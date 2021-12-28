تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211228/ميغان-ماركل-تتلقى-اعتذارا-من-صحيفة-بريطانية-بسبب-اقتحام-خصوصيتها-1054710974.html
ميغان ماركل تتلقى اعتذارا من صحيفة بريطانية بسبب اقتحام خصوصيتها
ميغان ماركل تتلقى اعتذارا من صحيفة بريطانية بسبب اقتحام خصوصيتها
تلقت ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، اعتذارا من إحدى الصحف الإنجليزية الشهيرة، بعد معركة قضائية طويلة.‏ 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T16:15+0000
2021-12-28T16:15+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1054710949_0:0:2797:1574_1920x0_80_0_0_3441f75fa2c8ac4933468c600323db5c.jpg
وقامت صحيفة "ميل أون صنداي" بنشر الاعتذار لميغان ماركل مطبوعا على الصفحة الأولى لعددها المنشور يوم الأحد الماضي، وذلك تنفيذا لأمر صادر من المحكمة العليا في لندن، بحسب موقع "ديدلاين".واعتذرت الصحيفة عن انتهاك خصوصية ميغان ماركل في فبراير/ شباط 2019، بعد طباعتها أجزاء من رسالة مكونة من 5 صفحات أرسلتها إلى والدها، بعد زواجها من الأمير هاري في عام 2018.وجاء في اعتذار الصحيفة: "فازت دوقة ساسكس بقضيتها القانونية لانتهاك حقوق الطبع والنشر ضد "صحف أسوشيتد" لمقالات نُشرت في "ذا ميل اون صنداي"، ونشرت على موقع صحيفة "ديلي ميل".كما أجبرت المحكمة العليا في لندن الصحيفة على طباعة إشعار أطول داخلها تحت عنوان "دوقة ساسكس"، والذي يوضح بالتفصيل مسؤوليتهم القانونية عن اقتحام خصوصيتها.كما أمرت المحكمة الصحيفة بطباعة الاعتذار على الصفحة الرئيسية لموقع "ديلي ميل" لمدة أسبوع واحد، مع إرفاق رابط تشعبي للحكم الرسمي الكامل.وإلى جانب الاعتذار المنشور، ستحصل ميغان ماركل على تعويض مالي تقدّر قيمته بـ1.7 مليون دولار، وهو يمثّل 90 في المئة من أتعابها القانونية التي دفعتها لمقاضاة الدار الناشرة للصحيفة.وتابعت: "في حين أن هذا الفوز يمثل سابقة، فإن الأمر الأكثر أهمية هو أننا الآن أصبحنا جماعة شجاعة بما يكفي لإعادة تشكيل صناعة صحف التابلويد، التي تجعل الناس قساة، وتستفيد من الأكاذيب والألم الذي يخلقونه".
https://arabic.sputniknews.com/20211223/الأمير-هاري-وميغان-ماركل-يكشفان-عن-أول-صورة-لطفلتهما-1054499447.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1054710949_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2d25db27f79cfd62b8ba19806157d1b1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

ميغان ماركل تتلقى اعتذارا من صحيفة بريطانية بسبب اقتحام خصوصيتها

16:15 GMT 28.12.2021
© AFP 2021 / JOHN LAMPARSKIدوقة ساسكس، ميغان ماركل
دوقة ساسكس، ميغان ماركل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© AFP 2021 / JOHN LAMPARSKI
تابعنا عبر
تلقت ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، اعتذارا من إحدى الصحف الإنجليزية الشهيرة، بعد معركة قضائية طويلة.‏
وقامت صحيفة "ميل أون صنداي" بنشر الاعتذار لميغان ماركل مطبوعا على الصفحة الأولى لعددها المنشور يوم الأحد الماضي، وذلك تنفيذا لأمر صادر من المحكمة العليا في لندن، بحسب موقع "ديدلاين".
واعتذرت الصحيفة عن انتهاك خصوصية ميغان ماركل في فبراير/ شباط 2019، بعد طباعتها أجزاء من رسالة مكونة من 5 صفحات أرسلتها إلى والدها، بعد زواجها من الأمير هاري في عام 2018.
الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
الأمير هاري وميغان ماركل يكشفان عن أول صورة لطفلتهما
23 ديسمبر, 16:53 GMT
وجاء في اعتذار الصحيفة: "فازت دوقة ساسكس بقضيتها القانونية لانتهاك حقوق الطبع والنشر ضد "صحف أسوشيتد" لمقالات نُشرت في "ذا ميل اون صنداي"، ونشرت على موقع صحيفة "ديلي ميل".
كما أجبرت المحكمة العليا في لندن الصحيفة على طباعة إشعار أطول داخلها تحت عنوان "دوقة ساسكس"، والذي يوضح بالتفصيل مسؤوليتهم القانونية عن اقتحام خصوصيتها.
كما أمرت المحكمة الصحيفة بطباعة الاعتذار على الصفحة الرئيسية لموقع "ديلي ميل" لمدة أسبوع واحد، مع إرفاق رابط تشعبي للحكم الرسمي الكامل.
وإلى جانب الاعتذار المنشور، ستحصل ميغان ماركل على تعويض مالي تقدّر قيمته بـ1.7 مليون دولار، وهو يمثّل 90 في المئة من أتعابها القانونية التي دفعتها لمقاضاة الدار الناشرة للصحيفة.
وبعد فترة وجيزة من صدور الحكم في 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، صرحت ميغان ماركل: "هذا انتصار ليس فقط بالنسبة لي، ولكن لأي شخص يشعر بالخوف من أي وقت مضى للدفاع عن الصواب".
وتابعت: "في حين أن هذا الفوز يمثل سابقة، فإن الأمر الأكثر أهمية هو أننا الآن أصبحنا جماعة شجاعة بما يكفي لإعادة تشكيل صناعة صحف التابلويد، التي تجعل الناس قساة، وتستفيد من الأكاذيب والألم الذي يخلقونه".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:29 GMTصينيان يقومان بحركات رياضة مذهلة... فيديو
17:25 GMTلم يحدث منذ 18 عاما... اقتصاديون يتوقعون بأن يتجاوز التضخم في تركيا مستوى 30%
17:22 GMTالجيش الإسرائيلي يكشف عما يقض مضاجعه في السنوات المقبلة
17:20 GMT"يونيسف" تعلق على مذبحة "مروعة" في ميانمار... قتل وحرق العشرات بينهم أطفال
17:17 GMTماذا قال نصر محروس لإبراء ذمة بهاء سلطان على الهواء؟… فيديو
17:15 GMTما الذي جذب البريطانيين لاستخدام الإنترنت أكثر من الضعف في 2021 منذ بداية كورونا
17:00 GMTالجيش الإسرائيلي يكشف عدد الأهداف التي ضربها في سوريا
16:55 GMTوزير العمل اللبناني: لن نستقدم أي عامل أجنبي في وجود عامل لبناني
16:51 GMTالسيسي يتحدث عن حوادث قذف القطارات في مصر بالحجارة ويوضح السبب... فيديو
16:48 GMTأمريكا تخفض مدة الحجر الصحي إلى النصف وتتوقع تفاقم الإصابات بـ"أوميكرون"
16:39 GMTتوجيه عاجل من وزير سعودي بشأن مسجد "العمار" في جدة بعد تعرضه لحادث اصطدام مركبة
16:32 GMTالحرس الثوري: أركعنا صوايخ أمريكا بقوتنا الرادعة فاضطرت للتفاوض معنا بحذر
16:25 GMTالكشف عن سبب وفاة الفنان السوري محمد الشماط
16:24 GMTالسعودية تصدر تنبيها لمواطنيها الراغبين في السفر من وإلى المغرب
16:23 GMTالدبيبة يدعو إلى انتخابات ليبية وفق دستور يتم الاستفتاء عليه
16:21 GMTمصرع 38 شخصا جراء انهيار منجم ذهب في ولاية غرب كردفان جنوبي السودان
16:17 GMTمقتل 5 أشخاص خلال تبادل لإطلاق النيران في ولاية كولورادو الأمريكية
16:15 GMTميغان ماركل تتلقى اعتذارا من صحيفة بريطانية بسبب اقتحام خصوصيتها
16:14 GMTالصحة الروسية تجيز استخدام "سبوتنيك V" لتطعيم مرضى السرطان
16:11 GMTالبرلمان الإسباني يوافق على خطة استثمارية غير مسبوقة بـ 40 مليار يورو