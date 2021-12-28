وزير الخارجية السعودي يجري اتصالين هاتفيين برئيسي مجلس السيادة والوزراء في السودان

وأكدت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأمير فيصل بن فرحان قد أكد على استقرار ووحدة السودان، مشددا على ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن.وجدد وزير الخارجية السعودية تأكيد بلاده على ضرورة التوافق بين المكونين العسكري والمدني في السودان، لما فيه مصلحة البلاد وشعبها الشقيق.وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، لينهي بذلك الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، في يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.وتتوالى على مدن السودان خاصة العاصمة الخرطوم، تظاهرات رافضة للاتفاق السياسي الموقع بين رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان.
أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، اليوم الثلاثاء، اتصالين هاتفيين مع كل من رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك.
وأكدت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأمير فيصل بن فرحان قد أكد على استقرار ووحدة السودان، مشددا على ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن.
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، لينهي بذلك الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.
ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، في يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
وتتوالى على مدن السودان خاصة العاصمة الخرطوم، تظاهرات رافضة للاتفاق السياسي الموقع بين رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان.