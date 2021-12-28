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نقابة أصحاب محطات المحروقات: قرار مصرف لبنان تسبب بارتفاع أسعار البنزين
نقابة أصحاب محطات المحروقات: قرار مصرف لبنان تسبب بارتفاع أسعار البنزين
أكد بيان صادر عن نقابة أصحاب محطات المحروقات اللبنانية أن قرار مصرف لبنان هو السبب في ارتفاع أسعار البنزين الأخيرة. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T11:25+0000
2021-12-28T11:25+0000
رفع أسعار البنزين
الأزمة اللبنانية
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ووفقا للبيان الذي نشره موقع النشرة اللبناني فإن "قرار مصرف لبنان رفع سعر صرف الدولار المؤمن من قبله لاستيراد 85% من البنزين من 22100 الى 23200 ليرة، هو السبب الرئيسي لارتفاع سعر صفيحة البنزين 10800 ليرة لتصل إلى 335800 ليرة".وأشار إلى أن "سعر صرف الدولار المعتمد في جدول تركيب الاسعار لاستيراد 15% من البنزين والمحتسب وفقا لأسعار الأسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقدا احتسب 27300 بدلا من 27000 ليرة"، لافتا إلى أن سعر صرف الدولار "لو بقي على ما كان عليه لكنا شهدنا تراجعا في سعر الصفيحة".وأوضح أن كيلو ليتر المازوت تراجع 8 دولارات من 597 دولارا إلى 589 دولارا.وعللا عدم تراجع صفيحة المازوت بأن "سعر صرف الدولار ارتفع في الجدول، ولهذا لم تتراجع إلا 900 ليرة وارتفعت قارورة الغاز 1400 ليرة".
https://arabic.sputniknews.com/20210922/لبنان-يرفع-أسعار-البنزين-1050220486.html
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رفع أسعار البنزين, الأزمة اللبنانية

نقابة أصحاب محطات المحروقات: قرار مصرف لبنان تسبب بارتفاع أسعار البنزين

11:25 GMT 28.12.2021
© REUTERS / STRINGERأزمة بنزين في لبنان، طوابير طويلة من راكبي دراجات نارية في محطة البنزين في بيروت، لبنان 29 يونيو 2021
أزمة بنزين في لبنان، طوابير طويلة من راكبي دراجات نارية في محطة البنزين في بيروت، لبنان 29 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / STRINGER
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أكد بيان صادر عن نقابة أصحاب محطات المحروقات اللبنانية أن قرار مصرف لبنان هو السبب في ارتفاع أسعار البنزين الأخيرة.
ووفقا للبيان الذي نشره موقع النشرة اللبناني فإن "قرار مصرف لبنان رفع سعر صرف الدولار المؤمن من قبله لاستيراد 85% من البنزين من 22100 الى 23200 ليرة، هو السبب الرئيسي لارتفاع سعر صفيحة البنزين 10800 ليرة لتصل إلى 335800 ليرة".
لبنان محطة وقود - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2021
لبنان يرفع أسعار البنزين
22 سبتمبر, 08:57 GMT
وأشار إلى أن "سعر صرف الدولار المعتمد في جدول تركيب الاسعار لاستيراد 15% من البنزين والمحتسب وفقا لأسعار الأسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقدا احتسب 27300 بدلا من 27000 ليرة"، لافتا إلى أن سعر صرف الدولار "لو بقي على ما كان عليه لكنا شهدنا تراجعا في سعر الصفيحة".

وعلل البيان ذلك بأن "سعر الكيلوليتر المستورد احتسب بسعر 571.20 دولار بدلا من 574.47 دولار أي بتراجع 3.27 دولار.

وأوضح أن كيلو ليتر المازوت تراجع 8 دولارات من 597 دولارا إلى 589 دولارا.
وعللا عدم تراجع صفيحة المازوت بأن "سعر صرف الدولار ارتفع في الجدول، ولهذا لم تتراجع إلا 900 ليرة وارتفعت قارورة الغاز 1400 ليرة".
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