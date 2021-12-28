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وزير الخارجية الإيراني: تعيين سفير جديد في اليمن قريبا
وزير الخارجية الإيراني: تعيين سفير جديد في اليمن قريبا
قال وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستعلن في القريب عن تعيين سفير جديد لها في اليمن خلفا لحسن إيرلو الذي قضى متأثرا... 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T11:26+0000
2021-12-28T11:26+0000
اليمن
صنعاء
وزير الخارجية الإيراني
أنصار الله
التحالف العربي
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عبد اللهيان على هامش مراسم تأبين إيرلو التي أقيمت في مبنى وزارة الخارجية الإيرانية، بحسب وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية.وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء الماضي، وفاة السفير الإيراني لدى "أنصار الله" في اليمن، حسن إيرلو، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن التابع لجماعة "أنصار الله" مهدي المشاط، تسلم في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، أوراق اعتماد السفير الإيراني حسن إيرلو.وتابع وزير الخارجية الإيراني: "هناك من يفكر بتقسيم اليمن، ونحن ضد تقسيم الدول الإسلامية ومن أجل متابعة علاقات إيران مع اليمن، سيتم قريباً تعيين سفير إيراني جديد وسيقيم في هذا البلد".وقال إن القائم بالأعمال الإيراني في اليمن، يتولى حاليا نشاط سفارة طهران في صنعاء.وشدد على أن "مصير اليمن يجب أن يتقرر بمشاركة جميع الأطراف اليمنية".. التواصل مع اليمن مهم بالنسبة لنا، ونعتقد أنه ينبغي تشكيل حكومة بمشاركة جميع الأطراف اليمنية من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية لليمن وسیادته".وأضاف حسين عبد اللهيان: "سنواصل جهودنا لتوسيع التعاون وإعادة السلام إلى اليمن، ورفع الحصار اللإنساني وإنهاء العدوان، ونعتقد أن اليمن لديه فقط حل سياسي".وتُتهم إيران بدعم جماعة "أنصار الله" التي تسيطر على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014 في مواجهة القوات الحكومية المدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/إيران-تعلن-وفاة-سفيرها-لدى-أنصار-الله-وتتحدث-عن-تعاون-متأخر-من-بعض-الدول-1054393676.html
https://arabic.sputniknews.com/20211221/إيران-تحمل-السعودية-مسؤولية-وفاة-سفيرها-لدى-اليمن-وتتهمها-بتأخير-إجلائه-1054417381.html
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اليمن, صنعاء, وزير الخارجية الإيراني, أنصار الله, التحالف العربي

وزير الخارجية الإيراني: تعيين سفير جديد في اليمن قريبا

11:26 GMT 28.12.2021
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© Sputnik . POOL
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قال وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستعلن في القريب عن تعيين سفير جديد لها في اليمن خلفا لحسن إيرلو الذي قضى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عبد اللهيان على هامش مراسم تأبين إيرلو التي أقيمت في مبنى وزارة الخارجية الإيرانية، بحسب وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء الماضي، وفاة السفير الإيراني لدى "أنصار الله" في اليمن، حسن إيرلو، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
إيران تعلن وفاة سفيرها لدى "أنصار الله" وتتحدث عن تعاون متأخر من بعض الدول
21 ديسمبر, 06:19 GMT
وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن التابع لجماعة "أنصار الله" مهدي المشاط، تسلم في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، أوراق اعتماد السفير الإيراني حسن إيرلو.

وقال حسين عبد اللهيان في تصريحاته اليوم إن إيران "ستواصل جهودها لرفع الحصار الإنساني عن اليمن".

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "هناك من يفكر بتقسيم اليمن، ونحن ضد تقسيم الدول الإسلامية ومن أجل متابعة علاقات إيران مع اليمن، سيتم قريباً تعيين سفير إيراني جديد وسيقيم في هذا البلد".
وقال إن القائم بالأعمال الإيراني في اليمن، يتولى حاليا نشاط سفارة طهران في صنعاء.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
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وشدد على أن "مصير اليمن يجب أن يتقرر بمشاركة جميع الأطراف اليمنية".. التواصل مع اليمن مهم بالنسبة لنا، ونعتقد أنه ينبغي تشكيل حكومة بمشاركة جميع الأطراف اليمنية من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية لليمن وسیادته".
وأضاف حسين عبد اللهيان: "سنواصل جهودنا لتوسيع التعاون وإعادة السلام إلى اليمن، ورفع الحصار اللإنساني وإنهاء العدوان، ونعتقد أن اليمن لديه فقط حل سياسي".
وتُتهم إيران بدعم جماعة "أنصار الله" التي تسيطر على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014 في مواجهة القوات الحكومية المدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية.
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