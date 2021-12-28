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https://arabic.sputniknews.com/20211228/هيئة-الانتخابات-التونسية-الأحزاب-الممثلة-في-البرلمان-لها-حق-المشاركة-في-الاستفتاء-1054688688.html
هيئة الانتخابات التونسية: الأحزاب الممثلة في البرلمان لها حق المشاركة في الاستفتاء
هيئة الانتخابات التونسية: الأحزاب الممثلة في البرلمان لها حق المشاركة في الاستفتاء
قال نائب الهيئة العليا للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أمس الاثنين، إن الأحزاب الممثلة في البرلمان من حقها المشاركة في الاستفتاء المقبل. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T08:36+0000
2021-12-28T08:36+0000
2021-12-28T08:36+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب موقع إذاعة نسمة التونسية، أكد فاروق بوعسكر، أن قانون الانتخابات الحالي ينظم الاستفتاء والانتخابات.وقال بوعسكر إن قانون الانتخابات فيه "باب كامل" عن تفاصيل الاستفتاء وكيفية دعوة الناخبين إلى الاستفتاء من قبل رئيس الجمهورية، قبل شهرين من موعد الاستفتاء.وأشار نائب رئيس الهيئة العليا للانتخابات إلى أن قانون الانتخاب ينص على مشاركة الأحزاب الممثلة في البرلمان الذي سيبقى أمره معلقا حتى نهاية 2023.والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس قيس سعيد عن تنظيم استفتاء وطني في تونس، يوم 25 يوليو المقبل، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022 وفقا لقانون انتخابي جديد.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
هيئة الانتخابات التونسية: الأحزاب الممثلة في البرلمان لها حق المشاركة في الاستفتاء
قال نائب الهيئة العليا للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أمس الاثنين، إن الأحزاب الممثلة في البرلمان من حقها المشاركة في الاستفتاء المقبل.
وحسب
موقع إذاعة نسمة التونسية
، أكد فاروق بوعسكر، أن قانون الانتخابات الحالي ينظم الاستفتاء والانتخابات.
وقال بوعسكر إن قانون الانتخابات فيه "باب كامل" عن تفاصيل الاستفتاء وكيفية دعوة الناخبين إلى الاستفتاء من قبل رئيس الجمهورية، قبل شهرين من موعد الاستفتاء.
وأشار نائب رئيس الهيئة العليا للانتخابات إلى أن قانون الانتخاب ينص على مشاركة الأحزاب الممثلة في البرلمان الذي سيبقى أمره معلقا حتى نهاية 2023.
والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس قيس سعيد عن تنظيم
استفتاء وطني
في تونس، يوم 25 يوليو المقبل، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022 وفقا لقانون انتخابي جديد.