تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211228/واشنطن-تدعو-إلى-حظر-بيع-الأسلحة-للجيش-في-ميانمار-بعد-مذبحة-أودت-بحياة-العشرات-1054714956.html
واشنطن تدعو إلى حظر بيع الأسلحة للجيش في ميانمار بعد مذبحة أودت بحياة العشرات
واشنطن تدعو إلى حظر بيع الأسلحة للجيش في ميانمار بعد مذبحة أودت بحياة العشرات
دعت الولايات المتحدة، المجتمع الدولي أن يتخذ العديد من التدابير بهدف منع تكرار الفظائع في ميانمار بما في ذلك حظر بيع الأسلحة للجيش، وذلك بعد المذبحة التي قامت... 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T18:31+0000
2021-12-28T18:31+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
ميانمار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1053570310_0:235:2265:1509_1920x0_80_0_0_2392ef078d50aa13625861d88a9251ac.jpg
القاهرة - سبوتنيك. دعت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم الثلاثاء، "المجتمع الدولي أن يقوم بالمزيد من الإجراءات لمنع تكرار الفظائع في ميانمار، بما في ذلك إنهاء بيع الأسلحة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج للجيش"، وذلك على خلفية المذبحة التي قامت بها قوات الجيش، يوم الجمعة الماضي، في ولاية "كاياه" (جنوب البلاد) وأسفرت عن مقتل 35 شخصا على الأقل.ودانت أمريكا تلك الهجمات التي ارتكبها "الجيش في ميانمار في 24 كانون الأول/ديسمبر في ولاية "كاياه" (جنوب البلاد)، والتي أودت بحياة 35 شخصا على الأقل، بينهم نساء وأطفال واثنين من موظفي منظمة "سيف ذي تشيلدرن" أو "أنقذوا الأطفال".وأفاد البيان بـ"أننا نشعر بالانزعاج لوحشية النظام العسكري في معظم أنحاء ميانمار، بما في ذلك ما حدث مؤخرًا في ولايتي "كاياه" و"كارين".وقال إن "استهداف الأبرياء والعاملين في المجال الإنساني أمر غير مقبول، وتؤكد الفظائع التي يرتكبها الجيش على نطاق واسع ضد شعب ميانمار على الضرورة الملحة لمحاسبة أعضائه".وأشار البيان إلى أنه منذ انقلاب الأول من شباط/ فبراير 2021، فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد الجيش وقادته ومصالحهم المالية، مما أدى إلى تعطيل وصولهم إلى النظام المالي الدولي.وقالت الوزارة: "سنواصل العمل مع شركائنا وحلفائنا لتعزيز المساءلة، بما في ذلك دعم آلية التحقيق المستقلة للأمم المتحدة في ميانمار، مع الاستمرار في الضغط لاستعادة مسار السلام والديمقراطية".ودعا البيان، "النظام في البلاد إلى ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني وحرية الوصول دون عوائق لأولئك الذين يقدمون المساعدة الإنسانية للشعب".وكانت منظمة "سيف ذا تشيلدرن" قد أكدت في بيان اليوم الثلاثاء، "وجود اثنين من موظفيها بين الجثث المحترقة التي تم العثور عليها في ميانمار بعد هجوم شنه الجيش في ليلة عيد الميلاد".وشدد البيان على أنه "يجب على مجلس الأمن أن يجتمع ويتخذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين".يُشار إلى أن مجلس الأمن الدولي دان "بشدّة"، في الثاني من نيسان/أبريل الماضي، مقتل مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، في ميانمار (بورما سابقا)، وذلك في بيان صدر بإجماع أعضائه بعدما خفّفت الصين كثيرا من نبرة النص ومضمونه خلال مفاوضات شاقة استمرت يومين.وقال ممثل فيتنام لدى الأمم المتحدة، دانغ دينه كوي، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن في بيان، إن "أعضاء المجلس الـ15 "يعربون عن قلقهم العميق إزاء التدهور السريع للوضع، ويدينون بشدة استخدام العنف ضد متظاهرين سلميين ومقتل مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال".