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https://arabic.sputniknews.com/20211228/يونيسف-تعلق-على-مذبحة-مروعة-في-ميانمار-قتل-وحرق-العشرات-بينهم-أطفال-1054713189.html
"يونيسف" تعلق على مذبحة "مروعة" في ميانمار... قتل وحرق العشرات بينهم أطفال
"يونيسف" تعلق على مذبحة "مروعة" في ميانمار... قتل وحرق العشرات بينهم أطفال
أدانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الثلاثاء، مذبحة شرق ميانمار التي شهدت مقتل وحرق 35 شخصا، بينهم أربعة أطفال وموظفان بمنظمة إنقاذ الطفولة. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T17:20+0000
2021-12-28T17:20+0000
العالم
ميانمار
حقوق الإنسان في ميانمار
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وجاء في بيان المنظمة أنها "تشعر بالصدمة والحزن إزاء ما ورد من أنباء عن مقتل وحرق 35 شخصا على الأقل، من بينهم أربعة أطفال وموظفان بمنظمة إنقاذ الطفولة الإنسانية، في ولاية كاياه في شرق ميانمار، في 24 ديسمبر".وقالت "يونيسف" إن تقارير موثوقة تشير إلى مقتل أربعة أطفال في الهجوم، من بينهم صبيان يبلغان من العمر 17 عاما، وفتاة في سن المراهقة وطفل يتراوح عمره بين 5 إلى 6 سنوات تقريبا.وأضافت: "تدين يونيسف بشدة هذا الهجوم على المدنيين والأطفال والعاملين في المجال الإنساني، ويجب التعامل مع حماية المدنيين، ولا سيما الأطفال والعاملين في المجال الإنساني، على أنها أولوية في أوقات النزاع، وفقا للقانون الإنساني الدولي".وقالت في البيان إن اثنين من موظفي منظمة إنقاذ الطفولة، اللذين تأكد وفاتهما اليوم، قُتلا أثناء عودتهما إلى مكتب لويكاو التابع للمنظمة بعد أن استجابا في البداية لنداء الاحتياجات الإنسانية في مجتمع قريب.
https://arabic.sputniknews.com/20211225/وكالة-العثور-على-أكثر-من-30-جثة-متفحمة-بينها-نساء-وأطفال-قتلهم-الجيش-في-ميانمار-وأحرقهم-1054540326.html
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العالم, ميانمار, حقوق الإنسان في ميانمار

"يونيسف" تعلق على مذبحة "مروعة" في ميانمار... قتل وحرق العشرات بينهم أطفال

17:20 GMT 28.12.2021
© AP Photoراهب بوذي يستخدم المنظار بينما يجلس مع رجال آخرين خلف حاجز طريق في ماندالاي، مع استمرار الاحتجاجات في ميانمار، 22 مارس 2021
راهب بوذي يستخدم المنظار بينما يجلس مع رجال آخرين خلف حاجز طريق في ماندالاي، مع استمرار الاحتجاجات في ميانمار، 22 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© AP Photo
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أدانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الثلاثاء، مذبحة شرق ميانمار التي شهدت مقتل وحرق 35 شخصا، بينهم أربعة أطفال وموظفان بمنظمة إنقاذ الطفولة.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وجاء في بيان المنظمة أنها "تشعر بالصدمة والحزن إزاء ما ورد من أنباء عن مقتل وحرق 35 شخصا على الأقل، من بينهم أربعة أطفال وموظفان بمنظمة إنقاذ الطفولة الإنسانية، في ولاية كاياه في شرق ميانمار، في 24 ديسمبر".
وقالت "يونيسف" إن تقارير موثوقة تشير إلى مقتل أربعة أطفال في الهجوم، من بينهم صبيان يبلغان من العمر 17 عاما، وفتاة في سن المراهقة وطفل يتراوح عمره بين 5 إلى 6 سنوات تقريبا.
احتجاجات ضد الانقلاب العسكري في مدينة يانغون، ميانمار 6 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
وكالة: العثور على أكثر من 30 جثة متفحمة بينها نساء وأطفال قتلهم الجيش في ميانمار وأحرقهم
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وأضافت: "تدين يونيسف بشدة هذا الهجوم على المدنيين والأطفال والعاملين في المجال الإنساني، ويجب التعامل مع حماية المدنيين، ولا سيما الأطفال والعاملين في المجال الإنساني، على أنها أولوية في أوقات النزاع، وفقا للقانون الإنساني الدولي".
وقالت في البيان إن اثنين من موظفي منظمة إنقاذ الطفولة، اللذين تأكد وفاتهما اليوم، قُتلا أثناء عودتهما إلى مكتب لويكاو التابع للمنظمة بعد أن استجابا في البداية لنداء الاحتياجات الإنسانية في مجتمع قريب.
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