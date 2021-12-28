https://arabic.sputniknews.com/20211228/واشنطن-تصف-بعض-مقترحات-موسكو-الأمنية-بأنها-غير-مقبولة-1054717488.html

واشنطن تصف بعض مقترحات موسكو الأمنية بأنها "غير مقبولة"

واشنطن تصف بعض مقترحات موسكو الأمنية بأنها "غير مقبولة"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الثلاثاء، إن عددا من المقترحات الأمنية الروسية ستكون غير مقبولة للولايات المتحدة وأوروبا. 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T20:15+0000

2021-12-28T20:15+0000

2021-12-28T20:15+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أوكرانيا

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0b/1048339049_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c336eb0495a6c129458fdf73428f41d7.jpg

وأضاف برايس للصحفيين أن المحادثات بين واشنطن وموسكو في 10 يناير/ كانون الأول، ستتضمن مناقشة مخاوف الجانبين.وأوضح أنه "عندما نجلس على طاولة المفاوضات، فإننا بالتأكيد سنضع مخاوفنا عليها. أعتقد أن الروس سيفعلون الشيء نفسه". وتابع: "كما قلنا من قبل، تتمتع القنوات الدبلوماسية المفتوحة بإمكانيات بناءة، في الوقت الذي نسعى فيه إلى وقف التصعيد المحتمل للصراع في أوكرانيا وحولها".وواصل حديثه قائلا: "روسيا طرحت عددا من المقترحات الأمنية. ونحن، جنبًا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا الأوروبيين، مستعدون لمناقشتها". في وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن المحادثات الروسية الأمريكية بشأن الاستقرار الاستراتيجي وقضايا الأمن ستعقد في 10 يناير المقبل، تليها اجتماعات مجلس "الناتو-روسيا" ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.يذكر أن العلاقات بين روسيا و"الناتو"، تشهد خلال الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.ومؤخرا دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الأمريكي، جو بايدن، لعدم تحميل روسيا المسؤولية عن التصعيد حول أوكرانيا، وأشار إلى أن "الناتو" هو الذي يزيد من قدراته قرب الحدود الروسية، مطالبا بضمانات أمنية بعدم توسع الناتو شرقا ونشر أسلحة هجومية في الدول المتاخمة لروسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20211228/البيت-الأبيض-مباحثات-أمريكية-روسية-بشأن-أوكرانيا-10-يناير-1054684550.html

الولايات المتحدة الأمريكية

أوكرانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أوكرانيا, أخبار العالم الآن