ميغان ماركل تتلقى اعتذارا من صحيفة بريطانية بسبب اقتحام خصوصيتها

وقامت صحيفة "ميل أون صنداي" بنشر الاعتذار لميغان ماركل مطبوعا على الصفحة الأولى لعددها المنشور يوم الأحد الماضي، وذلك تنفيذا لأمر صادر من المحكمة العليا في لندن، بحسب موقع "ديدلاين".واعتذرت الصحيفة عن انتهاك خصوصية ميغان ماركل في فبراير/ شباط 2019، بعد طباعتها أجزاء من رسالة مكونة من 5 صفحات أرسلتها إلى والدها، بعد زواجها من الأمير هاري في عام 2018.وجاء في اعتذار الصحيفة: "فازت دوقة ساسكس بقضيتها القانونية لانتهاك حقوق الطبع والنشر ضد "صحف أسوشيتد" لمقالات نُشرت في "ذا ميل اون صنداي"، ونشرت على موقع صحيفة "ديلي ميل".كما أجبرت المحكمة العليا في لندن الصحيفة على طباعة إشعار أطول داخلها تحت عنوان "دوقة ساسكس"، والذي يوضح بالتفصيل مسؤوليتهم القانونية عن اقتحام خصوصيتها.كما أمرت المحكمة الصحيفة بطباعة الاعتذار على الصفحة الرئيسية لموقع "ديلي ميل" لمدة أسبوع واحد، مع إرفاق رابط تشعبي للحكم الرسمي الكامل.وإلى جانب الاعتذار المنشور، ستحصل ميغان ماركل على تعويض مالي تقدّر قيمته بـ1.7 مليون دولار، وهو يمثّل 90 في المئة من أتعابها القانونية التي دفعتها لمقاضاة الدار الناشرة للصحيفة.وتابعت: "في حين أن هذا الفوز يمثل سابقة، فإن الأمر الأكثر أهمية هو أننا الآن أصبحنا جماعة شجاعة بما يكفي لإعادة تشكيل صناعة صحف التابلويد، التي تجعل الناس قساة، وتستفيد من الأكاذيب والألم الذي يخلقونه".
كما أمرت المحكمة الصحيفة بطباعة الاعتذار على الصفحة الرئيسية لموقع "ديلي ميل" لمدة أسبوع واحد، مع إرفاق رابط تشعبي للحكم الرسمي الكامل.
وإلى جانب الاعتذار المنشور، ستحصل ميغان ماركل على تعويض مالي تقدّر قيمته بـ1.7 مليون دولار، وهو يمثّل 90 في المئة من أتعابها القانونية التي دفعتها لمقاضاة الدار الناشرة للصحيفة.
وبعد فترة وجيزة من صدور الحكم في 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، صرحت ميغان ماركل: "هذا انتصار ليس فقط بالنسبة لي، ولكن لأي شخص يشعر بالخوف من أي وقت مضى للدفاع عن الصواب".
وتابعت: "في حين أن هذا الفوز يمثل سابقة، فإن الأمر الأكثر أهمية هو أننا الآن أصبحنا جماعة شجاعة بما يكفي لإعادة تشكيل صناعة صحف التابلويد، التي تجعل الناس قساة، وتستفيد من الأكاذيب والألم الذي يخلقونه".