اللبناني إلى 95 ألف جندي بينهم 75 ألف جندي قوات عاملة و20 ألف قوات شبه عسكرية.
تتكون القوات الجوية اللبنانية من 67 طائرة بينها 9 طائرات هجومية و49 مروحية، ويوجد في لبنان 8 مطارات.
وتتكون القوات البرية من 361 دبابة وألف و890 مدرعة و12 مدفع ذاتي الحركة و374 مدفع ميداني و30 راجمة صواريخ.
ويتكون الأسطول الحربي اللبناني من 57 وحدة بحرية ويمتلك مينائين، بينما يتكون الأسطول التجاري من 55 سفينة.
تصل ميزانية الدفاع اللبنانية إلى 2.3 مليار دولار، ومساحة الدولة تساوي 10 آلاف و400 كيلومترا ولديها سواحل طولها 225 كيلومترا وحدود مشتركة مع دول أخرى طولها 484 كيلومترا.
يذكر أن بيان وزارة الدفاع اللبنانية عن زيارة وزير الدفاع إلى العراق، اليوم الاثنين، أوضح أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تهدف إلى زيادة التعاون العسكري بين البلدين.
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مقارنة عسكرية... الجيش الإسرائيلي في مواجهة 4 جيوش عربية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
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