تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211228/وزيرا-الدفاع-اللبناني-والعراقي-يوقعان-مذكرة-تعاون-عسكري-1054708243.html
وزيرا الدفاع اللبناني والعراقي يوقعان مذكرة تعاون عسكري
وزيرا الدفاع اللبناني والعراقي يوقعان مذكرة تعاون عسكري
وقع وزيرا الدفاع اللبناني والعراقي على مذكرة تفاهم لتطوير التعاون العسكري بين البلدين. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T15:10+0000
2021-12-28T15:35+0000
أخبار لبنان
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1050432528_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_538d3aecc9f79a81bc73ec5b0b4fb88b.jpg
وحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع اللبنانية، أكد أن وزير الدفاع موريس سليم، التقى خلال زيارته إلى العراق، نظيره العراقي جمعة عناد سعدون، وبحث معه إمكانيات التعاون بين وزارتي الدفاع في كلا البلدين.وقال البيان: "وقعنا على مذكرة تفاهم حول التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين، تهدف إلى توثيق التعاون في المجالات العسكرية، وفتح آفاق اوسع بين وزارتينا لما فيه خير العراق ولبنان".ولفت البيان إلى أن محادثات الوزيرين ركزت على "الأمور الوطنية والعسكرية والتي تعني بلدينا".وثمن وزير الدفاع اللبناني "ما تبذله دولة العراق الشقيق تجاه لبنان من دعم في المجالات كافة"، مؤكدا أن "العراق كان ولا يزال الشقيق الذي يسارع دوما الى مساندة لبنان وشعبه وخاصة في الملمات الجسام".وختم بيان وزارة الدفاع اللبنانية بتوجيه "الشكر للعراق حكومة وشعبا على كل هذه المحبة والدعم الأخوي"، مؤكدا أن "لبنان حكومة وشعبا يتمنى لهذا البلد العزيز كل الخير ودوام التقدم والاستقرار".
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1050432528_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9c58e21121d4830ff93268d826e1e4ce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان, أخبار العراق اليوم

وزيرا الدفاع اللبناني والعراقي يوقعان مذكرة تعاون عسكري

15:10 GMT 28.12.2021 (تم التحديث: 15:35 GMT 28.12.2021)
© AP Photo / Bilal Husseinقوات الجيش اللبناني تنتشر في حي الطيونة، بيروت، لبنان 14 أكتوبر 2021
قوات الجيش اللبناني تنتشر في حي الطيونة، بيروت، لبنان 14 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
وقع وزيرا الدفاع اللبناني والعراقي على مذكرة تفاهم لتطوير التعاون العسكري بين البلدين.
وحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع اللبنانية، أكد أن وزير الدفاع موريس سليم، التقى خلال زيارته إلى العراق، نظيره العراقي جمعة عناد سعدون، وبحث معه إمكانيات التعاون بين وزارتي الدفاع في كلا البلدين.
وقال البيان: "وقعنا على مذكرة تفاهم حول التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين، تهدف إلى توثيق التعاون في المجالات العسكرية، وفتح آفاق اوسع بين وزارتينا لما فيه خير العراق ولبنان".
ولفت البيان إلى أن محادثات الوزيرين ركزت على "الأمور الوطنية والعسكرية والتي تعني بلدينا".
وثمن وزير الدفاع اللبناني "ما تبذله دولة العراق الشقيق تجاه لبنان من دعم في المجالات كافة"، مؤكدا أن "العراق كان ولا يزال الشقيق الذي يسارع دوما الى مساندة لبنان وشعبه وخاصة في الملمات الجسام".
وختم بيان وزارة الدفاع اللبنانية بتوجيه "الشكر للعراق حكومة وشعبا على كل هذه المحبة والدعم الأخوي"، مؤكدا أن "لبنان حكومة وشعبا يتمنى لهذا البلد العزيز كل الخير ودوام التقدم والاستقرار".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:04 GMTولي العهد السعودي يعلن نظاما تشريعيا جديدا يعزز العدالة لحماية المجتمع والأفراد
15:54 GMTالخارجية الروسية: المشاركون في مفاوضات فيينا يعتزمون تكثيف جهود حل مسألة الاتفاق النووي
15:43 GMTإيطاليا: ندعم مسار الإصلاحات الطموح الذي وضعه الرئيس التونسي... فيديو
15:39 GMT‏ ‏"آبل" تعيد فتح متاجرها في نيويورك بحالة واحدة فقط... بعد إغلاقها بسبب زيادة إصابات كورونا
15:36 GMTدراسة: أبناء المدخنين أكثر عرضة 4 مرات لتبني هذه العادة
15:34 GMTتجاهل المخاوف من "أوميكرون" يدفع بورصات الخليج ومصر للارتفاع
15:30 GMTحماس: المشاريع الاستيطانية في الجولان عدوان على الحقوق العربية
15:29 GMTألمانيا... آلاف المتظاهرين يخرجون ضد إجراءات كورونا والتطعيم الإجباري
15:26 GMTإندونيسيا ترفع الحظر عن طائرة "بوينغ 737 ماكس" بعد ثلاث سنوات من إيقافها
15:23 GMTسفير أفغاني: المقاومة ضد طالبان تنشط في بنجشير وقندهار وأندراب
15:19 GMTالهند تفرض قيودا مشددة في العاصمة بعد تفاقم إصابات "كوفيد 19"
15:17 GMTما هي قدرات الجيش الصومالي بعد تجدد الخلاف بين فرماجو وروبلي؟
15:14 GMTصحيفة عبرية: "علي بابا" تتوقف عن إرسال الطرود للسلطة الفلسطينية.. فما السبب؟
15:12 GMTكيم كارداشيان تحذف منشورا لها على "إنستغرام" أثار هجوما واسعا ضدها
15:10 GMTوزيرا الدفاع اللبناني والعراقي يوقعان مذكرة تعاون عسكري
15:08 GMTسفير أفغاني يعلن لـ"سبوتنيك" أنه لا يعتزم طلب اللجوء بعد تهديدات من طالبان
15:05 GMTهل ينزلق الصومال إلى الاحتراب الداخلي بعد محاولة "الانقلاب" الأخيرة؟
14:57 GMTاعتقال عشرات الأشخاص في تركيا متهمين بصلتهم بتنظيم "داعش"
14:50 GMTخبير: تفجير مرفأ بيروت واستهداف مرفأ اللاذقية يهدف لتجويع الشعبين
14:41 GMTفاوتشي: دعم ترامب للقاحات كورونا جاء بعد فوات الأوان