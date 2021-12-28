نائب رئيس "كاف" يبرىء رئيس "فيفا" من الرغبة في تأجيل الأمم الأفريقية

وحسب لقاء له عبر التلفزيون السنغالي نقله موقع "أفريكا فوت يونايتد"، قال سينغور: "رئيس فيفا، جياني إنفانتينو، لم يفكر أبدًا في تأجيل كأس أفريقيا للأمم 2022".وعبر عن استغرابه من هذه الادعاءات قائلا: "شخصيًا، عملت مع جميع صناع القرار في فيفا داخل الدوحة لمدة أسبوع تقريبًا، لم يأت أحد منهم، من الرئيس إلى الأمين العام، فضلا عن جميع الأعضاء الآخرين، ليخبرني أنه يجب تأجيل كأس أفريقيا للأمم".وأشار سينغور إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لا يمكنه التعليق على ما يثار هنا وهناك من تصريحات، واصفا إياها بأنها "ظواهر إعلامية بسيطة".وأكد أن "كاف" يعمل "بشكل وثيق مع فيفا في العديد من المجالات، لكن في هذه النقطة، أنا واضح جدا، لم أشعر أبدا بهذا الضغط الذي نتحدث عنه على القادة الأفارقة".يشار إلى أنه من المتوقع أن يصل جياني إنفانتينو إلى الكاميرون لحضور حفل الافتتاح.
وعبر عن استغرابه من هذه الادعاءات قائلا: "شخصيًا، عملت مع جميع صناع القرار في فيفا داخل الدوحة لمدة أسبوع تقريبًا، لم يأت أحد منهم، من الرئيس إلى الأمين العام، فضلا عن جميع الأعضاء الآخرين، ليخبرني أنه يجب تأجيل كأس أفريقيا للأمم".
وأكد براءة إنفانتينو من هذه الادعاءات، لافتا إلى أنه لم يضغط أبدًا على قادة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتأجيل كأس أفريقيا للأمم.
وأشار سينغور إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لا يمكنه التعليق على ما يثار هنا وهناك من تصريحات، واصفا إياها بأنها "ظواهر إعلامية بسيطة".
وقال: "إذا كان علينا أن ننكر كل ما يقال على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي وسائل الإعلام، فإننا لا نفعل ذلك ولا نستطيع"، مشيرا إلى طبيعة الاتحاد على أنه "هيئة صنع قرار قادرة على اتخاذ القرارات".
وأكد أن "كاف" يعمل "بشكل وثيق مع فيفا في العديد من المجالات، لكن في هذه النقطة، أنا واضح جدا، لم أشعر أبدا بهذا الضغط الذي نتحدث عنه على القادة الأفارقة".
يشار إلى أنه من المتوقع أن يصل جياني إنفانتينو إلى الكاميرون لحضور حفل الافتتاح.