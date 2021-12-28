تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211228/مقتل-5-أشخاص-خلال-تبادل-لإطلاق-النيران-في-ولاية-كولورادو-الأمريكية-1054711151.html
مقتل 5 أشخاص خلال تبادل لإطلاق النيران في ولاية كولورادو الأمريكية
مقتل 5 أشخاص خلال تبادل لإطلاق النيران في ولاية كولورادو الأمريكية
قالت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن خمسة أشخاص بينهم مسلح قتلوا خلال إطلاق نار في منطقة مترو دنفر وليكوود في ولاية كولورادو. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T16:17+0000
2021-12-28T16:17+0000
2021-12-28T16:17+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إطلاق نار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101953/62/1019536215_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_256c69948fcfaed5fa0e4bd8c919845e.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال بول بازن قائد شرطة دنفر في مؤتمر صحفي: "هناك أربعة مواقع مهمة شهدت إطلاق نار في مدينة ومقاطعة دنفر".بدأ إطلاق النار بعد الخامسة مساء يوم الاثنين (منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت غرينتش)، ما أسفر عن مقتل امرأتين وإصابة رجل، بحسب بازن.وأعقب ذلك، مقتل رجل في موقع ثان، ثم أطلق عيارا ناريا على موقع ثالث لكن لم يبلغ عن وقوع إصابات به.وتابع بازن أن شرطة دنفر طاردت سيارة يقودها المشتبه به، وفي أثناء إطلاق المشتبه به النيران على الشرطة، قتل شخصا رابعا.وقالت الشرطة إن رجال الأمن تبادل المزيد من إطلاق النار مع المشتبه به الذي قتل فيما بعد، مضيفة أنه لا يوجد تهديد على المجتمع بعد سقوطه.
https://arabic.sputniknews.com/20211227/مقتل-3-وإصابة-آخر-في-إطلاق-نار-بولاية-تكساس-الأمريكية-1054683292.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101953/62/1019536215_71:0:1848:1333_1920x0_80_0_0_1e95922aee6f520c8c3333e739255f4b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إطلاق نار
مقتل 5 أشخاص خلال تبادل لإطلاق النيران في ولاية كولورادو الأمريكية
قالت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن خمسة أشخاص بينهم مسلح قتلوا خلال إطلاق نار في منطقة مترو دنفر وليكوود في ولاية كولورادو.
واشنطن -
سبوتنيك
. وقال بول بازن قائد شرطة دنفر في مؤتمر صحفي: "هناك أربعة مواقع مهمة شهدت إطلاق نار في مدينة ومقاطعة دنفر".
بدأ
إطلاق النار
بعد الخامسة مساء يوم الاثنين (منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت غرينتش)، ما أسفر عن مقتل امرأتين وإصابة رجل، بحسب بازن.
وأعقب ذلك، مقتل رجل في موقع ثان، ثم أطلق عيارا ناريا على موقع ثالث لكن لم يبلغ عن وقوع إصابات به.
وتابع بازن أن شرطة دنفر طاردت سيارة يقودها المشتبه به، وفي أثناء إطلاق المشتبه به النيران على الشرطة، قتل شخصا رابعا.
وقالت الشرطة إن رجال الأمن تبادل المزيد من إطلاق النار مع المشتبه به الذي قتل فيما بعد، مضيفة أنه لا يوجد تهديد على المجتمع بعد سقوطه.