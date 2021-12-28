وزيرا الدفاع اللبناني والعراقي يوقعان مذكرة تعاون عسكري

وحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع اللبنانية، أكد أن وزير الدفاع موريس سليم، التقى خلال زيارته إلى العراق، نظيره العراقي جمعة عناد سعدون، وبحث معه إمكانيات التعاون بين وزارتي الدفاع في كلا البلدين.وقال البيان: "وقعنا على مذكرة تفاهم حول التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين، تهدف إلى توثيق التعاون في المجالات العسكرية، وفتح آفاق اوسع بين وزارتينا لما فيه خير العراق ولبنان".ولفت البيان إلى أن محادثات الوزيرين ركزت على "الأمور الوطنية والعسكرية والتي تعني بلدينا".وثمن وزير الدفاع اللبناني "ما تبذله دولة العراق الشقيق تجاه لبنان من دعم في المجالات كافة"، مؤكدا أن "العراق كان ولا يزال الشقيق الذي يسارع دوما الى مساندة لبنان وشعبه وخاصة في الملمات الجسام".وختم بيان وزارة الدفاع اللبنانية بتوجيه "الشكر للعراق حكومة وشعبا على كل هذه المحبة والدعم الأخوي"، مؤكدا أن "لبنان حكومة وشعبا يتمنى لهذا البلد العزيز كل الخير ودوام التقدم والاستقرار".