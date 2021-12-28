موت مفاجئ لمخرج المسلسل الأمريكي الشهير "أكاذيب كبيرة صغيرة"
توفي المخرج الكندي جان مارك فالي، المرشح لجائزة الأوسكار والحائز على جائزة إيمي عن عمله "بيغ ليتل لايز" أو "أكاذيب كبيرة صغيرة"، عن عمر يناهز 58 عاما.
وبحسب "بي بي سي"، توفي فالي خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة كيبيك، كما أكد شريكه المنتج ناثان روس في بيان قدمه إلى هوليوود ريبورتر، ولم يتم ذكر سبب الوفاة.
وأشار البيان إلى أن فالي "دافع عن الإبداع والأصالة وتجربة الأشياء بشكل مختلف، لقد كان فنانا حقيقيا ورجلا كريما ومحبا، كل من عمل معه لم يستطع إلا أن يرى الموهبة والرؤية التي يمتلكها"، مضيفا أن فالي "كان صديقا وشريكا مبدعا وأخا أكبر لي، سيُفتقد المايسترو بشدة ولكنه ما يريحه معرفة أسلوبه الجميل وعمله المؤثر الذي شاركه مع العالم".
«I'm always aiming for some magic in films if I can find a mystical quality either in a song or in a moment or a character's intention»— Lost In Film (@LostInFilm) December 27, 2021
— Jean-Marc Vallée pic.twitter.com/nHMAE1VwJF
وبدأ فالي، المولود في مونتريال، مسيرته المهنية في إنتاج مقاطع فيديو موسيقية قبل أن ينتقل إلى السينما في عام 1995، مع فيلمه الأول المثير "القائمة السوداء"، ثم فيلم "المجنون" عام 2005 الذي نال استحسان النقاد.
Beautiful Jean-Marc Vallee. The world has lost one of our great and purest artists and dreamers. And we lost our beloved friend. Our hearts are broken. pic.twitter.com/v9WXikI48e— Laura Dern (@LauraDern) December 27, 2021
كما حصد فيلمه السينمائي "فيكتوريا الصغيرة" عام 2009، بطولة الممثلة البريطانية إميلي بلانت بدور الملكة فيكتوريا، ثلاثة ترشيحات لجوائز الأوسكار.
فيما حقق فيلمه "نادي المشترين في دالاس" لعام 2013، الشهرة الأكبر حيث تم ترشيحه لستة جوائز أكاديمية، بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل سيناريو أصلي.
Jean-Marc Vallée, director of C.R.A.Z.Y., Dallas Buyers Club and Sharp Objects, has passed away at 58.— Letterboxd (@letterboxd) December 27, 2021
Gone too soon. 🖤 pic.twitter.com/HQ8t6lZU8i
وفي عام 2017، عمل جان مارك فالي مع شبكة "إتش بي أو" التلفزيونية على مسلسل "كذبات كبيرة صغيرة"، والذي حاز على جائزة جولدن غلوب وجائزة إيمي لأفضل إخراج في مسلسل محدود أو فيلم.
يذكر أن مسلسل "كذبات كبيرة صغيرة" مقتبس من رواية ليان موريارتي العليا، والذي شاركت فيه ريس ويذرسبون، ولورا ديرن، ونيكول كيدمان، وزوي كرافيتز، وشايلين وودلي في دور خمس نساء مقيمات في كاليفورنيا متهمات بجريمة قتل.
Jean-Marc Vallée is one of my favorites, I adore the rhythm of his editing and the way he thinks about memory and trauma, way ahead of the pack all trying to do the same thing. I think about his style all the time. So so sad— cassidy xcx (@olsencassidy) December 27, 2021