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الرئيس الفلسطيني يبحث مع وزير الدفاع الإسرائيلي عدد من القضايا المشتركة
الرئيس الفلسطيني يبحث مع وزير الدفاع الإسرائيلي عدد من القضايا المشتركة
عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لقاء مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الثلاثاء، بحث خلاله القضايا الأمنية والاقتصادية المشتركة. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T22:11+0000
2021-12-28T22:15+0000
إسرائيل
فلسطين
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القدس - سبوتنيك. وقال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، "التقى مساء اليوم السيد الرئيس محمود عباس بالوزير بني غانتس، حيث تناول الاجتماع أهمية خلق أفق سياسي يؤدي الى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية". وأشار الشيخ إلى أن الاجتماع تناول "كذلك الأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين، وتناول الاجتماع العديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والانسانية".وجاء في بيان صدر عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن "وزير الدفاع بني غانتس استضاف الليلة رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن في منزله في روش هاعين، ناقش الاثنان مختلف القضايا الأمنية والمدنية، استمر الاجتماع قرابة ساعتين ونصف".وأضاف البيان بأن "غانتس أبلغ رئيس السلطة أنه ينوي مواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة، وأكد الوزير على الاهتمام المشترك في تعزيز التنسيق الأمني ​​والحفاظ على الاستقرار الأمني ​​ومنع الإرهاب والعنف".ووصفت الصحافة الإسرائيلية اللقاء بالتاريخي، حيث يعتبر هذا هو أول لقاء رسمي يعقده الرئيس الفلسطيني عباس في إسرائيل منذ عام 2010، دون الأخذ بعين الاعتبار حضور عباس إلى جنازة الرئيس الأسبق شيمون بيريز في عام 2016.
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إسرائيل, فلسطين

الرئيس الفلسطيني يبحث مع وزير الدفاع الإسرائيلي عدد من القضايا المشتركة

22:11 GMT 28.12.2021 (تم التحديث: 22:15 GMT 28.12.2021)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© Sputnik . POOL
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عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لقاء مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الثلاثاء، بحث خلاله القضايا الأمنية والاقتصادية المشتركة.
القدس - سبوتنيك. وقال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، "التقى مساء اليوم السيد الرئيس محمود عباس بالوزير بني غانتس، حيث تناول الاجتماع أهمية خلق أفق سياسي يؤدي الى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية".
وأشار الشيخ إلى أن الاجتماع تناول "كذلك الأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين، وتناول الاجتماع العديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والانسانية".
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وجاء في بيان صدر عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن "وزير الدفاع بني غانتس استضاف الليلة رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن في منزله في روش هاعين، ناقش الاثنان مختلف القضايا الأمنية والمدنية، استمر الاجتماع قرابة ساعتين ونصف".
وأضاف البيان بأن "غانتس أبلغ رئيس السلطة أنه ينوي مواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة، وأكد الوزير على الاهتمام المشترك في تعزيز التنسيق الأمني ​​والحفاظ على الاستقرار الأمني ​​ومنع الإرهاب والعنف".
ووصفت الصحافة الإسرائيلية اللقاء بالتاريخي، حيث يعتبر هذا هو أول لقاء رسمي يعقده الرئيس الفلسطيني عباس في إسرائيل منذ عام 2010، دون الأخذ بعين الاعتبار حضور عباس إلى جنازة الرئيس الأسبق شيمون بيريز في عام 2016.
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