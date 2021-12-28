https://arabic.sputniknews.com/20211228/-آبل-تعيد-فتح-متاجرها-في-نيويورك-بحالة-واحدة-فقط-بعد-إغلاقها-بسبب-زيادة-إصابات-كورونا-1054710019.html

‏ ‏"آبل" تعيد فتح متاجرها في نيويورك بحالة واحدة فقط... بعد إغلاقها بسبب زيادة إصابات كورونا

‏ ‏"آبل" تعيد فتح متاجرها في نيويورك بحالة واحدة فقط... بعد إغلاقها بسبب زيادة إصابات كورونا

قررت شركة "آبل" الأمريكية أن تعيد فتح متاجرها المغلقة في مدينة نيويورك الأمريكية، نتيجة ارتفاع ‏حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك تحت شرط واحد.‏ 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T15:39+0000

2021-12-28T15:39+0000

2021-12-28T15:39+0000

مجتمع

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وقالت "آبل" إنها ستفتح متاجرها داخل نيويورك لمن يأتي لاستلام منتج طلبه عبر شبكة الإنترنت فقط.وأوضحت أنه بالنسبة لجميع الخدمات الأخرى داخل فروعها، مثل الدعم الفني "GeniusBar"، أو التصفح، فإنها غير متوافرة للعملاء.وفي الأسبوع الماضي، أغلقت شركة "آبل" 7 متاجر لها في أمريكا الشمالية في يوم واحد، وذلك تزامنا مع ارتفاع الاختبارات الإيجابية بين موظفيها.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اتخذت شركة "آبل" خطوات احترازية أخرى بعد ارتفاع عدد الإصابات بـ(كوفيد-1)، وظهور متحور "أوميكرون" الجديد، أبرزها تأجيل خطط العودة إلى المكتب، والتي كان من المقرر أن تبدأ في شهر فبراير/ شباط المقبل، وأعادت متطلبات ارتداء القناع الطبي في جميع متاجرها داخل أمريكا.

https://arabic.sputniknews.com/20211227/تقارير-تكشف-عن-خطوة-جديدة-من-أبل-تزيدها-قربا-من-مشروعها-السري-1054660774.html

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