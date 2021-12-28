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https://arabic.sputniknews.com/20211228/ولي-عهد-الكويت-يصدر-مرسوما-بتشكيل-الحكومة-الجديدة-لتتضمن-15-وزيرا-1054703043.html
ولي عهد الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة لتتضمن 15 وزيرا
ولي عهد الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة لتتضمن 15 وزيرا
أصدر ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، أمرًا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتعيين 15 وزيرًا بالحكومة... 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T13:03+0000
2021-12-28T13:03+0000
أخبار الكويت اليوم
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وقال الديوان الأميري، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية- كونا، إنه "تم صدور أمر أميري، بعد الاطلاع على الدستور، بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء"، داعيا رئيس مجلس الوزراء إلى إبلاغ هذا المرسوم لمجلس الأمة والعمل به من تاريخ صدوره.واشتمل الأمر الأميري، وفقا البيان، على تعيين 15 وزيرا، منهم حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع"، وأحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية.وكانت وسائل إعلام محلية نشرت أمس ما قالت إنه ملامح التشكيلة الحكومية الجديدة التي سيقدمها رئيس الحكومة المكلف صباح الخالد إلى أمير الكويت.ونقلت جريدة القبس عن مصادر حكومية، أن صباح الخالد سوف يجتمع اليوم الثلاثاء مع الوزراء الجدد، تمهيدا لإرسال التشكيلة كاملة إلى أمير الكويت. وحددت المصادر تولي فهد الشريعان وزارة التجارة، ويوسف العبيد وزارة المالية، وجمال الجلاوي وزارة العدل.ونقلت المصادر أن بعض أعضاء مجلس الأمة سيتولى عدة حقائب، منهم مبارك زيد العرو ومحمد عبيد الراجحي وحمد روح الدين وعيسى الكندري.وعن وزارة الداخلية لفتت المصادر إلى أن شخصيتين تم ترشيحهما لتوليها، مرجحة أن يكون أحمد المنصور هو الأقرب من الشخصية الثانية وهي ثامر الجابر.وأشارت المصادر إلى أن بعض الوزراء المحليين لن يكونوا ضمن التشكيلة الجديدة، ومنهم وزير الصحة باسل الصباح، الذي سيحل محله خالد السعيد. كما أشارت المصادر أن اليوم، سيتم البت النهائي في أسماء التشكيل الحكومي الجديد قبل رفعه للقيادة السياسية.
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أخبار الكويت اليوم

ولي عهد الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة لتتضمن 15 وزيرا

13:03 GMT 28.12.2021
© AP Photo / Anonymousغزو الكويت
غزو الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© AP Photo / Anonymous
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أصدر ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، أمرًا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتعيين 15 وزيرًا بالحكومة الجديدة.
وقال الديوان الأميري، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية- كونا، إنه "تم صدور أمر أميري، بعد الاطلاع على الدستور، بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء"، داعيا رئيس مجلس الوزراء إلى إبلاغ هذا المرسوم لمجلس الأمة والعمل به من تاريخ صدوره.
واشتمل الأمر الأميري، وفقا البيان، على تعيين 15 وزيرا، منهم حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع"، وأحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية.
وكانت وسائل إعلام محلية نشرت أمس ما قالت إنه ملامح التشكيلة الحكومية الجديدة التي سيقدمها رئيس الحكومة المكلف صباح الخالد إلى أمير الكويت.
ونقلت جريدة القبس عن مصادر حكومية، أن صباح الخالد سوف يجتمع اليوم الثلاثاء مع الوزراء الجدد، تمهيدا لإرسال التشكيلة كاملة إلى أمير الكويت. وحددت المصادر تولي فهد الشريعان وزارة التجارة، ويوسف العبيد وزارة المالية، وجمال الجلاوي وزارة العدل.
ونقلت المصادر أن بعض أعضاء مجلس الأمة سيتولى عدة حقائب، منهم مبارك زيد العرو ومحمد عبيد الراجحي وحمد روح الدين وعيسى الكندري.
وعن وزارة الداخلية لفتت المصادر إلى أن شخصيتين تم ترشيحهما لتوليها، مرجحة أن يكون أحمد المنصور هو الأقرب من الشخصية الثانية وهي ثامر الجابر.
وأشارت المصادر إلى أن بعض الوزراء المحليين لن يكونوا ضمن التشكيلة الجديدة، ومنهم وزير الصحة باسل الصباح، الذي سيحل محله خالد السعيد. كما أشارت المصادر أن اليوم، سيتم البت النهائي في أسماء التشكيل الحكومي الجديد قبل رفعه للقيادة السياسية.
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