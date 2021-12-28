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وفاة "أقوى رجل في العالم" بكورونا بعدما رفض اللقاحات
وفاة "أقوى رجل في العالم" بكورونا بعدما رفض اللقاحات
توفي الملاكم العالمي فريدريك سينيسترا، الشهير بـ "أقوى رجل في بلجيكا" و"أندرتيكر"، إثر إصابته بفيروس كورونا، الذي كان يعارض فكرة أخذ اللقاحات المضادة له. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T18:34+0000
2021-12-28T18:34+0000
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ذكر ذلك موقع "فوكس سبورت"، أمس الاثنين، في تقرير عن الملاكم العالمي، مشيرا إلى أن سينيسترا، بطل العالم في الكيك بوكسينغ، 3 مرات، توفي في منزله في بلجيكا بعد أيام من خروجه من المستشفى الذي كان يتلقى فيه علاج كورونا.وكان الملاكم العالمي يصف فيروس كورونا بـ "الفيروس البسيط" وهو ما جعله يقرر مغادرة المستشفى الذي دخله في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لاستكمال العلاج في المنزل.وكان سينيسترا، قد نشر صورة له من داخل المستشفى وهو في غرفة العناية المركزة للحصول على الأكسجين من أجهزة التنفس الصناعي، وقال إن "الفيروس البسيط" لن يوقفه، بينما قال في فيديو آخر إنه لا يمكنه إضاعة الوقت مع من وصفهم بالأشخاص الكسالى.وكان آخر ظهور للملاكم البلجيكي على مواقع التواصل الاجتماعي يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاريـ، بعد خروجه من المستشفى، لكن بعدها بأيام أعلنت زوجته أنه توفى، لكنها لم ترغب في ربط ذلك بكورونا، مؤكدة أن سينيسترا كان يرفض هذه الفكرة حتى لا يتم استخدام اسمه فيما يرى أنه "نشر الخوف ومطالبة الناس بأخذ اللقاحات".يذكر أن سينيسترا، فاز بالعديد من الألقاب العالمية في الكيك بوكسينغ، وسجل 39 فوزا ولم يتم هزيمته إلا 9 مرات ووصف بأنه "أقوى رجل في بلجيكا".
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رياضة, أخبار العالم الآن

وفاة "أقوى رجل في العالم" بكورونا بعدما رفض اللقاحات

18:34 GMT 28.12.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZغرفة عناية مركزة
غرفة عناية مركزة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZ
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توفي الملاكم العالمي فريدريك سينيسترا، الشهير بـ "أقوى رجل في بلجيكا" و"أندرتيكر"، إثر إصابته بفيروس كورونا، الذي كان يعارض فكرة أخذ اللقاحات المضادة له.
ذكر ذلك موقع "فوكس سبورت"، أمس الاثنين، في تقرير عن الملاكم العالمي، مشيرا إلى أن سينيسترا، بطل العالم في الكيك بوكسينغ، 3 مرات، توفي في منزله في بلجيكا بعد أيام من خروجه من المستشفى الذي كان يتلقى فيه علاج كورونا.
وكان الملاكم العالمي يصف فيروس كورونا بـ "الفيروس البسيط" وهو ما جعله يقرر مغادرة المستشفى الذي دخله في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لاستكمال العلاج في المنزل.
وكان سينيسترا، قد نشر صورة له من داخل المستشفى وهو في غرفة العناية المركزة للحصول على الأكسجين من أجهزة التنفس الصناعي، وقال إن "الفيروس البسيط" لن يوقفه، بينما قال في فيديو آخر إنه لا يمكنه إضاعة الوقت مع من وصفهم بالأشخاص الكسالى.
وكان آخر ظهور للملاكم البلجيكي على مواقع التواصل الاجتماعي يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاريـ، بعد خروجه من المستشفى، لكن بعدها بأيام أعلنت زوجته أنه توفى، لكنها لم ترغب في ربط ذلك بكورونا، مؤكدة أن سينيسترا كان يرفض هذه الفكرة حتى لا يتم استخدام اسمه فيما يرى أنه "نشر الخوف ومطالبة الناس بأخذ اللقاحات".
يذكر أن سينيسترا، فاز بالعديد من الألقاب العالمية في الكيك بوكسينغ، وسجل 39 فوزا ولم يتم هزيمته إلا 9 مرات ووصف بأنه "أقوى رجل في بلجيكا".
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