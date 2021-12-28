https://arabic.sputniknews.com/20211228/--موت-مفاجئ-لمخرج-المسلسل-الأمريكي-الشهير-أكاذيب-كبيرة-صغيرة--1054705522.html

موت مفاجئ لمخرج المسلسل الأمريكي الشهير "أكاذيب كبيرة صغيرة"

موت مفاجئ لمخرج المسلسل الأمريكي الشهير "أكاذيب كبيرة صغيرة"

توفي المخرج الكندي جان مارك فالي، المرشح لجائزة الأوسكار والحائز على جائزة إيمي عن عمله "بيغ ليتل لايز" أو "أكاذيب كبيرة صغيرة"، عن عمر يناهز 58 عاما. 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T14:08+0000

2021-12-28T14:08+0000

2021-12-28T14:08+0000

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وبحسب "بي بي سي"، توفي فالي خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة كيبيك، كما أكد شريكه المنتج ناثان روس في بيان قدمه إلى هوليوود ريبورتر، ولم يتم ذكر سبب الوفاة.وأشار البيان إلى أن فالي "دافع عن الإبداع والأصالة وتجربة الأشياء بشكل مختلف، لقد كان فنانا حقيقيا ورجلا كريما ومحبا، كل من عمل معه لم يستطع إلا أن يرى الموهبة والرؤية التي يمتلكها"، مضيفا أن فالي "كان صديقا وشريكا مبدعا وأخا أكبر لي، سيُفتقد المايسترو بشدة ولكنه ما يريحه معرفة أسلوبه الجميل وعمله المؤثر الذي شاركه مع العالم".وبدأ فالي، المولود في مونتريال، مسيرته المهنية في إنتاج مقاطع فيديو موسيقية قبل أن ينتقل إلى السينما في عام 1995، مع فيلمه الأول المثير "القائمة السوداء"، ثم فيلم "المجنون" عام 2005 الذي نال استحسان النقاد.كما حصد فيلمه السينمائي "فيكتوريا الصغيرة" عام 2009، بطولة الممثلة البريطانية إميلي بلانت بدور الملكة فيكتوريا، ثلاثة ترشيحات لجوائز الأوسكار.فيما حقق فيلمه "نادي المشترين في دالاس" لعام 2013، الشهرة الأكبر حيث تم ترشيحه لستة جوائز أكاديمية، بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل سيناريو أصلي.وفي عام 2017، عمل جان مارك فالي مع شبكة "إتش بي أو" التلفزيونية على مسلسل "كذبات كبيرة صغيرة"، والذي حاز على جائزة جولدن غلوب وجائزة إيمي لأفضل إخراج في مسلسل محدود أو فيلم.يذكر أن مسلسل "كذبات كبيرة صغيرة" مقتبس من رواية ليان موريارتي العليا، والذي شاركت فيه ريس ويذرسبون، ولورا ديرن، ونيكول كيدمان، وزوي كرافيتز، وشايلين وودلي في دور خمس نساء مقيمات في كاليفورنيا متهمات بجريمة قتل.

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