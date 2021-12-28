هل قضي الأمر بنتائج الانتخابات العراقية؟

يرى مراقبون أن ملف الطعون الانتخابية قد انتهى، لافتين إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفاً للحوارات بين الكتل السياسية، وتحدثوا عن تزايد حظوظ التيار الصدري بتشكيل الأغلبية الوطنية بالتعاون مع المتحالفين معه.فماذا بعد قيام المحكمة برد الطعن على نتائج الانتخابات؟عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك"، المحلل السياسي، أمير خالد:وأضاف خالد: " إن اعتصامات المعترضين على نتائج الانتخابات لم تشكل أهمية شعبية ولم تؤد غرضها، كما أنها ستنتهي بعد رفض الاعتراض على نتائج الانتخابات، وهذا واضح من خلال موافقة المعترضين على قرار المحكمة، بمعنى أنهم سيتفاوضون مع السيد مقتدى الصدر لغرض تشكيل الحكومة، فهم لا يرغبون الجلوس في المعارضة، ويمكن القول إن (الإطار التنسيقي) قد انحل بعد المصادقة على النتائج، فالسيد المالكي محرج ولا يريد التصعيد، بل يريد التفاوض من أجل الدخول في الحكومة".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...إعداد وتقديم: ضياء حسون.
قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، أمس الاثنين، برد طعون زعيم تحالف "الفتح"، هادي العامري، على الانتخابات البرلمانية، فيما قرّرت المصادقة على نتائجها.
يرى مراقبون أن ملف الطعون الانتخابية قد انتهى، لافتين إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفاً للحوارات بين الكتل السياسية، وتحدثوا عن تزايد حظوظ التيار الصدري بتشكيل الأغلبية الوطنية بالتعاون مع المتحالفين معه.
فماذا بعد قيام المحكمة برد الطعن على نتائج الانتخابات؟
عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك"، المحلل السياسي، أمير خالد:
"بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، يجب الآن على الكتلة الصدرية أن تستوعب أكبر قدر من الفرقاء السياسيين والذهاب نحو تشكيل حكومة الأغلبية، فمنذ أحداث أكتوبر/ تشرين الأول، بدء الوضع العراقي يتغير، حيث بات الشارع يرفض مبدأ المحاصصة، التي من الصعب معها بناء الوطن، إذ أن الشارع العراقي لو عاد ينتفض من جديد فستكون الأمور لا يحمد عقباها".
وأضاف خالد: " إن اعتصامات المعترضين على نتائج الانتخابات لم تشكل أهمية شعبية ولم تؤد غرضها، كما أنها ستنتهي بعد رفض الاعتراض على نتائج الانتخابات، وهذا واضح من خلال موافقة المعترضين على قرار المحكمة، بمعنى أنهم سيتفاوضون مع السيد مقتدى الصدر لغرض تشكيل الحكومة، فهم لا يرغبون الجلوس في المعارضة، ويمكن القول إن (الإطار التنسيقي) قد انحل بعد المصادقة على النتائج، فالسيد المالكي محرج ولا يريد التصعيد، بل يريد التفاوض من أجل الدخول في الحكومة".