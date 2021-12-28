وقفة احتجاجية أمام مجلس الأمة الكويتي للمطالبة بوضع حد لقضية "البدون"

يأتي ذلك في وقت يشهد مطالبات متزايدة لإيجاد حل لهذه القضية المستمرة منذ عقود، حسبما ذكرت وكالة "رويترز"، في خبر عن الوقفة الاحتجاجية، التي تم تنظيمها، اليوم الثلاثاء.ويشكو "البدون" من حرمانهم من كثير من الحقوق المدنية ويطالبون بمنحهم الجنسية الكويتية لإنهاء معاناتهم، بحسب الوكال، التي أشارت إلى أن الحكومة الكويتية ترى أن أن معظم هؤلاء هم مهاجرون من جنسيات أخرى يخفون جنسياتهم الأصلية وتعتبر أنهم مقيمون بصورة غير قانونية.ولفتت الوكالة إلى أن الوقفة الاحتجاجية ضمت عددا من نشطاء قضية البدون ونشطاء اجتماعيين وسياسيين كويتيين مناصرين لهذه القضية من الرجال والنساء.وقال محمد البرغش، أحد نشطاء البدون للصحفيين: "أخاطب ضمير هذا الشعب... لكي يجد لنا حلا"، مضيفا: "إذا لنا حق أعطونا إياه وإذا ما لنا حق قولوا لنا".وتابع: "خلوا جهة معينة محترمة تحل قضيتنا... أين الضمير الكويتي؟".ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات كتب عليها "المواطنة مطلبنا الوحيد" و"إلى متى بدون".وبينما تقول إحصائيات حكومية إن عدد عديمي الجنسية "البدون" في الكويت يصل إلى 85 ألف شخص، بحسب الوكالة التي أشارت إلى أن عدم حصولهم على الجنسية عند نشأة الدولة الكويتية في ستينيات القرن الماضي لم يكن هؤلاء يعرفون تقديم وثائق الجنسية أو أنهم كانوا لا يدركون أهميتها.
نظم نحو مئتي شخص وقفة احتجاجية، أمام مبنى مجلس الأمة الكويتي "البرلمان" لدعم الفئة التي لا يحمل أفرادها الجنسية الكويتية وهم المعروفون بـ "البدون".
يأتي ذلك في وقت يشهد مطالبات متزايدة لإيجاد حل لهذه القضية المستمرة منذ عقود، حسبما ذكرت وكالة "رويترز"، في خبر عن الوقفة الاحتجاجية، التي تم تنظيمها، اليوم الثلاثاء.
ويشكو "البدون" من حرمانهم من كثير من الحقوق المدنية ويطالبون بمنحهم الجنسية الكويتية لإنهاء معاناتهم، بحسب الوكال، التي أشارت إلى أن الحكومة الكويتية ترى أن أن معظم هؤلاء هم مهاجرون من جنسيات أخرى يخفون جنسياتهم الأصلية وتعتبر أنهم مقيمون بصورة غير قانونية.
ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات كتب عليها "المواطنة مطلبنا الوحيد" و"إلى متى بدون".
وطالب المحتجون بمنح حق المواطنة للمستحقين وتأمين جميع الحقوق المدنية والاجتماعية لهم.
وبينما تقول إحصائيات حكومية إن عدد عديمي الجنسية "البدون" في الكويت يصل إلى 85 ألف شخص، بحسب الوكالة التي أشارت إلى أن عدم حصولهم على الجنسية عند نشأة الدولة الكويتية في ستينيات القرن الماضي لم يكن هؤلاء يعرفون تقديم وثائق الجنسية أو أنهم كانوا لا يدركون أهميتها.