https://arabic.sputniknews.com/20211228/واشنطن-تدعو-إلى-حظر-بيع-الأسلحة-للجيش-في-ميانمار-بعد-مذبحة-أودت-بحياة-العشرات-1054714956.html

واشنطن تدعو إلى حظر بيع الأسلحة للجيش في ميانمار بعد مذبحة أودت بحياة العشرات

واشنطن تدعو إلى حظر بيع الأسلحة للجيش في ميانمار بعد مذبحة أودت بحياة العشرات

دعت الولايات المتحدة، المجتمع الدولي أن يتخذ العديد من التدابير بهدف منع تكرار الفظائع في ميانمار بما في ذلك حظر بيع الأسلحة للجيش، وذلك بعد المذبحة التي قامت... 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T18:31+0000

2021-12-28T18:31+0000

2021-12-28T18:31+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

ميانمار

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القاهرة - سبوتنيك. دعت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم الثلاثاء، "المجتمع الدولي أن يقوم بالمزيد من الإجراءات لمنع تكرار الفظائع في ميانمار، بما في ذلك إنهاء بيع الأسلحة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج للجيش"، وذلك على خلفية المذبحة التي قامت بها قوات الجيش، يوم الجمعة الماضي، في ولاية "كاياه" (جنوب البلاد) وأسفرت عن مقتل 35 شخصا على الأقل.ودانت أمريكا تلك الهجمات التي ارتكبها "الجيش في ميانمار في 24 كانون الأول/ديسمبر في ولاية "كاياه" (جنوب البلاد)، والتي أودت بحياة 35 شخصا على الأقل، بينهم نساء وأطفال واثنين من موظفي منظمة "سيف ذي تشيلدرن" أو "أنقذوا الأطفال".وأفاد البيان بـ"أننا نشعر بالانزعاج لوحشية النظام العسكري في معظم أنحاء ميانمار، بما في ذلك ما حدث مؤخرًا في ولايتي "كاياه" و"كارين".وقال إن "استهداف الأبرياء والعاملين في المجال الإنساني أمر غير مقبول، وتؤكد الفظائع التي يرتكبها الجيش على نطاق واسع ضد شعب ميانمار على الضرورة الملحة لمحاسبة أعضائه".وأشار البيان إلى أنه منذ انقلاب الأول من شباط/ فبراير 2021، فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد الجيش وقادته ومصالحهم المالية، مما أدى إلى تعطيل وصولهم إلى النظام المالي الدولي.وقالت الوزارة: "سنواصل العمل مع شركائنا وحلفائنا لتعزيز المساءلة، بما في ذلك دعم آلية التحقيق المستقلة للأمم المتحدة في ميانمار، مع الاستمرار في الضغط لاستعادة مسار السلام والديمقراطية".ودعا البيان، "النظام في البلاد إلى ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني وحرية الوصول دون عوائق لأولئك الذين يقدمون المساعدة الإنسانية للشعب".وكانت منظمة "سيف ذا تشيلدرن" قد أكدت في بيان اليوم الثلاثاء، "وجود اثنين من موظفيها بين الجثث المحترقة التي تم العثور عليها في ميانمار بعد هجوم شنه الجيش في ليلة عيد الميلاد".وشدد البيان على أنه "يجب على مجلس الأمن أن يجتمع ويتخذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين".يُشار إلى أن مجلس الأمن الدولي دان "بشدّة"، في الثاني من نيسان/أبريل الماضي، مقتل مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، في ميانمار (بورما سابقا)، وذلك في بيان صدر بإجماع أعضائه بعدما خفّفت الصين كثيرا من نبرة النص ومضمونه خلال مفاوضات شاقة استمرت يومين.وقال ممثل فيتنام لدى الأمم المتحدة، دانغ دينه كوي، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن في بيان، إن "أعضاء المجلس الـ15 "يعربون عن قلقهم العميق إزاء التدهور السريع للوضع، ويدينون بشدة استخدام العنف ضد متظاهرين سلميين ومقتل مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال".ودعا أعضاء مجلس الأمن الدولي في البيان، جيش ميانمار لضبط النفس واحترام حقوق الإنسان والامتناع عن العنف.وشهدت البلاد احتجاجات منذ إطاحة الجيش بالحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سوتشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في الأول من فبراير الماضي، بعد مزاعم بتزوير انتخابات أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20211228/يونيسف-تعلق-على-مذبحة-مروعة-في-ميانمار-قتل-وحرق-العشرات-بينهم-أطفال-1054713189.html

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