ودعا أعضاء مجلس الأمن الدولي في البيان، جيش ميانمار لضبط النفس واحترام حقوق الإنسان والامتناع عن العنف.وشهدت البلاد احتجاجات منذ إطاحة الجيش بالحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سوتشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في الأول من فبراير الماضي، بعد مزاعم بتزوير انتخابات أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/يونيسف-تعلق-على-مذبحة-مروعة-في-ميانمار-قتل-وحرق-العشرات-بينهم-أطفال-1054713189.html
الولايات المتحدة الأمريكية
ميانمار
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1053570310_0:0:2013:1510_1920x0_80_0_0_0b0217e4be79ffe810ea26988f98932b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, ميانمار

واشنطن تدعو إلى حظر بيع الأسلحة للجيش في ميانمار بعد مذبحة أودت بحياة العشرات

18:31 GMT 28.12.2021
© REUTERS / STRINGERالمتظاهرون يرقدون على الأرض بعد أن فتحت الشرطة النار لتفريق مظاهرة مناهضة للانقلاب في ماندالاي، ميانمار، 3 مارس/ آذار 2021
المتظاهرون يرقدون على الأرض بعد أن فتحت الشرطة النار لتفريق مظاهرة مناهضة للانقلاب في ماندالاي، ميانمار، 3 مارس/ آذار 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / STRINGER
تابعنا عبر
دعت الولايات المتحدة، المجتمع الدولي أن يتخذ العديد من التدابير بهدف منع تكرار الفظائع في ميانمار بما في ذلك حظر بيع الأسلحة للجيش، وذلك بعد المذبحة التي قامت بها قوات الجيش، يوم الجمعة الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 35 شخصا على الأقل.
القاهرة - سبوتنيك. دعت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم الثلاثاء، "المجتمع الدولي أن يقوم بالمزيد من الإجراءات لمنع تكرار الفظائع في ميانمار، بما في ذلك إنهاء بيع الأسلحة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج للجيش"، وذلك على خلفية المذبحة التي قامت بها قوات الجيش، يوم الجمعة الماضي، في ولاية "كاياه" (جنوب البلاد) وأسفرت عن مقتل 35 شخصا على الأقل.
ودانت أمريكا تلك الهجمات التي ارتكبها "الجيش في ميانمار في 24 كانون الأول/ديسمبر في ولاية "كاياه" (جنوب البلاد)، والتي أودت بحياة 35 شخصا على الأقل، بينهم نساء وأطفال واثنين من موظفي منظمة "سيف ذي تشيلدرن" أو "أنقذوا الأطفال".
وأفاد البيان بـ"أننا نشعر بالانزعاج لوحشية النظام العسكري في معظم أنحاء ميانمار، بما في ذلك ما حدث مؤخرًا في ولايتي "كاياه" و"كارين".
وقال إن "استهداف الأبرياء والعاملين في المجال الإنساني أمر غير مقبول، وتؤكد الفظائع التي يرتكبها الجيش على نطاق واسع ضد شعب ميانمار على الضرورة الملحة لمحاسبة أعضائه".
وأشار البيان إلى أنه منذ انقلاب الأول من شباط/ فبراير 2021، فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد الجيش وقادته ومصالحهم المالية، مما أدى إلى تعطيل وصولهم إلى النظام المالي الدولي.
وقالت الوزارة: "سنواصل العمل مع شركائنا وحلفائنا لتعزيز المساءلة، بما في ذلك دعم آلية التحقيق المستقلة للأمم المتحدة في ميانمار، مع الاستمرار في الضغط لاستعادة مسار السلام والديمقراطية".
ودعا البيان، "النظام في البلاد إلى ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني وحرية الوصول دون عوائق لأولئك الذين يقدمون المساعدة الإنسانية للشعب".
وكانت منظمة "سيف ذا تشيلدرن" قد أكدت في بيان اليوم الثلاثاء، "وجود اثنين من موظفيها بين الجثث المحترقة التي تم العثور عليها في ميانمار بعد هجوم شنه الجيش في ليلة عيد الميلاد".
