https://arabic.sputniknews.com/20211228/معلومات-عن-الجيشين-العراقي-واللبناني-بعد-توقيع-مذكرة-تعاون-عسكري-بين-البلدين-1054716190.html

معلومات عن الجيشين العراقي واللبناني بعد توقيع مذكرة تعاون عسكري بين البلدين

معلومات عن الجيشين العراقي واللبناني بعد توقيع مذكرة تعاون عسكري بين البلدين

شهدت زيارة وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، إلى العراق توقيع مذكرة تفاهم مع نظيره العراقي عناد سعدون، لتطوير التعاون العسكري بين البلدين. 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T19:41+0000

2021-12-28T19:41+0000

2021-12-28T19:41+0000

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ويصنف الجيش العراقي في المرتبة رقم 57 بين أقوى 140 جيشا في العالم، بينما يأتي الجيش اللبناني في المرتبة رقم 116 عالميا، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021.ما هي قدرات الجيش العراقي؟يصلح للخدمة العسكرية في العراق 13.2 مليون نسمة بين سكانه البالغ عددهم نحو 38.8 مليون نسمة، ويصل إلى سن التجنيد سنويا أكثر من 661 ألف نسمة.تصنف القوات الجوية العراقية في المرتبة رقم 32 عالميا بـ 350 طائرة بينها 26 مقاتلة وطائرة اعتراضية و33 طائرة هجومية و16 طائرة نقل عسكري و104 طائرة تدريب و18 طائرة مهام خاصة.تتكون القوات البرية العراقية من 309 دبابة و4 آلاف و740 مدرعة و44 مدفع ذاتي الحركة و120 مدفع ميداني و30 راجمة صواريخ.يمتلك الجيش العراقي أسطول حربي يضم 60 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة رقم 40 عالميا ويتكون أسطوله التجاري من 73 سفينة ولديه 3 موانئ و102 مطار.تصل ميزانية الجيش العراقي إلى 6 مليارات دولار أمريكي، ومساحة الدولة تساوي 438 ألف و317 كيلومترا مربعا ولديه سواحل بطول 58 كيلومترا وحدود مشتركة مع دول أخرى بطول 3 آلاف و809 كيلومترات.ما هي قدرات الجيش اللبناني؟يصلح للخدمة العسكرية في لبنان أكثر من 1.8 مليون نسمة من عدد سكان الدولة البالغ عددهم نحو 5.4 مليون نسمة، بينما يصل سن التجنيد سنويا نحو 69 ألف فرد.يصل عدد جنود الجيش اللبناني إلى 95 ألف جندي بينهم 75 ألف جندي قوات عاملة و20 ألف قوات شبه عسكرية.تتكون القوات الجوية اللبنانية من 67 طائرة بينها 9 طائرات هجومية و49 مروحية، ويوجد في لبنان 8 مطارات.ويتكون الأسطول الحربي اللبناني من 57 وحدة بحرية ويمتلك مينائين، بينما يتكون الأسطول التجاري من 55 سفينة.تصل ميزانية الدفاع اللبنانية إلى 2.3 مليار دولار، ومساحة الدولة تساوي 10 آلاف و400 كيلومترا ولديها سواحل طولها 225 كيلومترا وحدود مشتركة مع دول أخرى طولها 484 كيلومترا.يذكر أن بيان وزارة الدفاع اللبنانية عن زيارة وزير الدفاع إلى العراق، اليوم الاثنين، أوضح أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تهدف إلى زيادة التعاون العسكري بين البلدين.

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