وشدد البيان على أنه "يجب على مجلس الأمن أن يجتمع ويتخذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين".
يُشار إلى أن مجلس الأمن الدولي دان "بشدّة"، في الثاني من نيسان/أبريل الماضي، مقتل مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، في ميانمار (بورما سابقا)، وذلك في بيان صدر بإجماع أعضائه بعدما خفّفت الصين كثيرا من نبرة النص ومضمونه خلال مفاوضات شاقة استمرت يومين.
وقال ممثل فيتنام لدى الأمم المتحدة، دانغ دينه كوي، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن في بيان، إن "أعضاء المجلس الـ15 "يعربون عن قلقهم العميق إزاء التدهور السريع للوضع، ويدينون بشدة استخدام العنف ضد متظاهرين سلميين ومقتل مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال".
ودعا أعضاء مجلس الأمن الدولي في البيان، جيش ميانمار لضبط النفس واحترام حقوق الإنسان والامتناع عن العنف.
وشهدت البلاد احتجاجات منذ إطاحة الجيش بالحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سوتشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في الأول من فبراير الماضي، بعد مزاعم بتزوير انتخابات أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
راهب بوذي يستخدم المنظار بينما يجلس مع رجال آخرين خلف حاجز طريق في ماندالاي، مع استمرار الاحتجاجات في ميانمار، 22 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
"يونيسف" تعلق على مذبحة "مروعة" في ميانمار... قتل وحرق العشرات بينهم أطفال
17:20 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
19:02 GMTقوات أمريكية تحاول الدخول إلى قرية في ريف الحسكة والجيش السوري يتصدى لها
18:45 GMTوزير الخارجية السعودي يجري اتصالين هاتفيين برئيسي مجلس السيادة والوزراء في السودان
18:34 GMTوفاة "أقوى رجل في العالم" بكورونا بعدما رفض اللقاحات
18:31 GMTواشنطن تدعو إلى حظر بيع الأسلحة للجيش في ميانمار بعد مذبحة أودت بحياة العشرات
18:20 GMTالبرهان يشكل لجنة عليا برئاسة دقلو لحل قضايا شرق السودان
18:13 GMTإلغاء وتأخر أكثر من 7 آلاف رحلة جوية حول العالم اليوم
18:07 GMTغانتس يوجه دعوة لدول المنطقة بشأن إيران
18:05 GMTتامر حسني: فكرة الاعتزال موجودة ولدي أحلام أخرى أريد تحقيقها... فيديو
17:50 GMTمصر: متحور "أوميكرون" سيسود العالم وهذا ما يجب فعله لمواجهته
17:48 GMTالخارجية الروسية: روسيا لا تعتزم العودة إلى "الستار الحديدي" في علاقاتها مع الغرب
17:29 GMTصينيان يقومان بحركات رياضة مذهلة... فيديو
17:25 GMTلم يحدث منذ 18 عاما... اقتصاديون يتوقعون بأن يتجاوز التضخم في تركيا مستوى 30%
17:22 GMTالجيش الإسرائيلي يكشف عما يقض مضاجعه في السنوات المقبلة
17:20 GMT"يونيسف" تعلق على مذبحة "مروعة" في ميانمار... قتل وحرق العشرات بينهم أطفال
17:17 GMTماذا قال نصر محروس لإبراء ذمة بهاء سلطان على الهواء؟… فيديو
17:15 GMTما الذي جذب البريطانيين لاستخدام الإنترنت أكثر من الضعف في 2021 منذ بداية كورونا
17:00 GMTالجيش الإسرائيلي يكشف عدد الأهداف التي ضربها في سوريا
16:55 GMTوزير العمل اللبناني: لن نستقدم أي عامل أجنبي في وجود عامل لبناني
16:51 GMTالسيسي يتحدث عن حوادث قذف القطارات في مصر بالحجارة ويوضح السبب... فيديو
16:48 GMTأمريكا تخفض مدة الحجر الصحي إلى النصف وتتوقع تفاقم الإصابات بـ"أوميكرون"